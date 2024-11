Cannella consiglia: “In difesa, il Napoli venda Jesus e vada a chiedere Martinez Quarta alla Fiorentina”

L’operatore di mercato, Giuseppe Cannella, intervenuto a Radio Marte, ha parlato della necessità del Napoli nell’intervenire nel mercato di gennaio per rinforzarsi in difesa. In particolare, i partenopei sono alla ricerca di un centrale da inserire nelle rotazioni; pertanto l’esperto consiglia di guardare in Serie A per innesti immediati, come potrebbe esserlo Martinez Quarta, che non sta trovando molto spazio nella Fiorentina di Palladino. Queste le sue parole:

“Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Napoli cerca un difensore e bisogna sondare dei profili, ma a gennaio è difficile trovare giocatori importanti, a meno che tu non li abbia seguiti da tempo ed abbia già impostato già una trattativa solo da definire. Qualora cercasse innesti immediati, potrebbero esserci profili interessanti in Serie A. Se fossi nel Napoli, libererei Jesus per andare a chiedere Martinez Quarta alla Fiorentina o Hummels alla Roma”

