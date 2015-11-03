Notizie Fratini Fiorentina

Fratini difende Fagioli: “Lui è di un'altra categoria, le parole di Di Canio si commentano da sole”
09 aprile 2026 17:39
Fratini: “Per battere il Rakow bastano le seconde linee. Fazzini e Fortini hanno grandi qualità”
12 marzo 2026 15:21
Fratini elogia Vanoli: “Ha fatto scelte forti e impopolari. Con lui la Fiorentina è cresciuta molto”
23 febbraio 2026 15:49
La rivelazione: “Nel 2019 ho proposto alla Fiorentina di prendere Thuram ma Pradé scelse Pedro”
11 febbraio 2026 18:09
Fratini: “Prenderei Sergi Roberto a centrocampo. Baldanzi? A Roma ha davanti un certo Dybala…”
09 gennaio 2026 17:09
Fratini: "Alla Fiorentina serve Giuntoli. È fiorentino, sa stare in mezzo al traffico e riesce ad unire i gruppi"
16 dicembre 2025 17:19
Fratini: "Kean non segna? Non mi pare che gli altri siano così prolifici. Venderlo sarebbe una follia"
16 dicembre 2025 17:10
Fratini diretto: “Darei via Dodò, Gosens, De Gea e Fagioli e tutti quelli che non hanno più voglia”
09 dicembre 2025 18:53
Fratini: "Se fossi la Fiorentina prenderei Ibrahima Bamba, difensore dell'Al-Duhail, e Isaksen dalla Lazio"
03 dicembre 2025 16:34
Fratini: "Se fossi la Fiorentina prenderei Luis Henrique dell'Inter ed El Shaarawy nel mercato di gennaio"
19 novembre 2025 16:32
Fratini: "Ho parlato con Goretti. Io prenderei subito Turnbull del Cardiff e Guarino dell'Empoli"
11 novembre 2025 17:49
Fratini rivela: “Spalletti ha manifestato di voler andare alla Fiorentina a chiare note”
27 settembre 2025 16:32
Fratini spara la bomba: "Napoli e Fiorentina potrebbero scambiarsi Raspadori e Zanoli per Kean"
07 luglio 2025 22:20
Fratini: "Raspadori lo vogliono Juventus e Roma ma attenzione alla Fiorentina, ricorda Di Natale"
29 novembre 2024 12:26
Fratini: "Lo Celso alla Fiorentina non sarà una trattativa immediata. Si potrebbe sbloccare tra dieci giorni"
26 luglio 2022 09:15
Fratini rivela: "Milan pensa a Sottil come vice-Leao. Profilo ideale per i rossoneri: è la classica punta esterna"
26 luglio 2022 09:00
Fratini: "Sarri alla Fiorentina e Italiano alla Lazio? E' un'idea di Valcareggi, hanno lo stesso procuratore"
03 maggio 2022 12:26
Fratini: "Italiano rimarrà alla Fiorentina con l'Europa. Altrimenti possibile lo scambio con Sarri"
27 aprile 2022 15:56
Il dossier tecnico di Fratini su Yoshida, difensore della Sampdoria in orbita mercato viola
01 giugno 2021 17:08
Fratini: "Il mio mancato ingresso alla Fiorentina? Ci sono rimasto male, non ho mai parlato con Commisso"
27 maggio 2021 22:30
Fratini: "Cosa manca alla Fiorentina? Una mentalità da Europa. Il 10° posto non basta più"
27 maggio 2021 22:02
Fratini: "Gattuso? Una magia di Commisso. La Fiorentina ha 80 milioni da reinvestire sul mercato"
27 maggio 2021 21:53
Esclusiva Fratini: "Vlahovic rinnoverà, Antognoni merita un regalo. La piattaforma sarà un successo"
15 marzo 2021 00:01
Esclusiva Fratini: "Sarri può arrivare a giugno. Prandelli vicino. Sul mercato vi racconto che..."
05 novembre 2020 20:45
Fratini: "Io alla Fiorentina? Siamo più vicini. Avrei voluto aprire un canale preferenziale con il Grosseto..."
27 ottobre 2020 11:53
Fratini vicino alla Fiorentina: "Pronto a dare quel contributo che un dirigente mi ha proposto"
19 settembre 2020 11:14
Esclusiva LV, Fratini: "Bonaventura acquisto top. Chiesa può andare a Roma. Sabelli e Kean da prendere subito"
09 settembre 2020 13:29
Esclusiva LV: Fiorentina-Fratini rinviata la firma per il ruolo da dirigente?
27 agosto 2020 15:26
CON ANTOGNONI VICEPRESIDENTE, POSSIBILE MICHELE FRATINI. LA SCHEDA...
05 giugno 2019 18:15
Archivio