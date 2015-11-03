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Notizie Tessmann Fiorentina

Calciomercato.com: ritorno di fiamma della Fiorentina per Tessmann, contatti anche per Martel

10 dicembre 2025 21:16

Ricordate Tessmann? Vicinissimo alla Fiorentina, nel 2024 saltò per le commissioni. Ora centrocampista fondamentale del Lione

26 settembre 2025 15:01

Con il Lione retrocesso, ora Tessmann vuole tornare in Italia. Ci provano Torino e Genoa

07 luglio 2025 18:00

La Gazzetta dello Sport titola: "L'ex obiettivo viola Tessmann potrebbe tornare in Italia, su di lui il Pisa"

28 giugno 2025 15:16

Tessmann e Mangala rifiutarono la Fiorentina per il Lione..i francesi retrocessi per debiti

24 giugno 2025 22:38

Corriere dello Sport: “Fiorentina su un profilo simile a Tessmann. Poi un vice-Kean entro il 3 febbraio”

10 gennaio 2025 09:05

Dalla Turchia: "La Fiorentina torna su Tessmann. Su di lui ci sono anche Napoli e Torino"

07 gennaio 2025 18:12

Tessmann può tornare in Italia: dopo Inter e Fiorentina, potrebbe provarci il Napoli per gennaio

23 dicembre 2024 17:03

Venezia, ds Antonelli: "Tessmann? Era molto più vicino all'Inter che alla Fiorentina"

11 settembre 2024 16:48

Ds del Venezia: “Tessmann era molto più avanti con l’Inter che con la Fiorentina, noi volevamo cederlo”

11 settembre 2024 13:26

Accostato alla Fiorentina, l'ex viola Veretout raggiunge Tessmann al Lione per 4 milioni di euro

05 settembre 2024 14:26

Si chiude la telenovela Tessmann: è ufficiale al Lione dopo il trasferimento saltato alla Fiorentina

27 agosto 2024 18:51

L'Equipe: "Tessmann è un nuovo giocatore del Lione per 6 milioni, programmate le visite mediche"

24 agosto 2024 12:42

Tessmann, dal "no grazie" di Inter e Fiorentina alla nuova offerta francese: "C'è l'interesse del Lione"

22 agosto 2024 17:39

Da Venezia: "Se Tessmann non verrà ceduto, i lagunari potrebbero proporgli un rinnovo triennale"

22 agosto 2024 16:28

TMW: "Tessmann potrebbe rimanere al Venezia. Nel caso di permanenza sarà rivalutato dai lagunari"

21 agosto 2024 12:03

Tessmann messo alla porta dal Venezia. Intanto i lagunari prendono il suo sostituto, Nicolussi Caviglia

19 agosto 2024 13:16

Di Francesco: "Tessmann? Ora non fa parte del progetto. È un discorso da affrontare con la società"

17 agosto 2024 15:38

Antonelli: "Tessmann è fuori dal progetto Venezia, il giocatore non è sereno né convinto"

15 agosto 2024 18:20

La Stampa: "Dopo le trattative fallite con Fiorentina e Inter, spunta il Torino di Vanoli per Tessmann"

14 agosto 2024 10:59

Commissioni indigeste per Tessmann, affari sfumati e il Venezia lo mette fuori squadra

13 agosto 2024 23:37

Di Francesco: "Tessmann? Non è convocato per il Brescia. Di lui se ne occuperà la società"

10 agosto 2024 13:18

Repubblica: "Tessmann-Fiorentina? La trattativa non è ancora saltata, ma la viola segue anche altri profili"

10 agosto 2024 11:15

Corriere dello Sport non ha dubbi: "L'arrivo di Richardson esclude quello di Tessmann"

10 agosto 2024 08:51

Pedullà: "Su Gudmundsson alla Fiorentina è solo questione di tempo. Freddezza su Tessmann. Nico..."

09 agosto 2024 19:00

Corriere dello Sport: "Tessmann spinge, la Fiorentina aspetta ancora un po' ma potrebbe mollare la presa"

09 agosto 2024 09:03

Pedullà: "Tutto risolto per Tessmann ma ora la Fiorentina frena perché non è piaciuto l'atteggiamento"

09 agosto 2024 00:37

Nazione: "Tessmann? Troppa attesa dopo lo scontro con gli agenti. La Fiorentina sonda Folorunsho"

08 agosto 2024 09:36

Corriere dello Sport: “Tessmann litiga con i suoi agenti, vuole solamente la Fiorentina”

08 agosto 2024 09:26

Pedullà: "Tessmann ha chiesto ai suoi agenti di essere liberato per andare alla Fiorentina"

06 agosto 2024 21:02

Pedullà: "La Fiorentina sta definendo Gudmundsson, poi penserà a Nico. Si lavora per chiudere De Gea"

06 agosto 2024 13:49

Nazione: "Tessmann-Fiorentina? Ballano 2 milioni di commissioni. Commisso innervosito"

06 agosto 2024 09:46

Gli agenti di Tessmann chiedono alla Fiorentina 2 milioni di commissioni per chiudere l'operazione

05 agosto 2024 19:03

Bucchioni: "Il ritardo sul mercato è netto. Facciamo fatica a prendere Tessmann, neanche fosse Iniesta"

05 agosto 2024 18:33

Nazione: “Brusco stop della Fiorentina per Tessmann, scontro sulle commissioni. Bove resta l’alternativa”

05 agosto 2024 08:49

TMW, Settimana decisiva per Gudmundsson e Tessmann: manca poco alle due fumate bianche

04 agosto 2024 19:00

TMW, La Fiorentina potrebbe andare su Bove se non arriverà Tessmann. La Roma chiede 20 milioni

03 agosto 2024 16:15

Gazzetta: "La Fiorentina pronta a rifarsi il look: settimana decisiva per Gudmundsson e Tessmann"

03 agosto 2024 10:15

Pedullà chiarisce: "Nessun intermediario per Tessmann oggi al Viola Park, McKennie in stand-by"

03 agosto 2024 00:40

TMW: "Uno degli intermediari di Tessmann al Viola Park. Operazione vicina alla chiusura"

02 agosto 2024 21:16

Dagli Stati Uniti: "La Roma si inserisce su Tessmann". La Fiorentina bloccata sulle commissioni

02 agosto 2024 11:56

Gazzetta: "Pronti due regali per la Fiorentina di mister Palladino: sono Tessmann e Gudmundsson"

02 agosto 2024 11:26

Bucciantini: "Il livello della squadra si alza solo se aggiungi Gudmundsson a Nico Gonzalez"

01 agosto 2024 22:59

Sky riporta: "Bove è l'alternativa qualora la trattativa con Tessmann dovesse saltare

01 agosto 2024 13:49

Pedullà: "Per Tessmann manca accordo sulle commissioni. La Fiorentina aspetterà fino a domani"

01 agosto 2024 12:26

Nazione: "Tessmann-Fiorentina bloccato dalle commissioni. Aperti dialoghi col Venezia anche per Idzes"

01 agosto 2024 10:12

Corriere dello Sport: “Per Tessmann resta il problema commissioni all’entourage”

01 agosto 2024 09:41

Tessmann incanta gli USA, alla CBS: "Nuova risorsa per la Nazionale maggiore. Mediano intelligente"

31 luglio 2024 16:02

TMW conferma: "Fiorentina ha accordo con il Venezia e Tessmann. Pendono le commissioni con gli agenti"

31 luglio 2024 12:00

Corriere Fiorentino: "Tessmann-Fiorentina è fatta! Pradè ha messo sul piatto del Venezia 6 milioni"

31 luglio 2024 10:03

Nazione: "Tessmann-Fiorentina, le commissioni degli agenti frenano i viola"

31 luglio 2024 09:29

Sky Sport: "Per Tessman siamo ai dettagli, rimane l'interesse per Bove della Roma"

31 luglio 2024 00:10

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina farà l'offerta definitiva per Tessmann stasera. Parti vicine"

30 luglio 2024 18:58

Nazione "Tessmann-Fiorentina ballano 2 milioni. Pronto quinquennale da 1,2 milioni a stagione"

30 luglio 2024 09:35

Gazzetta: "Casadei-Fiorentina trattativa difficile, i viola aspettano un'apertura del Chelsea per l'affondo"

30 luglio 2024 09:31

Pedullà: "Attesi 3-4 colpi a centrocampo. Per Tessmann si insiste, McKennie proposto"

30 luglio 2024 00:40

TMW rivela: "Tessmann-Fiorentina, c'è l'accordo di massima. Distanza con il Venezia di 2,5 milioni"

29 luglio 2024 16:44

Poggi: "Tessmann ha dominato la Serie B, il passaggio in Serie A non è un salto nel buio. Può crescere"

29 luglio 2024 16:15

Corriere dello Sport: “Tessmann-Fiorentina settimana decisiva. Si lavora con il suo agente”

29 luglio 2024 09:31

Pedullà annuncia: "Tessmann ha aperto alla Fiorentina, adesso si cerca l'accordo con il Venezia"

28 luglio 2024 21:22

Pedullà: "Contatti frequenti per Tessmann alla Fiorentina, nessun accordo. Lucchesi al Venezia"

28 luglio 2024 19:04

Sportmediaset annuncia: "Accordo di massima tra Fiorentina e Venezia per Tessmann"

28 luglio 2024 18:23

Da Venezia: “Rifiutata la prima offerta della Fiorentina per Tessmann, inferiore ai 7 milioni”

27 luglio 2024 22:39

D'Amico: "Tessmann è un giocatore importante, alla Fiorentina farebbe benissimo per le sue qualità"

27 luglio 2024 15:20

Corriere dello Sport: "Prima offerta della Fiorentina per Tessmann, per McKennie nodo ingaggio"

27 luglio 2024 12:18

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Tessmann. Il Venezia chiede di più"

25 luglio 2024 19:30

Sportmediaset conferma: "Contatti tra Fiorentina e Venezia per Tessmann. Richiesta di 7 milioni"

25 luglio 2024 18:37

Pedullà scrive: "La Fiorentina era su Tessmann già 40 giorni fa. Situazione da seguire"

25 luglio 2024 18:05

Sfuma definitivamente Tessmann alla Fiorentina? Tuttosport: "Il centrocampista piace molto al Torino"

23 luglio 2024 13:14

Romano: "Tessmann-Inter, non c'è l'intesa con il giocatore sui termini personali. Trattativa sospesa"

20 luglio 2024 16:44

Tessmann si allontana dalla Fiorentina, Tuttosport: "Accelerata dell'Inter. Oristanio al Venezia"

04 luglio 2024 15:45

TMW: "Inter, 6 milioni per Tessmann e lo lascerebbe in prestito al Venezia. Lui vuole andare via subito"

03 luglio 2024 16:59

È Tess-mania in Serie A, non solo Fiorentina e Atalanta su di lui. Di Marzio: "Ci sono anche Parma e Como"

22 giugno 2024 16:49

TMW: "Lotta a tre tra Fiorentina, Inter e Atalanta per Tessmann ma il Venezia vuole provare a trattenerlo"

20 giugno 2024 11:32

Tessmann verso la Fiorentina? Intanto il Venezia proverà a rinnovargli il contratto

19 giugno 2024 19:05

Nazione: “Fiorentina forte su Tessmann del Venezia, costa 7 milioni. Concorrenza Atalanta”

19 giugno 2024 08:40

Chi è Tanner Tessmann, il centrocampista del Venezia che piace a Fiorentina e Atalanta

18 giugno 2024 16:54

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