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Notizie Venezia Fiorentina

Ds Venezia: "Poca continuità per Nicolussi alla Fiorentina: non ha avuto modo di esprimersi al suo livello"

05 febbraio 2026 22:05

Nazione: “Nicolussi Caviglia-Fiorentina avventura al capolinea. Parma in trattativa con il Venezia”

27 gennaio 2026 09:47

Nazione svela: “Nicolussi Caviglia? C’è da capire le intenzioni della Fiorentina. No accordo tra Venezia e Cagliari”

26 gennaio 2026 09:49

Nicolussi Caviglia in bilico. Nazione: “Riflessioni in corso, può tornare in anticipo al Venezia”

29 dicembre 2025 09:30

Il riscatto di Nicolussi Caviglia: l'obbligo scatta al 50% delle presenze da 45 minuti. Fissato a 7 milioni

18 novembre 2025 12:18

Antonelli( DS Venezia): "Vanoli è un grande motivatore, può riportare la Fiorentina dove davvero le compete"

12 novembre 2025 13:44

Vanoli ha fatto esonerare De Rossi nell'unico precedente tra i due: Il Venezia sconfisse per 2-1 la Spal in B

08 novembre 2025 16:26

La Fiorentina di Pioli peggio persino del Venezia di Di Francesco: dopo sette giornate neanche una vittoria

20 ottobre 2025 15:47

Nicolussi Caviglia saluta la bellezza di Venezia per abbracciare la bellezza di Firenze

01 settembre 2025 22:59

Nicolussi Caviglia è della Fiorentina. Prestito a 1 milione, diritto di riscatto a 7 milioni che diventa obbligo al 50% delle presenze

29 agosto 2025 10:49

Di Marzio: “A breve incontro tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia per trovare l’intesa”

28 agosto 2025 18:03

TMW: "Scatto Fiorentina per Nicolussi Caviglia: incontro con il Venezia per chiudere"

28 agosto 2025 16:40

Nazione: "C'è ottimismo per Lindelof alla Fiorentina. Il Venezia chiede 12 milioni per Nicolussi"

28 agosto 2025 11:33

Repubblica: “Fiorentina su Nicolussi Caviglia ma il Venezia non fa sconti, chiede 12 milioni per la cessione”

27 agosto 2025 09:20

Nuova Venezia: “La Fiorentina ha chiesto Nicolussi Caviglia in prestito con diritto. No del Venezia”

27 agosto 2025 08:45

Pedullà: "La Fiorentina non pensa a Nicolussi, lavora su altri ruoli e al rinnovo di Mandragora"

13 agosto 2025 00:10

Gazzetta: “Nicolussi Caviglia può arrivare grazie a Kean e a Dzeko. Il Venezia chiede 15 milioni”

01 agosto 2025 08:58

TMW, Duello Fiorentina Bologna per Nicolussi Caviglia. I Viola già in contatto con il Venezia

29 luglio 2025 19:01

TMW: "Nelle scorse ore contatti tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia, c'è anche il Bologna"

22 luglio 2025 11:07

Nzola torna alla Fiorentina ma è già in uscita: in Serie B ha mercato, il Venezia fiuta il colpo

01 luglio 2025 23:18

Tuttosport: "Sondaggio Fiorentina per Idzes ma il Venezia chiede 10 milioni"

27 giugno 2025 09:06

Zazzaroni accusa: "Nicolussi ha regalato la Champions alla Juve con un fallo strano, imbarazzante"

26 maggio 2025 02:56

Pin: "A Venezia si è toccato il fondo, ora è normale che Palladino sia in grande discussione"

20 maggio 2025 14:48

Monti: “Protesta giusta, questa è una squadra da sesto posto. Palladino? Voglio un tecnico pronto”

19 maggio 2025 19:40

Di Francesco: "Vincere con la Fiorentina ci ha dato consapevolezza. Ma non deve diventare presunzione"

17 maggio 2025 14:00

Graziani difende Palladino: "A Venezia non l'ha persa lui la partita, non è l'unico colpevole di questo momento"

15 maggio 2025 14:24

Bocci: "Fagioli ha fatto l'ennesima partita pessima, sul secondo gol difende come in partitella"

13 maggio 2025 14:03

Bucchioni: "Il gioco di Palladino è da provinciale, non si può proporre una roba simile a Firenze"

13 maggio 2025 13:20

Candé sul gol: "L'ho toccata con la mano ma era troppo vicina per essere fallo. Non potevo fare altro"

12 maggio 2025 23:30

Pradè: "Non si può perdere col Venezia, con il Presidente e Ferrari faremo una riflessione seria"

12 maggio 2025 22:03

Di Francesco: "Abbiamo meritato la vittoria. Rosso per Marì? Con altro risultato ci saremmo lamentati"

12 maggio 2025 21:22

Di Francesco: "Avremmo potuto segnare di più, ci meritiamo questa vittoria e questa gioia"

12 maggio 2025 21:13

Marelli: "Il primo goal del Venezia è da annullare, c'è il tocco di mano Candè prima dello stop"

12 maggio 2025 21:00

Fiorentina che si allontana dall'Europa, Mandragora non basta. Il Venezia vince 2-1 al Penzo

12 maggio 2025 20:28

PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, RICHARDSON E NDOUR IMBARAZZANTI. ROLLY GOL

12 maggio 2025 20:27

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI GUDMUNSSON E ADLI, GIOCANO RICHARDSON E NDOUR. MODULO 3-4-2-1

12 maggio 2025 17:33

Monti: "Cataldi è un'assenza pesantissima, senza di lui ci manca equilibrio a centrocampo"

12 maggio 2025 14:40

Kean out a Venezia, ma i precedenti sorridono alla Fiorentina. Vinte 5 gare su 6 senza di lui

11 maggio 2025 22:47

Polverosi: "Adesso la tecnica e la tattica servono a poco, la Fiorentina deve dimostrare di avere davvero gli huevos"

11 maggio 2025 14:37

Bilancio in perfetto equilibrio tra Palladino e Di Francesco: una vittoria a testa e un pareggio all'andata

11 maggio 2025 14:18

700 tifosi a Venezia nonostante l'orario e il giorno lavorativo, quasi sold-out per il Bologna.

11 maggio 2025 12:39

Venezia-Fiorentina è importante quanto Fiorentina-Betis, una sconfitta sarebbe fatale per l'Europa

11 maggio 2025 12:15

Venezia-Fiorentina si è giocata 8 volte, gli ultimi 4 incontri li hanno vinti tutti i lagunari

11 maggio 2025 11:41

L'Empoli vince e sorpassa il Venezia, ora penultimo. I lagunari con la Fiorentina si giocano molto

10 maggio 2025 23:12

Baldini: "Palladino sta facendo esperienza sulla nostra pelle, ma vedendo chi è libero giusto confermarlo"

10 maggio 2025 19:19

Radio Bruno annuncia: "Pessimismo per Kean, il giocatore non dovrebbe partire domani per Venezia"

10 maggio 2025 17:56

Da Venezia avvertono la Fiorentina: "La squadra di Di Francesco darà battaglia fino all'ultimo minuto"

10 maggio 2025 15:00

Di Francesco: "Giocheremo con il coltello tra i denti, la Fiorentina vorrà vincere le ultime 3 partite"

10 maggio 2025 14:36

Col Venezia sulle maglie dei calciatori della Fiorentina il nome della propria mamma. Ecco la lista

10 maggio 2025 13:31

Valcareggi: "Fagioli era da togliere, è stato uno dei peggiori in campo e ha sbagliato tanti passaggi facili per lui"

09 maggio 2025 14:45

Kean è in dubbio per la gara contro il Venezia: "Il giocatore ha avvertito un dolore alla coscia durante uno scatto"

09 maggio 2025 14:20

Sarà l'arbitro Marchetti a dirigere Venezia-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: 4 vittorie in 8 partite

07 maggio 2025 15:30

Paura in panchina per Vanoli: si accascia durante Torino-Venezia, ma si riprende subito

02 maggio 2025 22:40

Il Napoli si ferma a Venezia: nelle ultime 7 partite, i partenopei hanno vinto solo contro la Fiorentina

16 marzo 2025 14:46

La Roma vince a Venezia con il rigore di Dybala. Giallorossi (con una partita in più) a -8 dalla Fiorentina

09 febbraio 2025 14:36

Sky Sport: "Torino, Parma e Venezia su Kouamé. Ikoné lascerà la Serie A"

07 gennaio 2025 23:56

Vlahovic litiga con i tifosi, la curva lo ricopre di fischi e gli urla "Sei solo un viola di m****"

15 dicembre 2024 00:11

Solo l'arbitro salva la Juventus dalla figuraccia, rigore regalato al 94' e pareggio in casa contro il Venezia

14 dicembre 2024 22:49

DAZN, che flop Venezia-Como! Visione difficile, immagini sfocate per le gocce d'acqua sulla telecamere

08 dicembre 2024 20:03

Gol e spettacolo, il Bologna strapazza il Venezia. Dopo 13 partite Italiano ha gli stessi punti di Thiago Motta

30 novembre 2024 22:45

La Fiorentina non è seconda in classifica per colpa di un gol annullato al Venezia molto dubbio...

04 novembre 2024 10:56

Il Venezia segna ma l'arbitro annulla. Vince l'Inter, la Fiorentina terza in classifica. Il racconto della gara

03 novembre 2024 22:55

Il Venezia vince in rimonta con l'Udinese e manda all'inferno il Genoa. Prima della Fiorentina sono ultimi

30 ottobre 2024 20:55

L'Hellas vince il derby e supera la Fiorentina, al Franchi l'unico punto del Venezia in trasferta

04 ottobre 2024 23:12

Venezia, ds Antonelli: "Tessmann? Era molto più vicino all'Inter che alla Fiorentina"

11 settembre 2024 16:48

TMW, Il Venezia spinge per prendere Brekalo. Fatti passi in avanti con la Fiorentina

29 agosto 2024 19:02

TMW: "Per Brekalo ci sono due club interressati, il Venezia di Di Francesco e i Rangers Glasgow"

29 agosto 2024 12:17

Si chiude la telenovela Tessmann: è ufficiale al Lione dopo il trasferimento saltato alla Fiorentina

27 agosto 2024 18:51

Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"

27 agosto 2024 12:07

Duncan: "Avevo l'accordo con Barone per il rinnovo, dopo la sua morte è cambiato tutto"

25 agosto 2024 21:37

Di Francesco: "Nel secondo tempo potevamo vincere, comunque prendo il pareggio. Bravo Terracciano"

25 agosto 2024 20:57

Ancora un pareggio per la Fiorentina! Le speranze viola si spengono sulla rovesciata di Kouamé

25 agosto 2024 20:27

PAGELLE FIORENTINA: RICHARDSON UNICA LUCE, BARAK E KOUAMÈ INGUARDABILI. COLPANI SPENTO

25 agosto 2024 20:25

Palladino: "Devo lavorare sull'approccio alla partita. Kean determinante, ne vorrei undici così"

25 agosto 2024 18:28

Bucchioni: "Questa formazione è di una squadra che si deve salvare, ma i giocatori sono questi da schierare"

25 agosto 2024 17:42

FORMAZIONE FIORENTINA: BIRAGHI E COMUZZO IN DIFESA, RICHARDSON NEL MEZZO, BARAK C'È

25 agosto 2024 17:31

I convocati della Fiorentina per il Venezia: assenti Ikoné e Christensen. Ancora out Gudmundsson

25 agosto 2024 14:12

Le probabili di Fiorentina-Venezia: tornano Kean e Terracciano, lagunari con Duncan. Out Pohjanpalo

25 agosto 2024 11:25

Tessmann, dal "no grazie" di Inter e Fiorentina alla nuova offerta francese: "C'è l'interesse del Lione"

22 agosto 2024 17:39

Da Venezia: "Se Tessmann non verrà ceduto, i lagunari potrebbero proporgli un rinnovo triennale"

22 agosto 2024 16:28

Da Venezia: "Di Francesco vuole un rinforzo sulla trequarti. Piace Brekalo, in uscita dalla Fiorentina"

21 agosto 2024 14:16

I tifosi del Venezia non presenzieranno alla trasferta di Firenze a causa dei pochi biglietti a disposizione nel settore ospiti

20 agosto 2024 18:08

Da Venezia: piace Brekalo per la trequarti di Di Francesco. C'è l'interesse anche dell'Empoli

19 agosto 2024 19:30

Tessmann messo alla porta dal Venezia. Intanto i lagunari prendono il suo sostituto, Nicolussi Caviglia

19 agosto 2024 13:16

Di Francesco: "Tessmann? Ora non fa parte del progetto. È un discorso da affrontare con la società"

17 agosto 2024 15:38

Antonelli: "Tessmann è fuori dal progetto Venezia, il giocatore non è sereno né convinto"

15 agosto 2024 18:20

Commissioni indigeste per Tessmann, affari sfumati e il Venezia lo mette fuori squadra

13 agosto 2024 23:37

Corriere dello Sport: "Tessmann spinge, la Fiorentina aspetta ancora un po' ma potrebbe mollare la presa"

09 agosto 2024 09:03

Corriere dello Sport: “Tessmann litiga con i suoi agenti, vuole solamente la Fiorentina”

08 agosto 2024 09:26

Pedullà: "Tessmann ha chiesto ai suoi agenti di essere liberato per andare alla Fiorentina"

06 agosto 2024 21:02

Gli agenti di Tessmann chiedono alla Fiorentina 2 milioni di commissioni per chiudere l'operazione

05 agosto 2024 19:03

Nazione: “Brusco stop della Fiorentina per Tessmann, scontro sulle commissioni. Bove resta l’alternativa”

05 agosto 2024 08:49

Pedullà chiarisce: "Nessun intermediario per Tessmann oggi al Viola Park, McKennie in stand-by"

03 agosto 2024 00:40

TMW: "Uno degli intermediari di Tessmann al Viola Park. Operazione vicina alla chiusura"

02 agosto 2024 21:16

Dagli Stati Uniti: "La Roma si inserisce su Tessmann". La Fiorentina bloccata sulle commissioni

02 agosto 2024 11:56

Nazione: "Tessmann-Fiorentina bloccato dalle commissioni. Aperti dialoghi col Venezia anche per Idzes"

01 agosto 2024 10:12

Corriere dello Sport: “Per Tessmann resta il problema commissioni all’entourage”

01 agosto 2024 09:41

Corriere Fiorentino: "Tessmann-Fiorentina è fatta! Pradè ha messo sul piatto del Venezia 6 milioni"

31 luglio 2024 10:03

Nazione: "Tessmann-Fiorentina, le commissioni degli agenti frenano i viola"

31 luglio 2024 09:29

Sky Sport: "Per Tessman siamo ai dettagli, rimane l'interesse per Bove della Roma"

31 luglio 2024 00:10

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