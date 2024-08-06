Nazione: "Tessmann-Fiorentina? Ballano 2 milioni di commissioni. Commisso innervosito"

Giocatore prigioniero, situazione spiacevole

C'è molta negatività intorno all'affare Tesser Tessmann. Giocatore prigioniero in una situazione poco piacevole e che sta facendo innervosire e non poco la Fiorentina e Rocco Commisso. Infatti, l'accordo con il Venezia e il giocatore è totale. L'ostacolo, adesso non più di poco conto, sono le commissioni. Gli agenti del centrocampista hanno chiesto 2 milioni, una cifra davvero elevata. Lo scrive La Nazione.

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