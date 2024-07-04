Argentina, Nico Gonzalez si gioca una maglia da titolare con Di Maria. Probabile panchina per Quarta

Scaloni è chiamato a sciogliere il solito dubbio di formazione tra Nico e Di Maria. Quarta difficilmente partirà dal 1'

L'Argentina affronterà l'Ecuador ai quarti di finale di Copa America, gara che si giocherà alle ore 3:00 italiane. Scaloni è chiamato a sciogliere il solito dubbio tra Nico Gonzalez e Angel Di Maria per un posto sulla fascia sinistra, dove i due possono giocare sia nella linea di centrocampo, sia in quella dell'attacco. Altra variabile che deciderà la titolarità del numero 10 della Fiorentina dipenderà anche dalle condizioni di Messi, uscito acciaccato dalla partita contro il Cile, impedendogli di prendere parte alla gara contro il Perù. Per quanto riguarda Martinez Quarta, il difensore viola difficilmente scenderà in campo dal 1'. Lo riporta TMW.

FERRARA: “SU KEAN LA SOCIETÀ CI CREDE MOLTO, I SOLDI INVESTITI SON TANTI. ZANIOLO? NON SI STA QUA A PIANGERE”

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