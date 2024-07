Brekalo: “La Dinamo Zagabria mi prese in giro. La Fiorentina mandò le carte per la cessione, poi il silenzio”

Josip Brekalo, dopo la parentesi non troppo felice in Croazia in prestito all’Hajduk Spalato, ha raccontato il suo mancato approdo alla Dinamo Zagabria a Podcast Inkubator. Le sue parole:

“La mia situazione alla Fiorentina era complicata, giocavo poco e non riuscivo a trovare la forma giusta… Volevo andare in prestito. Io insistevo e la società non era molto d’accordo, visto che la Fiorentina giocava su tre fronti e ogni giocatore era ritenuto importante. Il mio desiderio più grande era quello di tornare alla Dinamo, perché sentivo che non c’era posto migliore per rimettermi in forma che nel mio club.

Dopo tempo la Fiorentina ha capito che io volevo andare solo alla Dinamo e che non mi interessavano altre opzioni. Non appena l’Hajduk ha saputo del mio desiderio di tornare in Croazia, ha contattato il mio agente, ma gli è stato detto chiaramente che sono un giocatore della Dinamo e che non era un’opzione per me andare altrove. Lo hanno capito e hanno detto che le porte del loro club sono aperte per me. Purtroppo non ha trovato l’accordo con la Dinamo e tutto è cambiato dopo la partita con la Lokomotiv. Prima che la Dinamo perdesse quella partita, ho parlato con l’allenatore Jakirović e Marko Vukelić, e mi è stato comunicato chiaramente che sarei venuto per aiutare il club. Non restava che sbrigare le formalità del mio arrivo, perché al ritorno ho buttato via tutti i biglietti. C’è stata una sconfitta per 3:0 contro la Lokomotiv e non c’era più alcun contatto. Quelli della Dinamo non hanno più risposto, la Fiorentina ha accettato l’offerta proprio all’intervallo, ha mandato le carte, ma dalla società non ha risposto nessuno. Poco dopo, hanno detto che non erano sicuri di volermi e che forse avrebbero cambiato allenatore. Ero arrabbiato, deluso, mi sentivo preso in giro. Non mi era chiaro cosa stesse succedendo”.

TESSMANN SI ALLONTANA DALLA FIORENTINA, TUTTOSPORT: “ACCELERATA DELL’INTER. ORISTANIO AL VENEZIA”