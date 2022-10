Tmw, Maleh chiederà alla Fiorentina rassicurazioni sul suo impiego, possibile una partenza a gennaio

Youssef Maleh e un futuro tutto da scrivere. Il centrocampista classe ’98 in pianta stabile nella rosa della Fiorentina dal 2021 resta comprimario della rosa viola: a eccezione dell’ultima gara, out per infortunio, Maleh nelle precedenti quattro gare di campionato ha giocato solo 18 minuti.

E allora? Maleh vuole vederci chiaro. Capire se alla Fiorentina troverà spazio oppure se sarà necessario andare altrove per tornare a giocare con continuità. Il centrocampista ex Venezia è attualmente legato alla Fiorentina da un contratto valido fino a giugno 2025 ma durante la pausa Mondiale, se non riceverà rassicurazioni sulla sua centralità nel progetto, può diventare concreta la possibilità di un suo addio a gennaio. Lo riporta Tuttomercatoweb.com