Brutte notizie per la Fiorentina raccontate dal Pentasport di Radio Bruno. La squadra viola non ha ancora recuperato gli infortunati Sottil e Nico Gonzalez che resteranno fuori anche nella trasferta di La Spezia. Su Sottil inoltre si afferma che vista la lunga inattività sarà complicato rivederlo in campo prima del 2023. Rientra invece a disposizione il centrocampista Maleh

