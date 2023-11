Beltran escluso dall’Argentina, Scaloni chiama Nico Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina

Lionel Scaloni ha diramato i convocati per le sfide valevoli per la qualificazione al Mondiale 2026. Confermati tutti i big, da Messi a Dybala, da Lautaro a Nico Gonzalez. Della Fiorentina nuova chiamata per Martinez Quarta mentre resta a Firenze Lucas Beltran, la bocciatura è arrivata dopo due chiamate consecutive. Le novità sono Pablo Maffeo, terzino destro del Mallorca, e Francisco Ortega, terzino sinistro dell’Olympiakos. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Emiliano Martinez, Franco Armani, Juan Musso.

DIFENSORI: Walter Benitez, Gonzalo Montiel, Pablo Maffeo, Nahuel Molina, German Pezzella, Cristian Romero, Lucas Martinez Quarta, Nicolas Otamendi, Marcus Acuna, Francisco Ortega, Nicolas Tagliafico.

CENTROCAMPISTI: Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister.

ATTACCANTI: Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Angel Di Maria, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Lucas Ocampos.

