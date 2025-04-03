Palladino: "Mandragora sta facendo un grande campionato, esempio di pazienza e determinazione"

Il centrocampista napoletano sta trovando continuità d'impiego e soprattutto di rendimento mai viste sinora a Firenze. Obiettivo rinnovo

Dopo i successi contro Juventus e Atalanta, per la Fiorentina arriva un'altra sfida di prestigio, stavolta sul campo del Milan. Il tecnico viola Raffaele Palladino, in conferenza stampa ha fatto il punto in vista del match di San Siro in programma sabato soffermandosi tra le altre cose anche su alcuni singoli: "Colpani è in fase di ripresa, rientrerà la prossima settimana. Gosens ha ancora fastidio al ginocchio (con l'Atalanta è rimasto fuori, ndr) ma contiamo di recuperarlo per sabato".

È il momento migliore della carriera di Mandragora?

"Non mi piace parlare di singoli, ma Rolando sta facendo un grande campionato: è la dimostrazione di chi ha saputo aspettare. Lui ha trovato all'inizio meno spazio ma è stato bravo a ritagliarselo".

Comuzzo sta giocando meno: come lo sta vedendo?

"Lo trovo bene. Si allena a duemila all'ora, è sempre il solito soldato. E' sereno e tranquillo, quando viene chiamato in causa fa sempre ottime prestazioni".

Lo riporta tuttomercatoweb.com