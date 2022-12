Sampdoria non si tira indietro per Maleh, blucerchiati cercano contropartite da offrire alla Fiorentina

Tiene banco in casa Fiorentina il futuro di Youssef Maleh. Il centrocampista classe ’98 non rientra nei piani di Vincenzo Italiano e potrebbe lasciare il club viola durante la sessione invernale di calciomercato. Sulle sue tracce ci sono Lecce e Sampdoria, che hanno registrato la doppia volontà dei toscani: ossia cederlo in prestito con diritto di riscatto inserendolo in una trattativa come contropartita tecnica. Resta sempre viva l’ipotesi legata al blucerchiato Abdelhamid Sabiri. A riportarlo è SampNews24.

TIENE BANCO LA SITUAZIONE DI VENUTI