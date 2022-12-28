Tuttosport, la Cremonese ha fatto un sondaggio per Cabral: ma i viola non lo cedono

La Cremonese ha messo gli occhi su Cabral

Così la Cremonese, preso atto che il Verona (sempre più vicino a riaccogliere Borini) ha bloccato Lasagna, che Henry è sempre più vicino allo Spezia, ha effettuato un sondaggio con la Fiorentina Arthur Cabral, ma i viola non sarebbero intenzionati a rivoluzionare il reparto offensivo nonostante un rendimento finora al di sotto delle aspettative. Lo scrive Tuttosport.

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