Labaro Viola

Notizie Maleh Fiorentina

L'Empoli recupera Fazzini e Maleh per la Fiorentina? Oggi si sono allenati parzialmente in gruppo

26 settembre 2024 19:30

Da Empoli: sorride D'Aversa in vista della Fiorentina, recuperano Fazzini e Maleh

24 settembre 2024 14:10

Maleh: “Ringrazio la Fiorentina, mi ha porterò in Serie A. Qui ad Empoli sono concessi errori”

22 febbraio 2024 09:52

Maleh: "Ho sempre visto l'Empoli come un grande club. Contro la Fiorentina occasione per tornare a volare"

15 ottobre 2023 18:39

Maleh: "Alla Fiorentina quando ho avuto continuità ho fatto bene e segnato gol. Lecce negativa"

08 settembre 2023 23:08

Le cessioni fanno ricca la Fiorentina: incassati oltre 34 milioni da Terzic, Igor, Maleh, Rasmussen e Zurkowski

22 luglio 2023 10:48

Il Lecce si salva, la Fiorentina sorride. Scatta il riscatto di Maleh, entrano nelle casse viola 6 milioni

28 maggio 2023 17:41

La Fiorentina rischia di perdere i 6 milioni del Lecce per Maleh. Pareggia in casa e rischia la serie B

16 aprile 2023 14:37

Nazione, Baschirotto piace alla Fiorentina, a giugno tavolo con il Lecce. Maleh la chiave?

24 marzo 2023 09:15

Nazione, Maleh torna al Franchi ma non tornerà più a Firenze. C’è Baschirotto: jolly che piace ai viola

19 marzo 2023 08:46

Mencucci: "Baschirotto d'estate lavora la terra, potrebbe prenderlo anche la Fiorentina a fine stagione"

15 marzo 2023 13:40

Maleh si gode Lecce e la spara grossa: "La città è bellissima, più di Firenze perchè qui c’è il mare"

25 gennaio 2023 11:42

Baroni entusiasta dell'ex Fiorentina Maleh: "Sono contentissimo, è la mezzala che volevo"

08 gennaio 2023 18:11

Maleh: "Venuti, Barak, Rosati e Saponara mi hanno parlato bene di Lecce. Ho spinto per venire subito"

05 gennaio 2023 14:57

Presidente Lecce: "Merito di Maleh dalla Fiorentina è stato di Corvino, veloce a battere la concorrenza"

05 gennaio 2023 14:47

Pedullà: "Fu rottura tra Corvino e la nuova Fiorentina, non brindarono tra loro, rapporto era sotto zero"

03 gennaio 2023 19:30

Amoruso: "Operazione Maleh non eccezionale. Jovic? Tutto più difficile quando attaccante non segna"

03 gennaio 2023 19:16

Ufficiale, Maleh è un nuovo giocatore del Lecce: prestito con obbligo di riscatto

03 gennaio 2023 10:53

Maleh è già arrivato a Lecce, nel pomeriggio svolgerà le visite con il club salentino

02 gennaio 2023 12:00

TMW, Maleh al Lecce in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 6 milioni

01 gennaio 2023 23:25

Pedullà: "Fatta per Maleh al Lecce. Prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza"

01 gennaio 2023 21:42

Pedullà annuncia: "Maleh vicino al Lecce in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza"

01 gennaio 2023 15:03

Corriere dello Sport, Maleh-Lecce in stand by, mancano le condizioni per il trasferimento

31 dicembre 2022 18:48

Empoli si fa avanti per Maleh ma rapporti freddi con Fiorentina, il giocatore ritroverebbe Zanetti

29 dicembre 2022 19:43

Sampdoria non si tira indietro per Maleh, blucerchiati cercano contropartite da offrire alla Fiorentina

28 dicembre 2022 19:44

Di Marzio: "Il Lecce piomba su Maleh. Avviati i primi contatti, si cerca l'accordo"

28 dicembre 2022 13:01

Tuttosport, Dominguez alla Fiorentina? La carta Maleh al Bologna può rivelarsi decisiva

28 dicembre 2022 09:36

TMW, Maleh è seguito da Spezia, Bologna e Sampdoria. La Fiorentina potrebbe cederlo a gennaio

22 dicembre 2022 18:37

Tuttosport, per la Fiorentina torna di moda Tameze del Verona se partono Maleh e Zurkowski

22 dicembre 2022 08:59

Tuttosport, Sabiri alla Fiorentina? Maleh o Zurkowski più conguaglio la carta per la Samp 

20 dicembre 2022 09:49

Kouamè indisponibile per lombalgia, Maleh e Terzic hanno l'influenza. Non ci saranno contro il Bastia

14 dicembre 2022 14:52

Nazione, non solo Bologna, il Torino piomba su Maleh: può lasciare la Fiorentina in prestito

13 dicembre 2022 09:27

Tuttosport, Maleh in uscita dalla Fiorentina: partenza possibile già a gennaio. Ci pensa il Torino

12 dicembre 2022 14:45

Nazione, Bologna su Maleh, la Fiorentina chiederà Dominguez in prestito con diritto di riscatto

11 dicembre 2022 10:10

Nazione, Stankovic vorrebbe Zurkowski alla Samp. Sabiri può finire alla Fiorentina?

05 dicembre 2022 09:41

Gazzetta, i delusi se ne andranno. Non solo Zurkowski, in partenza dalla Fiorentina c'è anche Maleh

02 dicembre 2022 09:15

Gazzetta dello Sport, il Bologna mette gli occhi su Maleh. Contatti avviati tra le società

30 novembre 2022 11:25

Corriere dello Sport scrive: "Cabral guadagna quasi 2 milioni a stagione, sotto esame dalla Fiorentina"

30 novembre 2022 10:19

Gazzetta, il Bologna piomba su Maleh, poco spazio nella Fiorentina può partire: in due mesi ha giocato 33’

28 novembre 2022 09:06

Nazione, il Bologna piomba su Maleh e pensa al prestito: Dominguez il giocatore che arriverà in viola?

26 novembre 2022 10:03

CorFio: “Fiorentina su Sabiri, maxi scambio con la Samp? Ma Zurkowski gradirebbe Empoli”

26 novembre 2022 09:35

Chi lascia la Fiorentina a gennaio. Quasi sicuramente Gollini, Zurkowski e Maleh. Benassi guadagna troppo

23 novembre 2022 12:15

Nazione, Sabiri pista concreta: sul piatto la Fiorentina mette soldi più i prestiti di Zurkowski e Maleh 

22 novembre 2022 09:31

La Fiorentina deve sacrificare uno tra Maleh e Zurkowski per mettere il Castrovilli nella lista di serie A

21 novembre 2022 12:40

La Nazione scrive: "La Fiorentina per avere Sabiri ha offerto alla Sampdoria sia Zurkowski che Maleh"

21 novembre 2022 11:39

Amrabat se ne va in Qatar ai mondiali. Maleh invece resta a casa deluso, il suo posto lo prende Sabiri

10 novembre 2022 12:42

Ag. Maleh: "Alla Fiorentina sta giocando poco, valuteremo se far mostrare il suo valore altrove"

03 novembre 2022 12:04

Radio Bruno, Italiano non recupera gli esterni, Sottil e Nico Gonzalez resteranno fuori con lo Spezia

29 ottobre 2022 13:34

Novità dal centro sportivo: a parte Gonzalez e Sottil, torna Maleh in gruppo

28 ottobre 2022 23:24

Dal Centro Sportivo, Nico e Zurkowski out per la rifinitura, Sottil e Maleh si allenano a parte

26 ottobre 2022 11:38

Tmw, Maleh chiederà alla Fiorentina rassicurazioni sul suo impiego, possibile una partenza a gennaio

19 ottobre 2022 13:23

Centrocampo inesistente. Pareggio inutile, pochissime idee e quasi sempre le stesse. Urge cambio di rotta

17 ottobre 2022 23:32

I convocati del Marocco, confermato Amrabat. Escluso Maleh, non ha convinto il nuovo ct

12 settembre 2022 19:31

Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?

26 agosto 2022 01:15

CorSport, Italiano blocca Zurkowski. L'Empoli chiede Maleh alla Fiorentina per Bajrami

08 agosto 2022 15:54

Maleh: "Sarà emozionante esordire in Europa. Sorteggio? Ci faremo trovare pronti per qualsiasi squadra"

01 agosto 2022 20:00

Maleh: "Stagione molto positiva, vogliamo l'Europa. Avrei firmato per giocare così tante partite"

13 maggio 2022 12:20

Maleh: "Quando è arrivata la proposta della Fiorentina non esitai un secondo, non puoi rifiutarla"

13 maggio 2022 12:08

Maleh triste: "Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, meritavamo almeno il pareggio"

01 maggio 2022 18:16

Autogol all’andata, papera al ritorno. Dopo un cammino meraviglioso si fermano qui i nostri sogni

20 aprile 2022 23:29

Ikonè rivela: "Commisso mi aveva detto che avrei segnato e che voleva il cuore dedicato a Napoli"

14 aprile 2022 15:17

Ikonè e Maleh non prendono palla nel torello e la squadra li prende in giro. Il video dall'allenamento

12 aprile 2022 20:10

Scugnizzo Viola: Fiorentina svogliata e sprecona. Senza testa non si va da nessuna parte. Vero Sottil?

03 aprile 2022 18:50

Forse domani vedremo titolare il tridente Nico Gonzalez-Cabral-Ikonè. Maleh in vantaggio su Duncan

02 aprile 2022 19:24

Maleh ammette: "Non pensavo di giocare titolare, Italiano fino all'ultimo non ci dice la formazione"

17 febbraio 2022 15:16

Chi gioca stasera? Ballottaggio Maleh-Castrovilli, Ikonè ancora in panchina per Sottil titolare?

14 febbraio 2022 15:49

Dal centro sportivo, dubbio Maleh-Castrovilli a centrocampo e dubbio Piatek-Cabral in attacco

08 febbraio 2022 14:48

Il pallone è quello giallo! Grande rivincita di Biraghi. Avanti il prossimo

17 gennaio 2022 23:49

Ikonè verso la maglia da titolare, Maleh favorito su Duncan, Dragowski torna titolare in porta

16 gennaio 2022 18:58

PUM PUM PUM!!! Goduria Fiorentina, Napoli schiantato. Dragowski ma che fai?

13 gennaio 2022 22:19

Maleh scrive e celebra la Fiorentina: "Straordinario, adesso dobbiamo seguire i nostri obiettivi"

24 dicembre 2021 12:16

Buona notizia per la Fiorentina, Maleh non convocato per la Coppa d'Africa, Amrabat invece c'è

23 dicembre 2021 13:19

Coppa d'Africa a rischio cancellazione. Amrabat, Maleh e Duncan potrebbero restare a Firenze

15 dicembre 2021 11:01

Maleh ha colto l'attimo, ora vuole avere più spazio: c'è un'Europa da conquistare

13 dicembre 2021 10:25

Da bomba carta a quattro bombe, è un attimo. Quei 10 minuti di blackout però, non devono esserci

11 dicembre 2021 23:10

Maleh: "Anche se la mia faccia non lo dimostra, sono contento. Gol nonostante la panchina"

11 dicembre 2021 22:06

Probabile formazione Fiorentina: Italiano ha solo un dubbio, ballottaggio Duncan/Maleh

11 dicembre 2021 09:41

Dal centro sportivo, duello tra Maleh e Duncan, Saponara favorito su Sottil, gioca Odriozola

10 dicembre 2021 19:41

Maleh sgomita per una maglia da titolare: l’anno scorso segnò alla Salernitana

10 dicembre 2021 09:11

Maleh: "Nato a 30 km da Bologna, il gol è stato destino. Volevo il gol nonostante gioco poco"

05 dicembre 2021 14:48

Al 32' la Fiorentina passa in vantaggio al Dall'Ara contro il Bologna. Maleh, 1° gol in viola

05 dicembre 2021 13:08

Nazione, il Venezia rivuole Maleh. La Fiorentina propone uno scambio alla pari con Arumu

01 dicembre 2021 12:31

Dai campini, Dragowski ancora infortunato, giocherà Terracciano. Bonaventura non al meglio

29 novembre 2021 18:18

Siamo nati per soffrire, non c’è verso. Italiano, ma che cambi fai? Tristezza infinita

27 novembre 2021 22:11

CorSport, Maleh, problemi alla schiena accusati in Nazionale: è già rientrato a Firenze

15 novembre 2021 09:48

Italiano prova titolari Maleh, Callejon e Nastasic. In allenamento nomina Chiesa e Bernardeschi

03 novembre 2021 15:52

Lo scugnizzo viola, Che ci frega di Vlahovic, noi abbiamo Cristiano. Prestazione perfetta da squadra

24 ottobre 2021 23:45

Tuttosport, Maleh l’asso di Italiano: partirà come titolare oggi in Fiorentina-Cagliari?

24 ottobre 2021 09:56

Zanetti: "Fiorentina grande squadra, vorranno fare la partita. Maleh? Contento sia in una big"

17 ottobre 2021 21:35

Nazione, Italiano ha dei dubbi: Amrabat-Torreira, ballottaggio in regia. Duncan o Maleh?

17 ottobre 2021 09:58

Lezzerini sicuro: "Maleh diventerà un titolare e stupirà. Gli ho suggerito andare alla Fiorentina"

16 ottobre 2021 11:14

D.Roma su Maleh: "Corsa e abnegazione i suoi punti di forza. Concorrenza? Uno stimolo in più"

14 ottobre 2021 13:01

Ds Venezia rivela: "Potevamo prendere Maleh in prestito ma da noi solo a titolo definitivo"

13 ottobre 2021 19:03

Amrabat e Maleh sono tornati a Firenze dopo la paura: salvati con un aereo dal Re del Marocco

09 settembre 2021 10:15

Radio Bruno, Amrabat e Maleh sono a Firenze: saranno a disposizione per l'allenamento odierno

08 settembre 2021 15:19

CorSport, Amrabat e Maleh, che incubo con la Nazionale: Fiorentina in costante contatto

06 settembre 2021 08:42

Colpo di stato in Guinea, ci sono Maleh e Amrabat. Sono riusciti a fuggire dall'aeroporto

06 settembre 2021 00:34

Equipe, colpo di stato in Guinea: sono in pericolo Amrabat e Maleh

05 settembre 2021 20:05

Polverosi: "Maleh a tratti superiore a Castrovilli. Fiorentina non abituata al gioco, ma la strada è tracciata"

24 agosto 2021 19:49

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC UNA FURIA, GONZALEZ ESORDIO E GOL, MALEH POSITIVO

13 agosto 2021 22:58

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