Notizie Maleh Fiorentina

L'Empoli recupera Fazzini e Maleh per la Fiorentina? Oggi si sono allenati parzialmente in gruppo
26 settembre 2024 19:30
Da Empoli: sorride D'Aversa in vista della Fiorentina, recuperano Fazzini e Maleh
24 settembre 2024 14:10
Maleh: “Ringrazio la Fiorentina, mi ha porterò in Serie A. Qui ad Empoli sono concessi errori”
22 febbraio 2024 09:52
Maleh: "Ho sempre visto l'Empoli come un grande club. Contro la Fiorentina occasione per tornare a volare"
15 ottobre 2023 18:39
Maleh: "Alla Fiorentina quando ho avuto continuità ho fatto bene e segnato gol. Lecce negativa"
08 settembre 2023 23:08
Le cessioni fanno ricca la Fiorentina: incassati oltre 34 milioni da Terzic, Igor, Maleh, Rasmussen e Zurkowski
22 luglio 2023 10:48
Il Lecce si salva, la Fiorentina sorride. Scatta il riscatto di Maleh, entrano nelle casse viola 6 milioni
28 maggio 2023 17:41
La Fiorentina rischia di perdere i 6 milioni del Lecce per Maleh. Pareggia in casa e rischia la serie B
16 aprile 2023 14:37
Nazione, Baschirotto piace alla Fiorentina, a giugno tavolo con il Lecce. Maleh la chiave?
24 marzo 2023 09:15
Nazione, Maleh torna al Franchi ma non tornerà più a Firenze. C’è Baschirotto: jolly che piace ai viola
19 marzo 2023 08:46
Mencucci: "Baschirotto d'estate lavora la terra, potrebbe prenderlo anche la Fiorentina a fine stagione"
15 marzo 2023 13:40
Maleh si gode Lecce e la spara grossa: "La città è bellissima, più di Firenze perchè qui c’è il mare"
25 gennaio 2023 11:42
Baroni entusiasta dell'ex Fiorentina Maleh: "Sono contentissimo, è la mezzala che volevo"
08 gennaio 2023 18:11
Maleh: "Venuti, Barak, Rosati e Saponara mi hanno parlato bene di Lecce. Ho spinto per venire subito"
05 gennaio 2023 14:57
Presidente Lecce: "Merito di Maleh dalla Fiorentina è stato di Corvino, veloce a battere la concorrenza"
05 gennaio 2023 14:47
Pedullà: "Fu rottura tra Corvino e la nuova Fiorentina, non brindarono tra loro, rapporto era sotto zero"
03 gennaio 2023 19:30
Amoruso: "Operazione Maleh non eccezionale. Jovic? Tutto più difficile quando attaccante non segna"
03 gennaio 2023 19:16
Ufficiale, Maleh è un nuovo giocatore del Lecce: prestito con obbligo di riscatto
03 gennaio 2023 10:53
Maleh è già arrivato a Lecce, nel pomeriggio svolgerà le visite con il club salentino
02 gennaio 2023 12:00
TMW, Maleh al Lecce in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 6 milioni
01 gennaio 2023 23:25
Pedullà: "Fatta per Maleh al Lecce. Prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza"
01 gennaio 2023 21:42
Pedullà annuncia: "Maleh vicino al Lecce in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza"
01 gennaio 2023 15:03
Corriere dello Sport, Maleh-Lecce in stand by, mancano le condizioni per il trasferimento
31 dicembre 2022 18:48
Empoli si fa avanti per Maleh ma rapporti freddi con Fiorentina, il giocatore ritroverebbe Zanetti
29 dicembre 2022 19:43
Sampdoria non si tira indietro per Maleh, blucerchiati cercano contropartite da offrire alla Fiorentina
28 dicembre 2022 19:44
Di Marzio: "Il Lecce piomba su Maleh. Avviati i primi contatti, si cerca l'accordo"
28 dicembre 2022 13:01
Tuttosport, Dominguez alla Fiorentina? La carta Maleh al Bologna può rivelarsi decisiva
28 dicembre 2022 09:36
TMW, Maleh è seguito da Spezia, Bologna e Sampdoria. La Fiorentina potrebbe cederlo a gennaio
22 dicembre 2022 18:37
Tuttosport, per la Fiorentina torna di moda Tameze del Verona se partono Maleh e Zurkowski
22 dicembre 2022 08:59
Tuttosport, Sabiri alla Fiorentina? Maleh o Zurkowski più conguaglio la carta per la Samp
20 dicembre 2022 09:49
Kouamè indisponibile per lombalgia, Maleh e Terzic hanno l'influenza. Non ci saranno contro il Bastia
14 dicembre 2022 14:52
Nazione, non solo Bologna, il Torino piomba su Maleh: può lasciare la Fiorentina in prestito
13 dicembre 2022 09:27
Tuttosport, Maleh in uscita dalla Fiorentina: partenza possibile già a gennaio. Ci pensa il Torino
12 dicembre 2022 14:45
Nazione, Bologna su Maleh, la Fiorentina chiederà Dominguez in prestito con diritto di riscatto
11 dicembre 2022 10:10
Nazione, Stankovic vorrebbe Zurkowski alla Samp. Sabiri può finire alla Fiorentina?
05 dicembre 2022 09:41
Gazzetta, i delusi se ne andranno. Non solo Zurkowski, in partenza dalla Fiorentina c'è anche Maleh
02 dicembre 2022 09:15
Gazzetta dello Sport, il Bologna mette gli occhi su Maleh. Contatti avviati tra le società
30 novembre 2022 11:25
Corriere dello Sport scrive: "Cabral guadagna quasi 2 milioni a stagione, sotto esame dalla Fiorentina"
30 novembre 2022 10:19
Gazzetta, il Bologna piomba su Maleh, poco spazio nella Fiorentina può partire: in due mesi ha giocato 33’
28 novembre 2022 09:06
Nazione, il Bologna piomba su Maleh e pensa al prestito: Dominguez il giocatore che arriverà in viola?
26 novembre 2022 10:03
CorFio: “Fiorentina su Sabiri, maxi scambio con la Samp? Ma Zurkowski gradirebbe Empoli”
26 novembre 2022 09:35
Chi lascia la Fiorentina a gennaio. Quasi sicuramente Gollini, Zurkowski e Maleh. Benassi guadagna troppo
23 novembre 2022 12:15
Nazione, Sabiri pista concreta: sul piatto la Fiorentina mette soldi più i prestiti di Zurkowski e Maleh
22 novembre 2022 09:31
La Fiorentina deve sacrificare uno tra Maleh e Zurkowski per mettere il Castrovilli nella lista di serie A
21 novembre 2022 12:40
La Nazione scrive: "La Fiorentina per avere Sabiri ha offerto alla Sampdoria sia Zurkowski che Maleh"
21 novembre 2022 11:39
Amrabat se ne va in Qatar ai mondiali. Maleh invece resta a casa deluso, il suo posto lo prende Sabiri
10 novembre 2022 12:42
Ag. Maleh: "Alla Fiorentina sta giocando poco, valuteremo se far mostrare il suo valore altrove"
03 novembre 2022 12:04
Radio Bruno, Italiano non recupera gli esterni, Sottil e Nico Gonzalez resteranno fuori con lo Spezia
29 ottobre 2022 13:34
Novità dal centro sportivo: a parte Gonzalez e Sottil, torna Maleh in gruppo
28 ottobre 2022 23:24
Dal Centro Sportivo, Nico e Zurkowski out per la rifinitura, Sottil e Maleh si allenano a parte
26 ottobre 2022 11:38
Tmw, Maleh chiederà alla Fiorentina rassicurazioni sul suo impiego, possibile una partenza a gennaio
19 ottobre 2022 13:23
Centrocampo inesistente. Pareggio inutile, pochissime idee e quasi sempre le stesse. Urge cambio di rotta
17 ottobre 2022 23:32
I convocati del Marocco, confermato Amrabat. Escluso Maleh, non ha convinto il nuovo ct
12 settembre 2022 19:31
Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?
26 agosto 2022 01:15
CorSport, Italiano blocca Zurkowski. L'Empoli chiede Maleh alla Fiorentina per Bajrami
08 agosto 2022 15:54
Maleh: "Sarà emozionante esordire in Europa. Sorteggio? Ci faremo trovare pronti per qualsiasi squadra"
01 agosto 2022 20:00
Maleh: "Stagione molto positiva, vogliamo l'Europa. Avrei firmato per giocare così tante partite"
13 maggio 2022 12:20
Maleh: "Quando è arrivata la proposta della Fiorentina non esitai un secondo, non puoi rifiutarla"
13 maggio 2022 12:08
Maleh triste: "Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, meritavamo almeno il pareggio"
01 maggio 2022 18:16
Autogol all’andata, papera al ritorno. Dopo un cammino meraviglioso si fermano qui i nostri sogni
20 aprile 2022 23:29
Ikonè rivela: "Commisso mi aveva detto che avrei segnato e che voleva il cuore dedicato a Napoli"
14 aprile 2022 15:17
Ikonè e Maleh non prendono palla nel torello e la squadra li prende in giro. Il video dall'allenamento
12 aprile 2022 20:10
Scugnizzo Viola: Fiorentina svogliata e sprecona. Senza testa non si va da nessuna parte. Vero Sottil?
03 aprile 2022 18:50
Forse domani vedremo titolare il tridente Nico Gonzalez-Cabral-Ikonè. Maleh in vantaggio su Duncan
02 aprile 2022 19:24
Maleh ammette: "Non pensavo di giocare titolare, Italiano fino all'ultimo non ci dice la formazione"
17 febbraio 2022 15:16
Chi gioca stasera? Ballottaggio Maleh-Castrovilli, Ikonè ancora in panchina per Sottil titolare?
14 febbraio 2022 15:49
Dal centro sportivo, dubbio Maleh-Castrovilli a centrocampo e dubbio Piatek-Cabral in attacco
08 febbraio 2022 14:48
Il pallone è quello giallo! Grande rivincita di Biraghi. Avanti il prossimo
17 gennaio 2022 23:49
Ikonè verso la maglia da titolare, Maleh favorito su Duncan, Dragowski torna titolare in porta
16 gennaio 2022 18:58
PUM PUM PUM!!! Goduria Fiorentina, Napoli schiantato. Dragowski ma che fai?
13 gennaio 2022 22:19
Maleh scrive e celebra la Fiorentina: "Straordinario, adesso dobbiamo seguire i nostri obiettivi"
24 dicembre 2021 12:16
Buona notizia per la Fiorentina, Maleh non convocato per la Coppa d'Africa, Amrabat invece c'è
23 dicembre 2021 13:19
Coppa d'Africa a rischio cancellazione. Amrabat, Maleh e Duncan potrebbero restare a Firenze
15 dicembre 2021 11:01
Maleh ha colto l'attimo, ora vuole avere più spazio: c'è un'Europa da conquistare
13 dicembre 2021 10:25
Da bomba carta a quattro bombe, è un attimo. Quei 10 minuti di blackout però, non devono esserci
11 dicembre 2021 23:10
Maleh: "Anche se la mia faccia non lo dimostra, sono contento. Gol nonostante la panchina"
11 dicembre 2021 22:06
Probabile formazione Fiorentina: Italiano ha solo un dubbio, ballottaggio Duncan/Maleh
11 dicembre 2021 09:41
Dal centro sportivo, duello tra Maleh e Duncan, Saponara favorito su Sottil, gioca Odriozola
10 dicembre 2021 19:41
Maleh sgomita per una maglia da titolare: l’anno scorso segnò alla Salernitana
10 dicembre 2021 09:11
Maleh: "Nato a 30 km da Bologna, il gol è stato destino. Volevo il gol nonostante gioco poco"
05 dicembre 2021 14:48
Al 32' la Fiorentina passa in vantaggio al Dall'Ara contro il Bologna. Maleh, 1° gol in viola
05 dicembre 2021 13:08
Nazione, il Venezia rivuole Maleh. La Fiorentina propone uno scambio alla pari con Arumu
01 dicembre 2021 12:31
Dai campini, Dragowski ancora infortunato, giocherà Terracciano. Bonaventura non al meglio
29 novembre 2021 18:18
Siamo nati per soffrire, non c’è verso. Italiano, ma che cambi fai? Tristezza infinita
27 novembre 2021 22:11
CorSport, Maleh, problemi alla schiena accusati in Nazionale: è già rientrato a Firenze
15 novembre 2021 09:48
Italiano prova titolari Maleh, Callejon e Nastasic. In allenamento nomina Chiesa e Bernardeschi
03 novembre 2021 15:52
Lo scugnizzo viola, Che ci frega di Vlahovic, noi abbiamo Cristiano. Prestazione perfetta da squadra
24 ottobre 2021 23:45
Tuttosport, Maleh l’asso di Italiano: partirà come titolare oggi in Fiorentina-Cagliari?
24 ottobre 2021 09:56
Zanetti: "Fiorentina grande squadra, vorranno fare la partita. Maleh? Contento sia in una big"
17 ottobre 2021 21:35
Nazione, Italiano ha dei dubbi: Amrabat-Torreira, ballottaggio in regia. Duncan o Maleh?
17 ottobre 2021 09:58
Lezzerini sicuro: "Maleh diventerà un titolare e stupirà. Gli ho suggerito andare alla Fiorentina"
16 ottobre 2021 11:14
D.Roma su Maleh: "Corsa e abnegazione i suoi punti di forza. Concorrenza? Uno stimolo in più"
14 ottobre 2021 13:01
Ds Venezia rivela: "Potevamo prendere Maleh in prestito ma da noi solo a titolo definitivo"
13 ottobre 2021 19:03
Amrabat e Maleh sono tornati a Firenze dopo la paura: salvati con un aereo dal Re del Marocco
09 settembre 2021 10:15
Radio Bruno, Amrabat e Maleh sono a Firenze: saranno a disposizione per l'allenamento odierno
08 settembre 2021 15:19
CorSport, Amrabat e Maleh, che incubo con la Nazionale: Fiorentina in costante contatto
06 settembre 2021 08:42
Colpo di stato in Guinea, ci sono Maleh e Amrabat. Sono riusciti a fuggire dall'aeroporto
06 settembre 2021 00:34
Equipe, colpo di stato in Guinea: sono in pericolo Amrabat e Maleh
05 settembre 2021 20:05
Polverosi: "Maleh a tratti superiore a Castrovilli. Fiorentina non abituata al gioco, ma la strada è tracciata"
24 agosto 2021 19:49
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC UNA FURIA, GONZALEZ ESORDIO E GOL, MALEH POSITIVO
13 agosto 2021 22:58
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