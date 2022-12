Da Salerno, Venuti convince solo da svincolato per l’estate, non è prima scelta per la Salernitana

Un esterno e un centrocampista subito. Le priorità del mercato della Salernitana sono chiare. La volontà è quella di poter mettere a disposizione di Nicola rinforzi pronti a soprattutto dopo i ko di Mazzocchi e Maggiore che hanno stravolto gli scenari.

La prima “urgenza” da sistemare è riuscire a mettere le mani su un laterale in grado di raccogliere l’eredità pesante di Mazzocchi. Dopo lo “stop” per Zortea (Atalanta), il ds De Sanctis ha accelerato per Ehizibue : accordo verbale con l’Udinese per un prestito secco fino al termine della stagione per l’esterno classe 1995, chiuso in Friuli da Pereyra e scivolato nelle gerarchie di Sottil alle spalle di Ebosele. Sul taccuino resta sempre Venuti (Fiorentina), possibile idea per l’estate da svincolato. A riportarlo è la Città di Salerno.

POSSIBILE TRASFERIMENTO ANCHE PER CABRAL?