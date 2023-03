Botta e risposta tra Sarri e Borja Valero in diretta: “Non cambia mai” la risposta: “Dici luoghi comuni”

Subito dopo la vittoria della Lazio sul campo del Napoli, Maurizio Sarri si è presentato negli studi Dazn e prima della sua intervista, l’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato della Lazio dicendo: “Il mister a volte fa pochi cambi, ha i suoi giocatori di fiducia però ovviamente hanno tutte le carte in regola per arrivare fra i quattro primi” ma non si è fatta attendere, immediata, la risposta di Sarri: “Quelli che hai detto sono luoghi comuni, nelle ultime tre partite abbiamo utilizzato 21 giocatori. Poi si dice sempre da qualche anno che Sarri non cambia, cosi come a Napoli, ma leggete la panchina che ha adesso Spalletti e quella che avevo io”

ROSETTI DA’ RAGIONE ALLA FIORENTINA