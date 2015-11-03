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Notizie Fratini Fiorentina

Fratini difende Fagioli: “Lui è di un'altra categoria, le parole di Di Canio si commentano da sole”

09 aprile 2026 17:39

Fratini: “Per battere il Rakow bastano le seconde linee. Fazzini e Fortini hanno grandi qualità”

12 marzo 2026 15:21

Fratini elogia Vanoli: “Ha fatto scelte forti e impopolari. Con lui la Fiorentina è cresciuta molto”

23 febbraio 2026 15:49

La rivelazione: “Nel 2019 ho proposto alla Fiorentina di prendere Thuram ma Pradé scelse Pedro”

11 febbraio 2026 18:09

Fratini: “Prenderei Sergi Roberto a centrocampo. Baldanzi? A Roma ha davanti un certo Dybala…”

09 gennaio 2026 17:09

Fratini: "Alla Fiorentina serve Giuntoli. È fiorentino, sa stare in mezzo al traffico e riesce ad unire i gruppi"

16 dicembre 2025 17:19

Fratini: "Kean non segna? Non mi pare che gli altri siano così prolifici. Venderlo sarebbe una follia"

16 dicembre 2025 17:10

Fratini diretto: “Darei via Dodò, Gosens, De Gea e Fagioli e tutti quelli che non hanno più voglia”

09 dicembre 2025 18:53

Fratini: "Se fossi la Fiorentina prenderei Ibrahima Bamba, difensore dell'Al-Duhail, e Isaksen dalla Lazio"

03 dicembre 2025 16:34

Fratini: "Se fossi la Fiorentina prenderei Luis Henrique dell'Inter ed El Shaarawy nel mercato di gennaio"

19 novembre 2025 16:32

Fratini: "Ho parlato con Goretti. Io prenderei subito Turnbull del Cardiff e Guarino dell'Empoli"

11 novembre 2025 17:49

Fratini rivela: “Spalletti ha manifestato di voler andare alla Fiorentina a chiare note”

27 settembre 2025 16:32

Fratini spara la bomba: "Napoli e Fiorentina potrebbero scambiarsi Raspadori e Zanoli per Kean"

07 luglio 2025 22:20

Fratini: "Raspadori lo vogliono Juventus e Roma ma attenzione alla Fiorentina, ricorda Di Natale"

29 novembre 2024 12:26

Fratini: "Lo Celso alla Fiorentina non sarà una trattativa immediata. Si potrebbe sbloccare tra dieci giorni"

26 luglio 2022 09:15

Fratini rivela: "Milan pensa a Sottil come vice-Leao. Profilo ideale per i rossoneri: è la classica punta esterna"

26 luglio 2022 09:00

Fratini: "Sarri alla Fiorentina e Italiano alla Lazio? E' un'idea di Valcareggi, hanno lo stesso procuratore"

03 maggio 2022 12:26

Fratini: "Italiano rimarrà alla Fiorentina con l'Europa. Altrimenti possibile lo scambio con Sarri"

27 aprile 2022 15:56

Il dossier tecnico di Fratini su Yoshida, difensore della Sampdoria in orbita mercato viola

01 giugno 2021 17:08

Fratini: "Il mio mancato ingresso alla Fiorentina? Ci sono rimasto male, non ho mai parlato con Commisso"

27 maggio 2021 22:30

Fratini: "Cosa manca alla Fiorentina? Una mentalità da Europa. Il 10° posto non basta più"

27 maggio 2021 22:02

Fratini: "Gattuso? Una magia di Commisso. La Fiorentina ha 80 milioni da reinvestire sul mercato"

27 maggio 2021 21:53

Esclusiva Fratini: "Vlahovic rinnoverà, Antognoni merita un regalo. La piattaforma sarà un successo"

15 marzo 2021 00:01

Esclusiva Fratini: "Sarri può arrivare a giugno. Prandelli vicino. Sul mercato vi racconto che..."

05 novembre 2020 20:45

Fratini: "Io alla Fiorentina? Siamo più vicini. Avrei voluto aprire un canale preferenziale con il Grosseto..."

27 ottobre 2020 11:53

Fratini vicino alla Fiorentina: "Pronto a dare quel contributo che un dirigente mi ha proposto"

19 settembre 2020 11:14

Esclusiva LV, Fratini: "Bonaventura acquisto top. Chiesa può andare a Roma. Sabelli e Kean da prendere subito"

09 settembre 2020 13:29

Esclusiva LV: Fiorentina-Fratini rinviata la firma per il ruolo da dirigente?

27 agosto 2020 15:26

CON ANTOGNONI VICEPRESIDENTE, POSSIBILE MICHELE FRATINI. LA SCHEDA...

05 giugno 2019 18:15

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