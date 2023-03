Nico Gonzalez torna in nazionale dopo l’infortunio. Quarta fuori dall’Argentina per scelta tecnica

Il commissario tecnico dell’Argentina ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per le due amichevoli contro Panama e Curaòao. Nico Gonzalez torna in Argentina dopo l’infortunio mentre Martinez Quarta è stato ancora escluso per scelta tecnica:

Portieri: Armani, Rulli, Emiliano Martinez.

Difensori: Foyth, Montiel, Molina, Perez, Pezzella, Romero, Otamendi, Lisandro Maritnez, Tagliafico, Acuna, Lautaro Blanco.

Centrocampisti: Paredes, Rodriguez, Enzo Fernandez, Perrone, Palacios, De Paul, Buonanotte, Thiago Almada, Lo Celso, Mac Allister.

Attaccanti: Di Maria, Angel Correa, Buendia, Carboni, Messi, Dybala, Lautaro Martinez, Alvarez, Garnacho, Nico Gonzalez, Gomez.

