Fratini diretto: “Darei via Dodò, Gosens, De Gea e Fagioli e tutti quelli che non hanno più voglia”

Redazione

9 Dicembre · 18:53

Aggiornamento: 9 Dicembre 2025 · 18:53

L’intermediario di mercato ha esposto quello che dovrebbe fare il ds Goretti in vista del mercato di gennaio

L’intermediario di mercato, Nicola Fratini, si è espresso ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare le tristi vicende legate alla Fiorentina“Serve gente che lotta, e dei grandi terrei solo Kean, monetizzando dalle cessioni degli altri, sennò andiamo nel baratro. A Reggio Emilia c’ero e ho visto per l’ennesima volta che i giocatori, a testa bassa, non sono riusciti ad andare verso la curva.

Goretti deve cacciare i giocatori che non hanno più voglia, per poi rimpiazzarli attraverso le sue conoscenze, perché è uno che di calcio ne sa. Dodò lo cederei a costo di fare minusvalenza, Gosens a tre milioni, perché è sempre infortunato, De Gea in queste condizioni non fa la differenza, Caviglia non alza il livello anche se non è un senatore, e darei via anche Fagioli. Da questi giocatori penso di potere fare tra i 50 e i 70 milioni, per poi rifare la squadra”.

