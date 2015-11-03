Notizie Tessmann Fiorentina

Calciomercato.com: ritorno di fiamma della Fiorentina per Tessmann, contatti anche per Martel
10 dicembre 2025 21:16
Ricordate Tessmann? Vicinissimo alla Fiorentina, nel 2024 saltò per le commissioni. Ora centrocampista fondamentale del Lione
26 settembre 2025 15:01
Con il Lione retrocesso, ora Tessmann vuole tornare in Italia. Ci provano Torino e Genoa
07 luglio 2025 18:00
La Gazzetta dello Sport titola: "L'ex obiettivo viola Tessmann potrebbe tornare in Italia, su di lui il Pisa"
28 giugno 2025 15:16
Tessmann e Mangala rifiutarono la Fiorentina per il Lione..i francesi retrocessi per debiti
24 giugno 2025 22:38
Corriere dello Sport: “Fiorentina su un profilo simile a Tessmann. Poi un vice-Kean entro il 3 febbraio”
10 gennaio 2025 09:05
Dalla Turchia: "La Fiorentina torna su Tessmann. Su di lui ci sono anche Napoli e Torino"
07 gennaio 2025 18:12
Tessmann può tornare in Italia: dopo Inter e Fiorentina, potrebbe provarci il Napoli per gennaio
23 dicembre 2024 17:03
Venezia, ds Antonelli: "Tessmann? Era molto più vicino all'Inter che alla Fiorentina"
11 settembre 2024 16:48
Ds del Venezia: “Tessmann era molto più avanti con l’Inter che con la Fiorentina, noi volevamo cederlo”
11 settembre 2024 13:26
Accostato alla Fiorentina, l'ex viola Veretout raggiunge Tessmann al Lione per 4 milioni di euro
05 settembre 2024 14:26
Si chiude la telenovela Tessmann: è ufficiale al Lione dopo il trasferimento saltato alla Fiorentina
27 agosto 2024 18:51
L'Equipe: "Tessmann è un nuovo giocatore del Lione per 6 milioni, programmate le visite mediche"
24 agosto 2024 12:42
Tessmann, dal "no grazie" di Inter e Fiorentina alla nuova offerta francese: "C'è l'interesse del Lione"
22 agosto 2024 17:39
Da Venezia: "Se Tessmann non verrà ceduto, i lagunari potrebbero proporgli un rinnovo triennale"
22 agosto 2024 16:28
TMW: "Tessmann potrebbe rimanere al Venezia. Nel caso di permanenza sarà rivalutato dai lagunari"
21 agosto 2024 12:03
Tessmann messo alla porta dal Venezia. Intanto i lagunari prendono il suo sostituto, Nicolussi Caviglia
19 agosto 2024 13:16
Di Francesco: "Tessmann? Ora non fa parte del progetto. È un discorso da affrontare con la società"
17 agosto 2024 15:38
Antonelli: "Tessmann è fuori dal progetto Venezia, il giocatore non è sereno né convinto"
15 agosto 2024 18:20
La Stampa: "Dopo le trattative fallite con Fiorentina e Inter, spunta il Torino di Vanoli per Tessmann"
14 agosto 2024 10:59
Commissioni indigeste per Tessmann, affari sfumati e il Venezia lo mette fuori squadra
13 agosto 2024 23:37
Di Francesco: "Tessmann? Non è convocato per il Brescia. Di lui se ne occuperà la società"
10 agosto 2024 13:18
Repubblica: "Tessmann-Fiorentina? La trattativa non è ancora saltata, ma la viola segue anche altri profili"
10 agosto 2024 11:15
Corriere dello Sport non ha dubbi: "L'arrivo di Richardson esclude quello di Tessmann"
10 agosto 2024 08:51
Pedullà: "Su Gudmundsson alla Fiorentina è solo questione di tempo. Freddezza su Tessmann. Nico..."
09 agosto 2024 19:00
Corriere dello Sport: "Tessmann spinge, la Fiorentina aspetta ancora un po' ma potrebbe mollare la presa"
09 agosto 2024 09:03
Pedullà: "Tutto risolto per Tessmann ma ora la Fiorentina frena perché non è piaciuto l'atteggiamento"
09 agosto 2024 00:37
Nazione: "Tessmann? Troppa attesa dopo lo scontro con gli agenti. La Fiorentina sonda Folorunsho"
08 agosto 2024 09:36
Corriere dello Sport: “Tessmann litiga con i suoi agenti, vuole solamente la Fiorentina”
08 agosto 2024 09:26
Pedullà: "Tessmann ha chiesto ai suoi agenti di essere liberato per andare alla Fiorentina"
06 agosto 2024 21:02
Pedullà: "La Fiorentina sta definendo Gudmundsson, poi penserà a Nico. Si lavora per chiudere De Gea"
06 agosto 2024 13:49
Nazione: "Tessmann-Fiorentina? Ballano 2 milioni di commissioni. Commisso innervosito"
06 agosto 2024 09:46
Gli agenti di Tessmann chiedono alla Fiorentina 2 milioni di commissioni per chiudere l'operazione
05 agosto 2024 19:03
Bucchioni: "Il ritardo sul mercato è netto. Facciamo fatica a prendere Tessmann, neanche fosse Iniesta"
05 agosto 2024 18:33
Nazione: “Brusco stop della Fiorentina per Tessmann, scontro sulle commissioni. Bove resta l’alternativa”
05 agosto 2024 08:49
TMW, Settimana decisiva per Gudmundsson e Tessmann: manca poco alle due fumate bianche
04 agosto 2024 19:00
TMW, La Fiorentina potrebbe andare su Bove se non arriverà Tessmann. La Roma chiede 20 milioni
03 agosto 2024 16:15
Gazzetta: "La Fiorentina pronta a rifarsi il look: settimana decisiva per Gudmundsson e Tessmann"
03 agosto 2024 10:15
Pedullà chiarisce: "Nessun intermediario per Tessmann oggi al Viola Park, McKennie in stand-by"
03 agosto 2024 00:40
TMW: "Uno degli intermediari di Tessmann al Viola Park. Operazione vicina alla chiusura"
02 agosto 2024 21:16
Dagli Stati Uniti: "La Roma si inserisce su Tessmann". La Fiorentina bloccata sulle commissioni
02 agosto 2024 11:56
Gazzetta: "Pronti due regali per la Fiorentina di mister Palladino: sono Tessmann e Gudmundsson"
02 agosto 2024 11:26
Bucciantini: "Il livello della squadra si alza solo se aggiungi Gudmundsson a Nico Gonzalez"
01 agosto 2024 22:59
Sky riporta: "Bove è l'alternativa qualora la trattativa con Tessmann dovesse saltare
01 agosto 2024 13:49
Pedullà: "Per Tessmann manca accordo sulle commissioni. La Fiorentina aspetterà fino a domani"
01 agosto 2024 12:26
Nazione: "Tessmann-Fiorentina bloccato dalle commissioni. Aperti dialoghi col Venezia anche per Idzes"
01 agosto 2024 10:12
Corriere dello Sport: “Per Tessmann resta il problema commissioni all’entourage”
01 agosto 2024 09:41
Tessmann incanta gli USA, alla CBS: "Nuova risorsa per la Nazionale maggiore. Mediano intelligente"
31 luglio 2024 16:02
TMW conferma: "Fiorentina ha accordo con il Venezia e Tessmann. Pendono le commissioni con gli agenti"
31 luglio 2024 12:00
Corriere Fiorentino: "Tessmann-Fiorentina è fatta! Pradè ha messo sul piatto del Venezia 6 milioni"
31 luglio 2024 10:03
Nazione: "Tessmann-Fiorentina, le commissioni degli agenti frenano i viola"
31 luglio 2024 09:29
Sky Sport: "Per Tessman siamo ai dettagli, rimane l'interesse per Bove della Roma"
31 luglio 2024 00:10
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina farà l'offerta definitiva per Tessmann stasera. Parti vicine"
30 luglio 2024 18:58
Nazione "Tessmann-Fiorentina ballano 2 milioni. Pronto quinquennale da 1,2 milioni a stagione"
30 luglio 2024 09:35
Gazzetta: "Casadei-Fiorentina trattativa difficile, i viola aspettano un'apertura del Chelsea per l'affondo"
30 luglio 2024 09:31
Pedullà: "Attesi 3-4 colpi a centrocampo. Per Tessmann si insiste, McKennie proposto"
30 luglio 2024 00:40
TMW rivela: "Tessmann-Fiorentina, c'è l'accordo di massima. Distanza con il Venezia di 2,5 milioni"
29 luglio 2024 16:44
Poggi: "Tessmann ha dominato la Serie B, il passaggio in Serie A non è un salto nel buio. Può crescere"
29 luglio 2024 16:15
Corriere dello Sport: “Tessmann-Fiorentina settimana decisiva. Si lavora con il suo agente”
29 luglio 2024 09:31
Pedullà annuncia: "Tessmann ha aperto alla Fiorentina, adesso si cerca l'accordo con il Venezia"
28 luglio 2024 21:22
Pedullà: "Contatti frequenti per Tessmann alla Fiorentina, nessun accordo. Lucchesi al Venezia"
28 luglio 2024 19:04
Sportmediaset annuncia: "Accordo di massima tra Fiorentina e Venezia per Tessmann"
28 luglio 2024 18:23
Da Venezia: “Rifiutata la prima offerta della Fiorentina per Tessmann, inferiore ai 7 milioni”
27 luglio 2024 22:39
D'Amico: "Tessmann è un giocatore importante, alla Fiorentina farebbe benissimo per le sue qualità"
27 luglio 2024 15:20
Corriere dello Sport: "Prima offerta della Fiorentina per Tessmann, per McKennie nodo ingaggio"
27 luglio 2024 12:18
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Tessmann. Il Venezia chiede di più"
25 luglio 2024 19:30
Sportmediaset conferma: "Contatti tra Fiorentina e Venezia per Tessmann. Richiesta di 7 milioni"
25 luglio 2024 18:37
Pedullà scrive: "La Fiorentina era su Tessmann già 40 giorni fa. Situazione da seguire"
25 luglio 2024 18:05
Sfuma definitivamente Tessmann alla Fiorentina? Tuttosport: "Il centrocampista piace molto al Torino"
23 luglio 2024 13:14
Romano: "Tessmann-Inter, non c'è l'intesa con il giocatore sui termini personali. Trattativa sospesa"
20 luglio 2024 16:44
Tessmann si allontana dalla Fiorentina, Tuttosport: "Accelerata dell'Inter. Oristanio al Venezia"
04 luglio 2024 15:45
TMW: "Inter, 6 milioni per Tessmann e lo lascerebbe in prestito al Venezia. Lui vuole andare via subito"
03 luglio 2024 16:59
È Tess-mania in Serie A, non solo Fiorentina e Atalanta su di lui. Di Marzio: "Ci sono anche Parma e Como"
22 giugno 2024 16:49
TMW: "Lotta a tre tra Fiorentina, Inter e Atalanta per Tessmann ma il Venezia vuole provare a trattenerlo"
20 giugno 2024 11:32
Tessmann verso la Fiorentina? Intanto il Venezia proverà a rinnovargli il contratto
19 giugno 2024 19:05
Nazione: “Fiorentina forte su Tessmann del Venezia, costa 7 milioni. Concorrenza Atalanta”
19 giugno 2024 08:40
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