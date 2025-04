Ferrara: “All’inizio Gudmundsson ha sofferto delle pressioni che aveva, ora sta ritrovando la serenità necessaria”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara per commentare la gara tra Milan e Fiorentina in programma domani sera a San Siro: “Il Milan dimostra che, anche se spendi, non vuol dire che vincerai di sicuro, anzi mi pare che questi soldi siano stati spesi malissimo e si trova fuori da tutto in campionato, mentre la Fiorentina è in ripresa dopo un brutto periodo, però sta molto meglio a livello di squadra. Con l’Atalanta è stata una vittoria ancora più importante di quella con la Juve perché è stato il successo assoluto del nuovo assetto tattico con Gudmundsson al posto suo, Fagioli regista e una difesa bella solida e collaudata.”

Sulla Fiorentina: “Sono fiducioso perché vedo tante cose giuste nel momento opportuno ed è un bene perché la volata finale è stata lanciata e non ci possiamo più prendere dei momenti di pausa già a partire da domani, siamo più sereni di loro e dobbiamo andare lì per fare la nostra partita poi quelle dopo prima di Roma son tutte da vincere. Bisogna trovare il giusto equilibrio, vincendo anche contro squadre meno forti perché hai perso troppi punti con loro e rischi di sciupare le cose belle fatte con le big.”

Su Fagioli: “Mi piace molto il suo calcio perché è un regista con i piedi da trequartista che, a Firenze, può far sognare un’intera tifoseria. Fagioli ha le chiavi del nostro centrocampo ed è bello che sia così. Viene schermato da Mandragora che sta facendo delle prestazioni ottime e Cataldi, sempre affidabile e preciso.”

Su Gudmundsson: “Non ha mai avuto in carriera queste pressioni e ora le sta ripagando. Firenze è stata la prima scommessa della sua carriera in una grande piazza e magari all’inizio ha sofferto, invece ora ha trovato il suo ruolo e i tifosi se lo coccolano. Inoltre, anche il processo non gli ha dato tranquillità, la sta ritrovando ora e ha ricominciato a sorridere.”