Tuttosport, la Cremonese ha fatto un sondaggio per Cabral: ma i viola non lo cedono
La Cremonese ha messo gli occhi su Cabral
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2022 09:04
Così la Cremonese, preso atto che il Verona (sempre più vicino a riaccogliere Borini) ha bloccato Lasagna, che Henry è sempre più vicino allo Spezia, ha effettuato un sondaggio con la Fiorentina Arthur Cabral, ma i viola non sarebbero intenzionati a rivoluzionare il reparto offensivo nonostante un rendimento finora al di sotto delle aspettative. Lo scrive Tuttosport.
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