TMW: “Nelle scorse ore contatti tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia, c’è anche il Bologna”

La Fiorentina continua a seguire dei profili papabili da inserire per il proprio centrocampo e rimane in auge in tal senso il nome di Hans Nicolussi Caviglia (25 anni). Scuola Juventus, il valdostano classe 2000 è dalla scorsa stagione un giocatore del Venezia, che l’ha prima preso in prestito dai bianconeri e poi riscattato a titolo definitivo.

C’è anche Nicolussi Caviglia tra le idee sulle quali si lavora in casa viola, con nelle scorse ore un contatto con il Venezia per tornare a parlare della possibilità di acquistare il giocatore in questo mercato estivo. Non viene segnalata solo la Fiorentina, però, tra le realtà interessate a Nicolussi Caviglia per il presente: è emerso in tal senso anche il Bologna, in cui in particolare Sartori stravedrebbe per lui.

Non solo Nicolussi Caviglia, però, un altro nome che la Fiorentina segue per rinforzare il proprio reparto di centrocampo è quello di Simon Sohm, del Parma. Ci sono ancora dei dettagli da limare tra le parti, con una forbice tuttavia migliorata tra domanda e offerta, e infatti la dirigenza viola dista solo 3-4 milioni da quanto richiesto dal Parma (prezzo intorno ai 18-20 milioni). Giorni di mediazione dunque per riuscire a sbloccare la trattativa. Lo scrive Tuttomercatoweb