Notizie Martinez Quarta Fiorentina

Nico Gonzalez: "L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio. Sapevo mi avrebbero insultato"
18 marzo 2025 23:23
Martinez Quarta 5° tra i difensori goleador delle ultime 2 stagioni di Serie A. Dumfries in doppia cifra
03 marzo 2025 17:38
Ceccarini: "Martinez Quarta potrebbe partire già stasera per Buenos Aires, ultimi dettagli da sistemare"
04 gennaio 2025 11:41
Corriere dello Sport: “Quarta lascia la Fiorentina, va al River Plate a titolo definitivo per 8 milioni”
02 gennaio 2025 09:50
Marianella: "Bel saluto al Chino, ha amato la maglia della Fiorentina con la sua irruenza y passion"
01 gennaio 2025 22:58
Dall'Argentina, Quarta già domani partirà per Buenos Aires. Contratto con il River fino a dicembre 2028
01 gennaio 2025 19:34
Ceccarini: "Tra River e Fiorentina distanza di 1 milione per Quarta. Parti vicine, operazione in chiusura"
01 gennaio 2025 18:16
Di Marzio: "Palladino non si accontenta di Valentini, vuole Pablo Mari per sostituire Quarta"
29 dicembre 2024 00:22
Convocati della Fiorentina per la Juventus: sempre out Biraghi, Quarta a disposizione
28 dicembre 2024 16:46
Moretto conferma: "Quarta al River in chiusura, affare da 7 milioni. In uscita occhio anche a Ikoné"
28 dicembre 2024 14:08
Corriere Fiorentino: "Quarta-River fumata bianca vicina, arriverà a 7 milioni"
28 dicembre 2024 09:23
Ceccarini annuncia: "Valentini a Firenze il primo gennaio per le visite mediche. Firmerà fino al 2029"
27 dicembre 2024 22:29
TMW, Il Napoli valuta Martinez Quarta per la difesa, la Fiorentina segue Folorunsho. Canale aperto tra società
24 dicembre 2024 18:42
La Juventus vuole Martinez Quarta. La formazione di Thiago Motta è alla ricerca di un centrale per sostituire Bremer
24 dicembre 2024 12:56
Moretto: "Quarta dovrebbe lasciare la Fiorentina, potrebbe essere un'idea della Juve"
22 dicembre 2024 20:18
Martinez Quarta: "Ormai siamo abituati a giocare negli stadi caldi. Da piccolo giocavo a centrocampo"
19 dicembre 2024 20:50
Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta in prestito dalla Fiorentina”
12 dicembre 2024 08:46
Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta per gennaio, pista aperta”
07 dicembre 2024 09:53
Sentite Valcareggi: "Quarta non può fare il centrocampista, non esiste. Gli mancano le caratteristiche"
29 novembre 2024 13:36
Cannella consiglia: "In difesa, il Napoli venda Jesus e vada a chiedere Martinez Quarta alla Fiorentina"
16 novembre 2024 16:49
Biraghi e Quarta titolari nelle uniche due sconfitte stagionali. La difesa con le "seconde linee" non decolla
08 novembre 2024 18:38
Martinez Quarta sotto accusa dopo l'APOEL: altra prestazione deludente e pagelle da incubo
08 novembre 2024 12:23
Ferarra su Quarta: "Se fosse perfetto in difesa con le sue qualità offensive si parlerebbe di un fenomeno"
25 ottobre 2024 18:53
Bucchioni: "Quarta non sa fare la fase difensiva. Preferisco Comuzzo, difensore vecchio stile e sempre concentrato"
22 ottobre 2024 15:42
Dal Viola Park, Ballottaggio Ranieri-Quarta per affiancare Comuzzo, Adli in mezzo, Gosens torna titolare
05 ottobre 2024 18:54
Quarta: "Anche lo scorso anno giocavamo uomo su uomo in difesa. Serve tempo e pazienza"
15 settembre 2024 18:14
Quarta: "Tutte le squadre che hanno cambiato faticano. Non eravamo abituati a giocare così"
28 agosto 2024 19:26
Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”
20 agosto 2024 14:57
Puskas Akademia o Ararat: le possibili avversarie di Conference della Fiorentina valgono quanto Martinez Quarta
05 agosto 2024 15:39
Dal Viola Park, Primo allenamento per Quarta. Amrabat lavora a parte come Nzola e Sabiri
02 agosto 2024 19:49
Passarella a Radio Bruno: "Volevo ritirarmi dal calcio alla Fiorentina, poi l'Inter mi ha convinto a continuare"
22 luglio 2024 14:02
Repubblica: "Nico e Quarta pronti a ridurre le vacanze per iniziare prima la preparazione con la Fiorentina"
12 luglio 2024 10:45
Se l'Argentina dovesse andare in finale di Copa America, Nico e Quarta tornerebbero a Firenze il 9 agosto
06 luglio 2024 15:00
Argentina, Nico Gonzalez si gioca una maglia da titolare con Di Maria. Probabile panchina per Quarta
04 luglio 2024 17:37
Commisso, tanta voglia di Fiorentina. In tribuna a New York per seguire Nico e Quarta
25 giugno 2024 22:28
L'Argentina vince all'esordio in Copa America, per Nico Gonzalez e Martinez Quarta 90' seduti in panchina
21 giugno 2024 10:38
La gioia di Quarta sui social per la convocazione: "Ora inizia il bello. Felice di rappresentare l'Argentina"
15 giugno 2024 16:52
Nonostante le critiche, Nico Gonzalez giocherà la Copa America. Convocato anche Martinez Quarta
15 giugno 2024 15:18
Argentina, Nico a sorpresa schierato terzino sinistro per tutta la gara. Solo 20 minuti per Martinez Quarta
15 giugno 2024 10:51
Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro
10 giugno 2024 22:09
Calcio in pillole riporta: "Martinez Quarta corteggiato dal Napoli. La Fiorentina non vuole perderlo a zero"
21 maggio 2024 15:18
Martinez Quarta a cena con l'agente: "Godendosi il presente e progettando il futuro, sempre in famiglia"
21 maggio 2024 12:15
"Valcareggi boccia Nico: "Che se ne vada. Gioca con la paura, non mette il piede quando dovrebbe"
10 maggio 2024 22:17
Martinez Quarta: "Potevamo evitare il secondo gol, dobbiamo svegliarci dietro. La vittoria va ai tifosi"
02 maggio 2024 23:31
Caressa provoca: "Martinez Quarta dovrebbe giocare punta, fa più gol degli attaccanti della Fiorentina"
01 maggio 2024 14:44
Quarta sempre più lontano da Firenze, a Giugno probabile addio del difensore goleador
30 aprile 2024 21:24
Amoruso su Martinez Quarta: "Fa gol ma quanti ne ha fatti subire? Gioca nelle partite meno complicate"
29 aprile 2024 18:41
Martinez Quarta e Ranieri quasi più "bomber" degli attaccanti della Fiorentina. Che fatica in attacco
27 aprile 2024 14:43
Gazzetta: "Commisso-De Laurentiis-Italiano: Martinez Quarta si avvicina così al Napoli"
18 aprile 2024 09:17
La Gazzetta dello Sport scrive: "Gimenez del Rosario è il sostituto se parte Quarta, lo segue Burdisso"
14 aprile 2024 14:16
Quarta scrive: "Faremo di tutto per portare la Fiorentina in alto, come sognavi. Grazie di tutto, Joe"
19 marzo 2024 20:23
Rinnovo Martinez Quarta in bilico, possibile richiesta di oltre 2 milioni, c'è l'interesse della Juventus
06 marzo 2024 16:20
Dal Viola Park, Quarta si è ripreso dalle coliche renali ma non si allena. Su Dodò sceglie Italiano
28 febbraio 2024 19:33
Italiano rivela: "Quarta ha avuto una colica renale. Defezione importante, meno male abbiamo Ranieri"
27 febbraio 2024 16:31
Martinez Quarta sarà assente stasera contro la Lazio per problemi addominali accusati in mattinata
26 febbraio 2024 10:45
Martinez Quarta: "I miei gol? Merito di Italiano. Il mio sogno è vincere un trofeo con la Fiorentina"
24 febbraio 2024 19:12
Amoruso: "Vendere Quarta alla Juve? Giocatore superbo, ma devi prenderti anche le sue lacune"
22 febbraio 2024 14:52
Martinez Quarta ammonito contro il Frosinone: era diffidato, salterà la sfida contro il Bologna
11 febbraio 2024 12:56
Dall'Argentina l'ultima indiscrezione di mercato: Milan, Napoli e Roma su Martinez Quarta
25 gennaio 2024 20:47
Quarta: "Questo è il risultato di una grande stagione fatta. Abbiamo imparato dagli errori"
18 gennaio 2024 19:26
Dal Viola Park, Bonaventura verso il recupero ma non al meglio. Quarta torna a disposizione
27 dicembre 2023 19:31
Scugnizzo viola: “Perdite di tempo assurde, falli da macellai e pizzini, questa è la Roma”
11 dicembre 2023 21:48
Beltran escluso dall'Argentina, Scaloni chiama Nico Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina
11 novembre 2023 10:18
Il Betis Siviglia molla definitivamente Martinez Quarta, preso il difensore svincolato ex Milan Sokratis
26 ottobre 2023 11:16
Pruzzo: "Quarta non sa marcare, Sottil e Brekalo mai decisivi e cosa penso delle punte"
24 ottobre 2023 17:00
Quarta: "Non sottovalutiamo nessuno, sapevamo che se perdevamo oggi avreste detto questo"
23 ottobre 2023 23:20
Dal Viola Park, Christensen si allena in gruppo. Biraghi in dubbio. Con l'Empoli Quarta può riposare
21 ottobre 2023 19:29
Tre della Fiorentina nella top 11 della scorsa giornata di Caressa: "Terracciano straordinario"
26 settembre 2023 18:52
Quarta: "Vittoria sofferta ma importante. Le parate di Terracciano ci hanno fatto vincere"
24 settembre 2023 17:32
Amoruso dice la sua su Quarta: "Alcune volte perfetto, altre irriconoscibile. Soffre l'approccio alla partita"
19 settembre 2023 19:19
TMW, Betis piazza Luiz Felipe in Arabia e continuano i contatti per Quarta. Fiorentina chiede 12 milioni
29 agosto 2023 18:11
Bucchioni: "L'ottimo mercato va completato. Quarta non adatto al gioco della Fiorentina: serve titolare"
28 agosto 2023 18:40
TMW, Non si sblocca Luiz Felipe al Nottingham ed il Betis non può fare offerta per Martinez Quarta
24 agosto 2023 18:04
Nazione, Martinez Quarta, la sua famiglia vuole la Spagna, la Fiorentina chiede 10 milioni. Poi caccia al sostituto
18 agosto 2023 07:48
Dall'Argentina: "Beltran vicino alla Fiorentina per 15 milioni e il 15% della rivendita. Quarta in prestito"
07 agosto 2023 00:22
M. Quarta: "Tanta voglia di portare trofeo a Firenze. Dobbiamo ripagare Commisso per il Viola Park"
28 luglio 2023 18:46
Corriere dello Sport, Igor vuole andare via, Fulham e Villarreal alla finestra. Quarta resta?
10 luglio 2023 09:04
Gazzetta, Igor e Martinez Quarta in uscita, la Fiorentina sonda Baschirotto come sostituto
18 giugno 2023 11:02
M. Quarta: "Peccato non aver regalato una coppa a tutta Firenze, meritavamo. Orgoglioso dei miei compagni"
09 giugno 2023 18:20
Galli difende Terracciano: "La colpa del gol subito è di Martinez Quarta, la palla va presa subito"
24 aprile 2023 15:03
Boom di tifosi al Fiorentina Store: grande entusiasmo per Quarta, Mandragora, Hammarlund e Mijatovic
22 marzo 2023 19:44
Quarta: "Trofeo? Dobbiamo sognare, abbiamo tutto per arrivare in finale. Felice per la continuità"
22 marzo 2023 18:53
Nico Gonzalez torna in nazionale dopo l'infortunio. Quarta fuori dall'Argentina per scelta tecnica
03 marzo 2023 16:00
Bucciantini: "Vorrei che Fiorentina comprasse giocatori già fatti. Quarta è dominante e rinnoverei contratto"
02 marzo 2023 19:46
Barak profetico, Argentina vince e scrive: "Nico e Quarta, con voi sarebbe stata più forte". Poi la debacle
22 novembre 2022 13:18
Dall'Argentina: "Nico Gonzalez va al mondiale mentre Martinez Quarta escluso dai convocati"
06 novembre 2022 23:52
Repubblica, Quarta è il volto della rinascita: chi merita gioca, lui non si è lasciato sfuggire l’occasione
03 novembre 2022 08:02
Serata perfetta. Quattro moschettieri viola espugnano Edimburgo. Vittoria importantissima
06 ottobre 2022 23:42
Martinez Quarta primatista per recuperi in Serie A (64): 1 gol fatto su 4 tiri in porta
05 ottobre 2022 16:50
Gonzalo parla di Quarta: "Mi aspetto di più, è perfetto per il gioco di Italiano ma forse non ha fiducia"
13 maggio 2022 13:33
Dal Brasile: la Fiorentina sta sondando il classe 99 Bruno Mendez dell'Internacional De Corinthias
19 aprile 2022 17:15
Torreira a cena con Nico, Quarta e membri dello staff: "Siamo più di una famiglia, una banda di matti"
14 aprile 2022 13:32
De Santis su Quarta: ''Potrebbe giocare titolare nel Barcellona, è un patrimonio della società''
14 marzo 2022 17:09
Dall'Argentina, la Juve vuole prendere Martinez Quarta alla Fiorentina per sostituire Chiellini
23 febbraio 2022 10:51
Passione Fiorentina scrive: "Vergogna" mostrando espulsione. Quarta lo condivide, un rosso sbagliato
11 febbraio 2022 12:00
Quarta: "Ho avuto il Covid, adesso sto bene e sono tornato, pronto per giocare, sono felice"
22 gennaio 2022 16:43
Quarta: "Voglio più sudamericani alla Fiorentina e forse tra poco saremo qualcuno in più"
17 dicembre 2021 20:50
Che paura per Martinez Quarta, aereo Argentina non può scendere per vento di 75 km/h
16 novembre 2021 16:49
Burdisso, la Fiorentina e quella frase infelice: lo perdoniamo, ma noi siamo Firenze
04 novembre 2021 19:17
Martinez Quarta: "Scoperto a 4 anni. Pezzella mi ha detto di venire a Firenze. Italiano esigente"
02 novembre 2021 18:08
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