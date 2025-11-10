Pruzzo: “Se facevo io il centrocampo della Fiorentina, mentre giocavo a briscola, veniva molto meglio”

A Lady Radio è intervenuto l’ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo per parlare della gara di ieri dei viola a Genova: “Ma come marca questa gente?, ai miei tempi dei gol del genere non si prendevano, ma dove siamo? Arriva un pallone da 40 metri e pigli gol senza uscire né marcare il difensore del Genoa. Ma come si fa a dire che c’è un bicchiere mezzo pieno!? Non esiste proprio, ieri non è stata una partita di calcio. Pallonate di qua e di là senza nessuna idea, ma dove siamo davvero.”

Prosegue: “Ti prendi il punto perché ti devi salvare e ora un punto è meglio di niente e in fondo può fare la differenza davvero. Gudmundsson e Piccoli non sono andati male, hanno fatto un buon lavoro e salvo solo questo della gara di ieri. Non hanno puntellato la difesa che balla terribilmente poi il centrocampo non ha senso. Credo che se giocavo a briscola facendo il mercato, lo facevo meglio di loro. Hanno preso Caviglia che ha toccato 5 palloni e fa il regista, non si è mai visto un regista che tocca la palla così poche volte in una partita.”