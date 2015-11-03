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Notizie Caviglia Fiorentina

Fratini diretto: “Darei via Dodò, Gosens, De Gea e Fagioli e tutti quelli che non hanno più voglia”

09 dicembre 2025 18:53

Pruzzo: "Se facevo io il centrocampo della Fiorentina, mentre giocavo a briscola, veniva molto meglio"

10 novembre 2025 14:22

Corriere dello Sport, Gud, Fazzini e Nicolussi Caviglia: Fiorentina adesso la qualità

19 settembre 2025 07:56

Bisoli: "La Fiorentina prenda Caviglia, sarà un grande colpo. I viola possono andare in Champions"

06 agosto 2025 00:09

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha parlato con il procuratore di Caviglia. Interessa a Villareal e Ajax"

23 luglio 2025 19:21

TMW: "Nelle scorse ore contatti tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia, c'è anche il Bologna"

22 luglio 2025 11:07

Batistuta si è operato alla caviglia, ora il recupero: "Grazie per tanto amore e preoccupazione"

17 settembre 2019 19:36

Condizioni Saponara, comunicato ACF: ''Problema al piede sinistro, non c'entra con infortunio alla caviglia''

13 ottobre 2017 16:00

Corriere: la caviglia lo tormenta, Saponara rinuncia alle ferie per esserci alla prima di campionato

25 luglio 2017 12:15

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