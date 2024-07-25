Sportmediaset conferma: "Contatti tra Fiorentina e Venezia per Tessmann. Richiesta di 7 milioni"

Sono ore di fuoco per il mercato della Fiorentina: dopo aver chiuso Colpani, si cerca il rinforzo a centrocampo

Dopo il fallimento della trattativa con l'Inter c'è ora la Fiorentina su Tanner Tessmann. Come riporta Nicolò Schira sono già in corso contatti tra i viola e il Venezia per il centrocampista americano, che ha scelto un nuovo intermediario per l'affare. I lagunari chiedono almeno 7 milioni di euro. Lo scrive Sportmediaset

LE ULTIME SU TESSMANN DALL'ESPERTO DI CALCIOMERCATO ALFREDO PEDULLA'

https://www.labaroviola.com/pedulla-scrive-la-fiorentina-era-su-tessmann-gia-40-giorni-fa-situazione-da-seguire/261932/