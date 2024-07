Ceccarini: “Zaniolo? All’Atalanta per il rilancio. La Fiorentina c’era, ma la Dea ha fatto uno sforzo in più”

Il giornalista Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio 24 a Tutti Convocati, dove ha parlato della trattativa che ha poi portato Nicolò Zaniolo all’Atalanta e non alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“L’Atalanta è l’occasione per Zaniolo per rilanciarsi, voleva tornare in Italia, la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al 60% delle presenze è importante. C’era in ballo anche la Fiorentina, ma l’Atalanta ha fatto uno sforzo in più”

