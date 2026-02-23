Fratini elogia Vanoli: “Ha fatto scelte forti e impopolari. Con lui la Fiorentina è cresciuta molto”

Michele Fratini, intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola: “Vanoli ha fatto molte cose buone, vedendo che Fagioli funziona finalmente da metodista e che Kean sia di nuovo motivato. Ha fatto scelte forti, magari anche impopolari. Ora la Fiorentina fa la gara, è cresciuta molto. Con Paratici Vanoli è sicuramente più protetto, ma quando è arrivato era solo”.

Sulla lotta salvezza: “Oggi la Fiorentina deve vincere. Pisa e Verona, secondo me, sono fuori dalla lotta salvezza. Io credo molto nella Conference, soprattutto se si dovesse percorrere con celerità la via per la salvezza”.