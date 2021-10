Ds Venezia rivela: “Potevamo prendere Maleh in prestito ma da noi solo a titolo definitivo”

In un’intervista rilasciata a Lady Radio, il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, ha parlato della volontà dei lagunari, durante la scorsa estate, di riprendere Maleh dalla Fiorentina: “Maleh è andato alla Fiorentina in estate e lo volevamo riprendere ma non ce n’erano le condizioni. Sarebbe arrivato in prestito ma la nostra proprietà vuole patrimonializzare, quindi non si poteva fare. È un giocatore che io amo particolarmente e che qui ha lasciato un bellissimo ricordo: ha fatto benissimo e credo che farà altrettanto a Firenze. Lo volevamo ma poi siamo andati su altri giocatori”. Lo riporta TMW

