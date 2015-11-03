Notizie Michele Fratini Fiorentina

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Michele Fratini spara: "Alla Fiorentina manca un vero regista: andiamo a prendere Miralem Pjanic!"

11 settembre 2025 19:32

Michele Fratini premiato al prestigioso Gran Galà "Le Stelle del Calcio" a Paestum

21 luglio 2021 11:02

"Antognoni, a prescindere dalla Fiorentina formerà un’Academy per i giovani calciatori"

26 giugno 2021 16:39

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Con Michele Fratini, Federico De Sinopoli e Giulio Rosk

27 maggio 2021 14:46

Esclusiva Fratini: "Vlahovic rinnoverà, Antognoni merita un regalo. La piattaforma sarà un successo"

15 marzo 2021 00:01

Il dossier tecnico di Fratini: "Malcuit è un difensore propositivo, ottimo se impiegato come "quinto""

26 gennaio 2021 18:51

Il dossier tecnico di Fratini: "Maleh non è un regista, Ricci è il sogno viola" Ecco i due a confronto

22 gennaio 2021 08:31

Esclusiva LV, Fratini: "Ho accordo verbale con la Fiorentina manca la firma. Torreira può arrivare al 70%. Chiesa..."

02 settembre 2020 00:39

Esclusiva LV: Fratini è uscito dal cs insieme ad Antognoni

27 agosto 2020 12:57

Esclusiva LV: Michele Fratini al centro sportivo, possibile ruolo dirigenziale in viola. Il video

27 agosto 2020 12:09

Esclusiva: come da noi anticipato Michele Fratini ad un passo dalla Fiorentina. La ricostruzione

18 giugno 2020 13:29

FIORENTINA AGLI EUROPEI PER PUSCAS? L’INDISCREZIONE DI LABARO PRENDE CORPO. LA FOTO

28 giugno 2019 00:48

CON ANTOGNONI VICEPRESIDENTE, POSSIBILE MICHELE FRATINI. LA SCHEDA...

05 giugno 2019 18:15

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