Ufficiale, Maleh è un nuovo giocatore del Lecce: prestito con obbligo di riscatto

Dopo le visite mediche di rito effettuate nella giornata di ieri, Youssef Maleh è un nuovo giocatore del Lecce, ecco il comunicato del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo di prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh alla società U.S. Lecce”. Di seguito il comunicato del Lecce che svela anche quello che sarà il suo numero di maglia: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh dall’ACF Fiorentina. Il calciatore, che si trova già a Lecce ed ha sostenuto le visite mediche, indosserà la maglia n. 32“.