Ikonè verso la maglia da titolare, Maleh favorito su Duncan, Dragowski torna titolare in porta

Rinfrancato dal successo di Napoli in coppa, Italiano punta a ripetersi anche in campionato col Genoa. Tra i pali ballottaggio Dragowski-Terracciano che dovrebbe restituire continuità al polacco, in difesa più Igor che Nastasic per affiancare Milenkovic al centro, con Odriozola e Biraghi sulle corsie laterali. In mediana Torreira verso la conferma da regista, accanto a lui Bonaventura favorito su Castrovilli, mentre Maleh potrebbe strappare una maglia da titolare a Duncan. In attacco grande attesa per Ikoné: il momento dell’esordio dal 1′, assieme a Gonzalez e Vlahovic, sembra arrivato. Lo scrive TMW

LA CONFERENZA STAMPA DI ITALIANO