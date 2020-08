Esclusiva LV: Fiorentina-Fratini rinviata la firma per il ruolo da dirigente?

Michele Fratini, noto intermediario di calciomercato ed amico di Pradè-Antognoni questa mattina è arrivato al centro sportivo.

Egli come abbiamo anticipato (LEGGI QUI) potrebbe occuparsi del settore giovanile della Fiorentina il quale si trova in piena rivoluzione ma non solo, essendo un esperto di mercato sarebbe un occhio ed un aiuto in più per Antognoni e Pradè nelle trattative.

Intorno all’ora di pranzo Fratini si è allontanato dal centro sportivo in una macchina insieme a Giancarlo Antognoni. Ha fatto ritorno intorno alle 14.30 tuttavia non rilasciando alcuna dichiarazione.

Da ciò che ci risulta il ds viola Daniele Pradè non era presente all’incontro e dunque il probabile inserimento di Fratini è rinviato.

Quest’oggi il ds della Fiorentina non si è visto al centro sportivo “Davide Astori” dopo essere rientrato ieri sera da Reggio Emilia in seguito alla vittoria della Coppa Italia Primavera.