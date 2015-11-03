Labaro Viola

Notizie Martinez Quarta Fiorentina

Nico Gonzalez: "L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio. Sapevo mi avrebbero insultato"

18 marzo 2025 23:23

Martinez Quarta 5° tra i difensori goleador delle ultime 2 stagioni di Serie A. Dumfries in doppia cifra

03 marzo 2025 17:38

Ceccarini: "Martinez Quarta potrebbe partire già stasera per Buenos Aires, ultimi dettagli da sistemare"

04 gennaio 2025 11:41

Corriere dello Sport: “Quarta lascia la Fiorentina, va al River Plate a titolo definitivo per 8 milioni”

02 gennaio 2025 09:50

Marianella: "Bel saluto al Chino, ha amato la maglia della Fiorentina con la sua irruenza y passion"

01 gennaio 2025 22:58

Dall'Argentina, Quarta già domani partirà per Buenos Aires. Contratto con il River fino a dicembre 2028

01 gennaio 2025 19:34

Ceccarini: "Tra River e Fiorentina distanza di 1 milione per Quarta. Parti vicine, operazione in chiusura"

01 gennaio 2025 18:16

Di Marzio: "Palladino non si accontenta di Valentini, vuole Pablo Mari per sostituire Quarta"

29 dicembre 2024 00:22

Convocati della Fiorentina per la Juventus: sempre out Biraghi, Quarta a disposizione

28 dicembre 2024 16:46

Moretto conferma: "Quarta al River in chiusura, affare da 7 milioni. In uscita occhio anche a Ikoné"

28 dicembre 2024 14:08

Corriere Fiorentino: "Quarta-River fumata bianca vicina, arriverà a 7 milioni"

28 dicembre 2024 09:23

Ceccarini annuncia: "Valentini a Firenze il primo gennaio per le visite mediche. Firmerà fino al 2029"

27 dicembre 2024 22:29

TMW, Il Napoli valuta Martinez Quarta per la difesa, la Fiorentina segue Folorunsho. Canale aperto tra società

24 dicembre 2024 18:42

La Juventus vuole Martinez Quarta. La formazione di Thiago Motta è alla ricerca di un centrale per sostituire Bremer

24 dicembre 2024 12:56

Moretto: "Quarta dovrebbe lasciare la Fiorentina, potrebbe essere un'idea della Juve"

22 dicembre 2024 20:18

Martinez Quarta: "Ormai siamo abituati a giocare negli stadi caldi. Da piccolo giocavo a centrocampo"

19 dicembre 2024 20:50

Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta in prestito dalla Fiorentina”

12 dicembre 2024 08:46

Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta per gennaio, pista aperta”

07 dicembre 2024 09:53

Sentite Valcareggi: "Quarta non può fare il centrocampista, non esiste. Gli mancano le caratteristiche"

29 novembre 2024 13:36

Cannella consiglia: "In difesa, il Napoli venda Jesus e vada a chiedere Martinez Quarta alla Fiorentina"

16 novembre 2024 16:49

Biraghi e Quarta titolari nelle uniche due sconfitte stagionali. La difesa con le "seconde linee" non decolla

08 novembre 2024 18:38

Martinez Quarta sotto accusa dopo l'APOEL: altra prestazione deludente e pagelle da incubo

08 novembre 2024 12:23

Ferarra su Quarta: "Se fosse perfetto in difesa con le sue qualità offensive si parlerebbe di un fenomeno"

25 ottobre 2024 18:53

Bucchioni: "Quarta non sa fare la fase difensiva. Preferisco Comuzzo, difensore vecchio stile e sempre concentrato"

22 ottobre 2024 15:42

Dal Viola Park, Ballottaggio Ranieri-Quarta per affiancare Comuzzo, Adli in mezzo, Gosens torna titolare

05 ottobre 2024 18:54

Quarta: "Anche lo scorso anno giocavamo uomo su uomo in difesa. Serve tempo e pazienza"

15 settembre 2024 18:14

Quarta: "Tutte le squadre che hanno cambiato faticano. Non eravamo abituati a giocare così"

28 agosto 2024 19:26

Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”

20 agosto 2024 14:57

Puskas Akademia o Ararat: le possibili avversarie di Conference della Fiorentina valgono quanto Martinez Quarta

05 agosto 2024 15:39

Dal Viola Park, Primo allenamento per Quarta. Amrabat lavora a parte come Nzola e Sabiri

02 agosto 2024 19:49

Passarella a Radio Bruno: "Volevo ritirarmi dal calcio alla Fiorentina, poi l'Inter mi ha convinto a continuare"

22 luglio 2024 14:02

Repubblica: "Nico e Quarta pronti a ridurre le vacanze per iniziare prima la preparazione con la Fiorentina"

12 luglio 2024 10:45

Se l'Argentina dovesse andare in finale di Copa America, Nico e Quarta tornerebbero a Firenze il 9 agosto

06 luglio 2024 15:00

Argentina, Nico Gonzalez si gioca una maglia da titolare con Di Maria. Probabile panchina per Quarta

04 luglio 2024 17:37

Commisso, tanta voglia di Fiorentina. In tribuna a New York per seguire Nico e Quarta

25 giugno 2024 22:28

L'Argentina vince all'esordio in Copa America, per Nico Gonzalez e Martinez Quarta 90' seduti in panchina

21 giugno 2024 10:38

La gioia di Quarta sui social per la convocazione: "Ora inizia il bello. Felice di rappresentare l'Argentina"

15 giugno 2024 16:52

Nonostante le critiche, Nico Gonzalez giocherà la Copa America. Convocato anche Martinez Quarta

15 giugno 2024 15:18

Argentina, Nico a sorpresa schierato terzino sinistro per tutta la gara. Solo 20 minuti per Martinez Quarta

15 giugno 2024 10:51

Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro

10 giugno 2024 22:09

Calcio in pillole riporta: "Martinez Quarta corteggiato dal Napoli. La Fiorentina non vuole perderlo a zero"

21 maggio 2024 15:18

Martinez Quarta a cena con l'agente: "Godendosi il presente e progettando il futuro, sempre in famiglia"

21 maggio 2024 12:15

"Valcareggi boccia Nico: "Che se ne vada. Gioca con la paura, non mette il piede quando dovrebbe"

10 maggio 2024 22:17

Martinez Quarta: "Potevamo evitare il secondo gol, dobbiamo svegliarci dietro. La vittoria va ai tifosi"

02 maggio 2024 23:31

Caressa provoca: "Martinez Quarta dovrebbe giocare punta, fa più gol degli attaccanti della Fiorentina"

01 maggio 2024 14:44

Quarta sempre più lontano da Firenze, a Giugno probabile addio del difensore goleador

30 aprile 2024 21:24

Amoruso su Martinez Quarta: "Fa gol ma quanti ne ha fatti subire? Gioca nelle partite meno complicate"

29 aprile 2024 18:41

Martinez Quarta e Ranieri quasi più "bomber" degli attaccanti della Fiorentina. Che fatica in attacco

27 aprile 2024 14:43

Gazzetta: "Commisso-De Laurentiis-Italiano: Martinez Quarta si avvicina così al Napoli"

18 aprile 2024 09:17

La Gazzetta dello Sport scrive: "Gimenez del Rosario è il sostituto se parte Quarta, lo segue Burdisso"

14 aprile 2024 14:16

Quarta scrive: "Faremo di tutto per portare la Fiorentina in alto, come sognavi. Grazie di tutto, Joe"

19 marzo 2024 20:23

Rinnovo Martinez Quarta in bilico, possibile richiesta di oltre 2 milioni, c'è l'interesse della Juventus

06 marzo 2024 16:20

Dal Viola Park, Quarta si è ripreso dalle coliche renali ma non si allena. Su Dodò sceglie Italiano

28 febbraio 2024 19:33

Italiano rivela: "Quarta ha avuto una colica renale. Defezione importante, meno male abbiamo Ranieri"

27 febbraio 2024 16:31

Martinez Quarta sarà assente stasera contro la Lazio per problemi addominali accusati in mattinata

26 febbraio 2024 10:45

Martinez Quarta: "I miei gol? Merito di Italiano. Il mio sogno è vincere un trofeo con la Fiorentina"

24 febbraio 2024 19:12

Amoruso: "Vendere Quarta alla Juve? Giocatore superbo, ma devi prenderti anche le sue lacune"

22 febbraio 2024 14:52

Martinez Quarta ammonito contro il Frosinone: era diffidato, salterà la sfida contro il Bologna

11 febbraio 2024 12:56

Dall'Argentina l'ultima indiscrezione di mercato: Milan, Napoli e Roma su Martinez Quarta

25 gennaio 2024 20:47

Quarta: "Questo è il risultato di una grande stagione fatta. Abbiamo imparato dagli errori"

18 gennaio 2024 19:26

Dal Viola Park, Bonaventura verso il recupero ma non al meglio. Quarta torna a disposizione

27 dicembre 2023 19:31

Scugnizzo viola: “Perdite di tempo assurde, falli da macellai e pizzini, questa è la Roma”

11 dicembre 2023 21:48

Beltran escluso dall'Argentina, Scaloni chiama Nico Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina

11 novembre 2023 10:18

Il Betis Siviglia molla definitivamente Martinez Quarta, preso il difensore svincolato ex Milan Sokratis

26 ottobre 2023 11:16

Pruzzo: "Quarta non sa marcare, Sottil e Brekalo mai decisivi e cosa penso delle punte"

24 ottobre 2023 17:00

Quarta: "Non sottovalutiamo nessuno, sapevamo che se perdevamo oggi avreste detto questo"

23 ottobre 2023 23:20

Dal Viola Park, Christensen si allena in gruppo. Biraghi in dubbio. Con l'Empoli Quarta può riposare

21 ottobre 2023 19:29

Tre della Fiorentina nella top 11 della scorsa giornata di Caressa: "Terracciano straordinario"

26 settembre 2023 18:52

Quarta: "Vittoria sofferta ma importante. Le parate di Terracciano ci hanno fatto vincere"

24 settembre 2023 17:32

Amoruso dice la sua su Quarta: "Alcune volte perfetto, altre irriconoscibile. Soffre l'approccio alla partita"

19 settembre 2023 19:19

TMW, Betis piazza Luiz Felipe in Arabia e continuano i contatti per Quarta. Fiorentina chiede 12 milioni

29 agosto 2023 18:11

Bucchioni: "L'ottimo mercato va completato. Quarta non adatto al gioco della Fiorentina: serve titolare"

28 agosto 2023 18:40

TMW, Non si sblocca Luiz Felipe al Nottingham ed il Betis non può fare offerta per Martinez Quarta

24 agosto 2023 18:04

Nazione, Martinez Quarta, la sua famiglia vuole la Spagna, la Fiorentina chiede 10 milioni. Poi caccia al sostituto

18 agosto 2023 07:48

Dall'Argentina: "Beltran vicino alla Fiorentina per 15 milioni e il 15% della rivendita. Quarta in prestito"

07 agosto 2023 00:22

M. Quarta: "Tanta voglia di portare trofeo a Firenze. Dobbiamo ripagare Commisso per il Viola Park"

28 luglio 2023 18:46

Corriere dello Sport, Igor vuole andare via, Fulham e Villarreal alla finestra. Quarta resta?

10 luglio 2023 09:04

Gazzetta, Igor e Martinez Quarta in uscita, la Fiorentina sonda Baschirotto come sostituto

18 giugno 2023 11:02

M. Quarta: "Peccato non aver regalato una coppa a tutta Firenze, meritavamo. Orgoglioso dei miei compagni"

09 giugno 2023 18:20

Galli difende Terracciano: "La colpa del gol subito è di Martinez Quarta, la palla va presa subito"

24 aprile 2023 15:03

Boom di tifosi al Fiorentina Store: grande entusiasmo per Quarta, Mandragora, Hammarlund e Mijatovic

22 marzo 2023 19:44

Quarta: "Trofeo? Dobbiamo sognare, abbiamo tutto per arrivare in finale. Felice per la continuità"

22 marzo 2023 18:53

Nico Gonzalez torna in nazionale dopo l'infortunio. Quarta fuori dall'Argentina per scelta tecnica

03 marzo 2023 16:00

Bucciantini: "Vorrei che Fiorentina comprasse giocatori già fatti. Quarta è dominante e rinnoverei contratto"

02 marzo 2023 19:46

Barak profetico, Argentina vince e scrive: "Nico e Quarta, con voi sarebbe stata più forte". Poi la debacle

22 novembre 2022 13:18

Dall'Argentina: "Nico Gonzalez va al mondiale mentre Martinez Quarta escluso dai convocati"

06 novembre 2022 23:52

Repubblica, Quarta è il volto della rinascita: chi merita gioca, lui non si è lasciato sfuggire l’occasione

03 novembre 2022 08:02

Serata perfetta. Quattro moschettieri viola espugnano Edimburgo. Vittoria importantissima

06 ottobre 2022 23:42

Martinez Quarta primatista per recuperi in Serie A (64): 1 gol fatto su 4 tiri in porta

05 ottobre 2022 16:50

Gonzalo parla di Quarta: "Mi aspetto di più, è perfetto per il gioco di Italiano ma forse non ha fiducia"

13 maggio 2022 13:33

Dal Brasile: la Fiorentina sta sondando il classe 99 Bruno Mendez dell'Internacional De Corinthias

19 aprile 2022 17:15

Torreira a cena con Nico, Quarta e membri dello staff: "Siamo più di una famiglia, una banda di matti"

14 aprile 2022 13:32

De Santis su Quarta: ''Potrebbe giocare titolare nel Barcellona, è un patrimonio della società''

14 marzo 2022 17:09

Dall'Argentina, la Juve vuole prendere Martinez Quarta alla Fiorentina per sostituire Chiellini

23 febbraio 2022 10:51

Passione Fiorentina scrive: "Vergogna" mostrando espulsione. Quarta lo condivide, un rosso sbagliato

11 febbraio 2022 12:00

Quarta: "Ho avuto il Covid, adesso sto bene e sono tornato, pronto per giocare, sono felice"

22 gennaio 2022 16:43

Quarta: "Voglio più sudamericani alla Fiorentina e forse tra poco saremo qualcuno in più"

17 dicembre 2021 20:50

Che paura per Martinez Quarta, aereo Argentina non può scendere per vento di 75 km/h

16 novembre 2021 16:49

Burdisso, la Fiorentina e quella frase infelice: lo perdoniamo, ma noi siamo Firenze

04 novembre 2021 19:17

Martinez Quarta: "Scoperto a 4 anni. Pezzella mi ha detto di venire a Firenze. Italiano esigente"

02 novembre 2021 18:08

Archivio

Esplora l'archivio di Martinez Quarta

Sett. 12 Sett. 10 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 17 Sett. 12 Sett. 9
Sett. 47 Sett. 44 Sett. 40 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 11 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 3
Sett. 50 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39