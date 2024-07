Ferrara: “Su Kean la società ci crede molto, i soldi investiti son tanti. Zaniolo? Non si sta qua a piangere”

Il giornalista Benedetto Ferrara, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del mercato della Fiorentina. Le sue parole:

“C’è poco da commentare in questo momento. La Fiorentina scommette tanto e la cosa che mi ha sorpreso è il prezzo di Kean a un anno della scadenza del contratto. Però, nella sostanza, la Fiorentina ci investe molto in questo caso. Qui si valuterà la coscienza dei dirigenti della Fiorentina, perché i soldi investiti son tanti ed evidentemente ci credono. Non mi venite a dire che Kean sia stata una richiesta di Palladino, questa cosa non la voglio sentire, perché se si fa girare questa voce significa che si mettono le mani avanti come è stato fatto con Italiano con Nzola. La responsabilità è della società, perché ci crede molto su un giocatore che ha un passato travagliato ed è una scommessa. Questa era un’occasione che la Fiorentina ha pensato di dover cogliere al volo.

Io adesso mi aspetto qualcosa di più concreto, anche perché la Fiorentina deve fare tante operazioni: deve fare il centrocampo, deve nutrire la difesa se si gioca a 3 e poi deve prendere un altro attaccante, è evidente, ma deve piazzare Nzola e vendere è più difficile che comprare. Ci aspettiamo che venga costruita una squadra che abbia un senso logico. Sicuramente i procuratori sono in coda per offrire giocatori più o meno interessanti. Per Zaniolo non è che si sta qui a piangere, l’unica cosa che ci confortava è che l’Atalanta voleva prenderlo. L’Atalanta non ha la storia della Fiorentina, anche se ora ha vinto l’Europa League, ma l’Atalanta ha una costruzione societaria e tecnica fatta in un certo modo”.

