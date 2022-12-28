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Tuttosport, la Cremonese ha fatto un sondaggio per Cabral: ma i viola non lo cedono

La Cremonese ha messo gli occhi su Cabral

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2022 09:04
Tuttosport, la Cremonese ha fatto un sondaggio per Cabral: ma i viola non lo cedono - Esultanza Arthur Cabral (ACF Fiorentina)
Esultanza Arthur Cabral (ACF Fiorentina)
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Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Così la Cremonese, preso atto che il Verona (sempre più vicino a riaccogliere Borini) ha bloccato Lasagna, che Henry è sempre più vicino allo Spezia, ha effettuato un sondaggio con la Fiorentina Arthur Cabral, ma i viola non sarebbero intenzionati a rivoluzionare il reparto offensivo nonostante un rendimento finora al di sotto delle aspettative. Lo scrive Tuttosport.

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