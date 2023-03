Rosetti sul gol annullato a Cabral: “La goal-line technology ha funzionato, il VAR non doveva intervenire”

L’ex fischietto internazionale, nonché attuale presidente della Commissione Arbitri della UEFA, Roberto Rosetti ha parlato a margine di un evento tenutosi presso il Centro Tecnico di Coverciano della rete annullata a Cabral nel match di Conference League contro il Braga. Ecco le sue parole, riportate da La Nazione: “È stata una situazione al limite, molto difficile e complicata. In quel caso la goal-line technology ha funzionato, perché il pallone era dentro di 2 millimetri, ma il Var non era convinto di questa decisione, perciò è intervenuto. Chiaramente, in questo caso, sarebbe stato meglio se non fosse intervenuto”.

GONZALEZ TORNA IN NAZIONALE