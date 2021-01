Il dossier tecnico di Fratini: “Maleh non è un regista, Ricci è il sogno viola” Ecco i due a confronto

L’intermediario di calciomercato nonché abile Talent Scout Michele Fratini, ci ha fornito con professionalità e gentilezza le schede tecniche di Youssef Maleh e Samuele Ricci. Perché mettiamo a confronto i due giocatori? Poiché il primo è un giocatore della Fiorentina (ma rimarrà a Venezia fino a giugno), ma è una mezz’ala sinistra, l’altro accostato alla squadra viola è tutt’ora in forza all’Empoli, ed è un regista ossia il ruolo che manca al centrocampo gigliato, nonostante che in stagione il giocatore empolese abbia a più riprese interpretato anche il ruolo di “braccetto”. Ecco le schede dei due ed il confronto tecnico:

YOUSSEF MALEH: 22 agosto 1998 a Castel San Pietro Terme, italo-marocchino, 177cm , 70kg, centrocampista. In stagione 775 minuti giocati in 10 presenze con 1 gol.

Caratteristiche tecniche: giocatore dalla spiccata intelligenza, abile e scaltro, caratteristiche queste che accompagnate ad una buona preparazione tecnica, fanno di Maleh un elemento interessante. E’ un mancino naturale che tratta la palla in maniera disinvolta, piede forte e pulito che gli consente di imbeccare le punte in profondità fornendo assist. Possiede nel suo repertorio un ottimo controllo della palla ed un buon dribbling, gioca spesso con la sfera vicino al piede. Ha un grande dinamismo ed accelerazione con palla al piede. Tutto ciò gli permette e consente d’interpretare più ruoli in modo soddisfacente dalla mezz’ala sinistra nel 4-(3)-3, al trequartista in un 4-3-(1)-2: o nei 3 trequartisti in un 4-2-(3)-1. Dunque non è un regista. Il colpo di testa non è il suo marchio di fabbrica, ovvero non da mai l’impressione di sovrastare l’avversario nelle giocate aeree. E’ già nell’entourage del C.T. Nicolato nell’Under 21 azzurro.

Inciso Labaroviola: L’operazione Maleh è oculata poiché Valentino Angeloni (attuale direttore sportivo del settore giovanile) conosce il ragazzo per i suoi trascorsi a Venezia, è un prospetto interessante.

SAMUELE RICCI: 21 agosto 2001 a Pontedera, italiano, 174cm, 59kg, centrocampista. In stagione 801 minuti in 16 presenze con 1 gol.

Caratteristiche tecniche: giocatore in campo molto elegante con una grande presenza scenica. Personalità per movenze e tecnica, il suo piede preferito è il destro. E’ sicuramente un ottimo centrocampista moderno e completo. Il buon controllo e la grande capacità d’inserimento gli consentono di ricoprire un poi tutti i ruoli di centrocampo; infatti ha debuttato l’anno scorso nella serie cadetta in qualità di metodista davanti alla difesa e quest’anno sta ricomprendo anche il ruolo di “braccetto” (mezz’ala di centrocampo). Ha tra l’altro realizzato la sua prima rete nell’ultima gara di cartello ossia quella casalinga contro la Salernitana vinta dall’Empoli per 5-0. Anche lui è già nel giro della Nazionale U21 del C.T. Nicolato. Ha fatto tutta la trafila dall’U17 all’U21. Con lui in campo l’Empoli ha totalizzato 31 dei 37 punti totali. Una garanzia. La Fiorentina lo ha a lungo cercato, è un sogno per i gigliati, vale tra i 10 ed i 15 mln di euro.

Inciso Labaroviola: I buoni rapporti con gli azzurri (vedi gli affari Dragowski, Rasmussen e Terzic) possono portare i viola ad avere una via preferenziale per arrivare sul giocatore, facendo un parallelismo con la Juventus che ha acquistato Rovella dal Genoa per 18mln e lasciato in prestito alla società rossoblu, è sintomo e sinonimo di programmazione tecnica futuro, ciò che serve alla squadra di Commisso per un futuro sempre più radioso.

Articolo a cura di Gabriele Caldieron

LEGGI ANCHE: Pres. Venezia: “Maleh alla Fiorentina? Fatti gli interessi del club, felice di riaverlo in squadra”