Tessmann si allontana dalla Fiorentina, Tuttosport: “Accelerata dell’Inter. Oristanio al Venezia”

L’Inter nelle ultime ore ha accelerato sul centrocampista statunitense classe 2001 Tanner Tessmann del Venezia, cercato da diversi club italiani come Torino, Napoli e Fiorentina. I nerazzurri stanno trattando con i veneti il trequartista Gaetano Oristanio (2002), reduce dalla stagione al Cagliari. Entrambi i giocatori vengono valutati intorno ai 5 milioni. Fra le ipotesi, l’Inter acquisterebbe Tessmann, lasciandolo poi in prestito in Laguna per un’annata, mentre dovrebbe mantenere una recompra su Oristanio. Così scrive Tuttosport.

SARÀ PARMA-FIORENTINA LA PRIMA GIORNATA DI SERIE A, POI FIORENTINA-VENEZIA; LA TERZA CON IL MONZA