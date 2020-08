La notizia è stata riportata dal nostro portale già un anno fa: Michele Fratini adesso è al centro sportivo “Davide Astori” ed è sempre più vicina la firma che lo legherà alla Fiorentina, che gli offrirà un ruolo in dirigenza.Michele Fratini, noto intermediario di calciomercato e amico fedele di Giancarlo Antognoni e Daniele Pradè, è abilissimo nel ruolo di “scout”, soprattutto in ambito italiano e in particolare toscano, e risulterebbe un rinforzo per il club gigliato in ottica mercato.Esperto in particolare nella ricerca di giovani talenti, Fratini potrebbe occuparsi nello specifico del settore giovanile della Fiorentina che, negli ultimi mesi, è stato protagonista di una rivoluzione, come dimostrano gli addii di Bigica e Vergine su tutti.Seguono aggiornamenti.