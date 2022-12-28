Tuttosport, presto la Fiorentina incontra l'entourage di Amrabat: sul tavolo il prolungamento
In caso di suo addio, Fiorentina su Tameze
A proposito di Fiorentina, presto l’incontro con l’entourage di Sofyan Amrabat: sul tavolo non solo l’opzione al 2025 inserita nel vecchio contratto ma anche e soprattutto la proposta di prolungamento al 2027 con robusto adeguamento economico, almeno un milione in più rispetto all’1,5 percepiti dal centrocampista nel mirino di molte big (Liverpool in testa). In caso di addio il club viola virerà sul veronese Tameze, in pole al momento rispetto ai vari Raskin (Standard Liegi) e Demme (Napoli) già seguito a suo tempo. Lo scrive Tuttosport.
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