Notizie Venezia Fiorentina

Ds Venezia: "Poca continuità per Nicolussi alla Fiorentina: non ha avuto modo di esprimersi al suo livello"
05 febbraio 2026 22:05
Nazione: “Nicolussi Caviglia-Fiorentina avventura al capolinea. Parma in trattativa con il Venezia”
27 gennaio 2026 09:47
Nazione svela: “Nicolussi Caviglia? C’è da capire le intenzioni della Fiorentina. No accordo tra Venezia e Cagliari”
26 gennaio 2026 09:49
Nicolussi Caviglia in bilico. Nazione: “Riflessioni in corso, può tornare in anticipo al Venezia”
29 dicembre 2025 09:30
Il riscatto di Nicolussi Caviglia: l'obbligo scatta al 50% delle presenze da 45 minuti. Fissato a 7 milioni
18 novembre 2025 12:18
Antonelli( DS Venezia): "Vanoli è un grande motivatore, può riportare la Fiorentina dove davvero le compete"
12 novembre 2025 13:44
Vanoli ha fatto esonerare De Rossi nell'unico precedente tra i due: Il Venezia sconfisse per 2-1 la Spal in B
08 novembre 2025 16:26
La Fiorentina di Pioli peggio persino del Venezia di Di Francesco: dopo sette giornate neanche una vittoria
20 ottobre 2025 15:47
Nicolussi Caviglia saluta la bellezza di Venezia per abbracciare la bellezza di Firenze
01 settembre 2025 22:59
Nicolussi Caviglia è della Fiorentina. Prestito a 1 milione, diritto di riscatto a 7 milioni che diventa obbligo al 50% delle presenze
29 agosto 2025 10:49
Di Marzio: “A breve incontro tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia per trovare l’intesa”
28 agosto 2025 18:03
TMW: "Scatto Fiorentina per Nicolussi Caviglia: incontro con il Venezia per chiudere"
28 agosto 2025 16:40
Nazione: "C'è ottimismo per Lindelof alla Fiorentina. Il Venezia chiede 12 milioni per Nicolussi"
28 agosto 2025 11:33
Repubblica: “Fiorentina su Nicolussi Caviglia ma il Venezia non fa sconti, chiede 12 milioni per la cessione”
27 agosto 2025 09:20
Nuova Venezia: “La Fiorentina ha chiesto Nicolussi Caviglia in prestito con diritto. No del Venezia”
27 agosto 2025 08:45
Pedullà: "La Fiorentina non pensa a Nicolussi, lavora su altri ruoli e al rinnovo di Mandragora"
13 agosto 2025 00:10
Gazzetta: “Nicolussi Caviglia può arrivare grazie a Kean e a Dzeko. Il Venezia chiede 15 milioni”
01 agosto 2025 08:58
TMW, Duello Fiorentina Bologna per Nicolussi Caviglia. I Viola già in contatto con il Venezia
29 luglio 2025 19:01
TMW: "Nelle scorse ore contatti tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia, c'è anche il Bologna"
22 luglio 2025 11:07
Nzola torna alla Fiorentina ma è già in uscita: in Serie B ha mercato, il Venezia fiuta il colpo
01 luglio 2025 23:18
Tuttosport: "Sondaggio Fiorentina per Idzes ma il Venezia chiede 10 milioni"
27 giugno 2025 09:06
Zazzaroni accusa: "Nicolussi ha regalato la Champions alla Juve con un fallo strano, imbarazzante"
26 maggio 2025 02:56
Pin: "A Venezia si è toccato il fondo, ora è normale che Palladino sia in grande discussione"
20 maggio 2025 14:48
Monti: “Protesta giusta, questa è una squadra da sesto posto. Palladino? Voglio un tecnico pronto”
19 maggio 2025 19:40
Di Francesco: "Vincere con la Fiorentina ci ha dato consapevolezza. Ma non deve diventare presunzione"
17 maggio 2025 14:00
Graziani difende Palladino: "A Venezia non l'ha persa lui la partita, non è l'unico colpevole di questo momento"
15 maggio 2025 14:24
Bocci: "Fagioli ha fatto l'ennesima partita pessima, sul secondo gol difende come in partitella"
13 maggio 2025 14:03
Bucchioni: "Il gioco di Palladino è da provinciale, non si può proporre una roba simile a Firenze"
13 maggio 2025 13:20
Candé sul gol: "L'ho toccata con la mano ma era troppo vicina per essere fallo. Non potevo fare altro"
12 maggio 2025 23:30
Pradè: "Non si può perdere col Venezia, con il Presidente e Ferrari faremo una riflessione seria"
12 maggio 2025 22:03
Di Francesco: "Abbiamo meritato la vittoria. Rosso per Marì? Con altro risultato ci saremmo lamentati"
12 maggio 2025 21:22
Di Francesco: "Avremmo potuto segnare di più, ci meritiamo questa vittoria e questa gioia"
12 maggio 2025 21:13
Marelli: "Il primo goal del Venezia è da annullare, c'è il tocco di mano Candè prima dello stop"
12 maggio 2025 21:00
Fiorentina che si allontana dall'Europa, Mandragora non basta. Il Venezia vince 2-1 al Penzo
12 maggio 2025 20:28
PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, RICHARDSON E NDOUR IMBARAZZANTI. ROLLY GOL
12 maggio 2025 20:27
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI GUDMUNSSON E ADLI, GIOCANO RICHARDSON E NDOUR. MODULO 3-4-2-1
12 maggio 2025 17:33
Monti: "Cataldi è un'assenza pesantissima, senza di lui ci manca equilibrio a centrocampo"
12 maggio 2025 14:40
Kean out a Venezia, ma i precedenti sorridono alla Fiorentina. Vinte 5 gare su 6 senza di lui
11 maggio 2025 22:47
Polverosi: "Adesso la tecnica e la tattica servono a poco, la Fiorentina deve dimostrare di avere davvero gli huevos"
11 maggio 2025 14:37
Bilancio in perfetto equilibrio tra Palladino e Di Francesco: una vittoria a testa e un pareggio all'andata
11 maggio 2025 14:18
700 tifosi a Venezia nonostante l'orario e il giorno lavorativo, quasi sold-out per il Bologna.
11 maggio 2025 12:39
Venezia-Fiorentina è importante quanto Fiorentina-Betis, una sconfitta sarebbe fatale per l'Europa
11 maggio 2025 12:15
Venezia-Fiorentina si è giocata 8 volte, gli ultimi 4 incontri li hanno vinti tutti i lagunari
11 maggio 2025 11:41
L'Empoli vince e sorpassa il Venezia, ora penultimo. I lagunari con la Fiorentina si giocano molto
10 maggio 2025 23:12
Baldini: "Palladino sta facendo esperienza sulla nostra pelle, ma vedendo chi è libero giusto confermarlo"
10 maggio 2025 19:19
Radio Bruno annuncia: "Pessimismo per Kean, il giocatore non dovrebbe partire domani per Venezia"
10 maggio 2025 17:56
Da Venezia avvertono la Fiorentina: "La squadra di Di Francesco darà battaglia fino all'ultimo minuto"
10 maggio 2025 15:00
Di Francesco: "Giocheremo con il coltello tra i denti, la Fiorentina vorrà vincere le ultime 3 partite"
10 maggio 2025 14:36
Col Venezia sulle maglie dei calciatori della Fiorentina il nome della propria mamma. Ecco la lista
10 maggio 2025 13:31
Valcareggi: "Fagioli era da togliere, è stato uno dei peggiori in campo e ha sbagliato tanti passaggi facili per lui"
09 maggio 2025 14:45
Kean è in dubbio per la gara contro il Venezia: "Il giocatore ha avvertito un dolore alla coscia durante uno scatto"
09 maggio 2025 14:20
Sarà l'arbitro Marchetti a dirigere Venezia-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: 4 vittorie in 8 partite
07 maggio 2025 15:30
Paura in panchina per Vanoli: si accascia durante Torino-Venezia, ma si riprende subito
02 maggio 2025 22:40
Il Napoli si ferma a Venezia: nelle ultime 7 partite, i partenopei hanno vinto solo contro la Fiorentina
16 marzo 2025 14:46
La Roma vince a Venezia con il rigore di Dybala. Giallorossi (con una partita in più) a -8 dalla Fiorentina
09 febbraio 2025 14:36
Sky Sport: "Torino, Parma e Venezia su Kouamé. Ikoné lascerà la Serie A"
07 gennaio 2025 23:56
Vlahovic litiga con i tifosi, la curva lo ricopre di fischi e gli urla "Sei solo un viola di m****"
15 dicembre 2024 00:11
Solo l'arbitro salva la Juventus dalla figuraccia, rigore regalato al 94' e pareggio in casa contro il Venezia
14 dicembre 2024 22:49
DAZN, che flop Venezia-Como! Visione difficile, immagini sfocate per le gocce d'acqua sulla telecamere
08 dicembre 2024 20:03
Gol e spettacolo, il Bologna strapazza il Venezia. Dopo 13 partite Italiano ha gli stessi punti di Thiago Motta
30 novembre 2024 22:45
La Fiorentina non è seconda in classifica per colpa di un gol annullato al Venezia molto dubbio...
04 novembre 2024 10:56
Il Venezia segna ma l'arbitro annulla. Vince l'Inter, la Fiorentina terza in classifica. Il racconto della gara
03 novembre 2024 22:55
Il Venezia vince in rimonta con l'Udinese e manda all'inferno il Genoa. Prima della Fiorentina sono ultimi
30 ottobre 2024 20:55
L'Hellas vince il derby e supera la Fiorentina, al Franchi l'unico punto del Venezia in trasferta
04 ottobre 2024 23:12
Venezia, ds Antonelli: "Tessmann? Era molto più vicino all'Inter che alla Fiorentina"
11 settembre 2024 16:48
TMW, Il Venezia spinge per prendere Brekalo. Fatti passi in avanti con la Fiorentina
29 agosto 2024 19:02
TMW: "Per Brekalo ci sono due club interressati, il Venezia di Di Francesco e i Rangers Glasgow"
29 agosto 2024 12:17
Si chiude la telenovela Tessmann: è ufficiale al Lione dopo il trasferimento saltato alla Fiorentina
27 agosto 2024 18:51
Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"
27 agosto 2024 12:07
Duncan: "Avevo l'accordo con Barone per il rinnovo, dopo la sua morte è cambiato tutto"
25 agosto 2024 21:37
Di Francesco: "Nel secondo tempo potevamo vincere, comunque prendo il pareggio. Bravo Terracciano"
25 agosto 2024 20:57
Ancora un pareggio per la Fiorentina! Le speranze viola si spengono sulla rovesciata di Kouamé
25 agosto 2024 20:27
PAGELLE FIORENTINA: RICHARDSON UNICA LUCE, BARAK E KOUAMÈ INGUARDABILI. COLPANI SPENTO
25 agosto 2024 20:25
Palladino: "Devo lavorare sull'approccio alla partita. Kean determinante, ne vorrei undici così"
25 agosto 2024 18:28
Bucchioni: "Questa formazione è di una squadra che si deve salvare, ma i giocatori sono questi da schierare"
25 agosto 2024 17:42
FORMAZIONE FIORENTINA: BIRAGHI E COMUZZO IN DIFESA, RICHARDSON NEL MEZZO, BARAK C'È
25 agosto 2024 17:31
I convocati della Fiorentina per il Venezia: assenti Ikoné e Christensen. Ancora out Gudmundsson
25 agosto 2024 14:12
Le probabili di Fiorentina-Venezia: tornano Kean e Terracciano, lagunari con Duncan. Out Pohjanpalo
25 agosto 2024 11:25
Tessmann, dal "no grazie" di Inter e Fiorentina alla nuova offerta francese: "C'è l'interesse del Lione"
22 agosto 2024 17:39
Da Venezia: "Se Tessmann non verrà ceduto, i lagunari potrebbero proporgli un rinnovo triennale"
22 agosto 2024 16:28
Da Venezia: "Di Francesco vuole un rinforzo sulla trequarti. Piace Brekalo, in uscita dalla Fiorentina"
21 agosto 2024 14:16
I tifosi del Venezia non presenzieranno alla trasferta di Firenze a causa dei pochi biglietti a disposizione nel settore ospiti
20 agosto 2024 18:08
Da Venezia: piace Brekalo per la trequarti di Di Francesco. C'è l'interesse anche dell'Empoli
19 agosto 2024 19:30
Tessmann messo alla porta dal Venezia. Intanto i lagunari prendono il suo sostituto, Nicolussi Caviglia
19 agosto 2024 13:16
Di Francesco: "Tessmann? Ora non fa parte del progetto. È un discorso da affrontare con la società"
17 agosto 2024 15:38
Antonelli: "Tessmann è fuori dal progetto Venezia, il giocatore non è sereno né convinto"
15 agosto 2024 18:20
Commissioni indigeste per Tessmann, affari sfumati e il Venezia lo mette fuori squadra
13 agosto 2024 23:37
Corriere dello Sport: "Tessmann spinge, la Fiorentina aspetta ancora un po' ma potrebbe mollare la presa"
09 agosto 2024 09:03
Corriere dello Sport: “Tessmann litiga con i suoi agenti, vuole solamente la Fiorentina”
08 agosto 2024 09:26
Pedullà: "Tessmann ha chiesto ai suoi agenti di essere liberato per andare alla Fiorentina"
06 agosto 2024 21:02
Gli agenti di Tessmann chiedono alla Fiorentina 2 milioni di commissioni per chiudere l'operazione
05 agosto 2024 19:03
Nazione: “Brusco stop della Fiorentina per Tessmann, scontro sulle commissioni. Bove resta l’alternativa”
05 agosto 2024 08:49
Pedullà chiarisce: "Nessun intermediario per Tessmann oggi al Viola Park, McKennie in stand-by"
03 agosto 2024 00:40
TMW: "Uno degli intermediari di Tessmann al Viola Park. Operazione vicina alla chiusura"
02 agosto 2024 21:16
Dagli Stati Uniti: "La Roma si inserisce su Tessmann". La Fiorentina bloccata sulle commissioni
02 agosto 2024 11:56
Nazione: "Tessmann-Fiorentina bloccato dalle commissioni. Aperti dialoghi col Venezia anche per Idzes"
01 agosto 2024 10:12
Corriere dello Sport: “Per Tessmann resta il problema commissioni all’entourage”
01 agosto 2024 09:41
Corriere Fiorentino: "Tessmann-Fiorentina è fatta! Pradè ha messo sul piatto del Venezia 6 milioni"
31 luglio 2024 10:03
Nazione: "Tessmann-Fiorentina, le commissioni degli agenti frenano i viola"
31 luglio 2024 09:29
Sky Sport: "Per Tessman siamo ai dettagli, rimane l'interesse per Bove della Roma"
31 luglio 2024 00:10
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