23 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fratini elogia Vanoli: “Ha fatto scelte forti e impopolari. Con lui la Fiorentina è cresciuta molto”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Fratini elogia Vanoli: “Ha fatto scelte forti e impopolari. Con lui la Fiorentina è cresciuta molto”

Redazione

23 Febbraio · 15:49

Aggiornamento: 23 Febbraio 2026 · 15:49

TAG:

ACF FiorentinaFratiniVanoli

Condividi:

di

L’intermediario ha elogiato il lavoro fin qui svolto dal tecnico Vanoli, ricordandone le scelte forti in momenti complessi della stagione

Michele Fratini, intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola“Vanoli ha fatto molte cose buone, vedendo che Fagioli funziona finalmente da metodista e che Kean sia di nuovo motivato. Ha fatto scelte forti, magari anche impopolari. Ora la Fiorentina fa la gara, è cresciuta molto. Con Paratici Vanoli è sicuramente più protetto, ma quando è arrivato era solo”.

Sulla lotta salvezza: Oggi la Fiorentina deve vincere. Pisa e Verona, secondo me, sono fuori dalla lotta salvezza. Io credo molto nella Conference, soprattutto se si dovesse percorrere con celerità la via per la salvezza”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio