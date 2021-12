Maleh: “Anche se la mia faccia non lo dimostra, sono contento. Gol nonostante la panchina”

Esulta Youssef Maleh per il secondo gol consecutivo con la Fiorentina, questa volta però non ha iniziato da titolare, le sue parole ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina:

“Sono contento di essere riuscito a fare gol. Io sempre serio? Io sono fatto così, non è che sono arrabbiato, è la mia faccia. Cerco sempre di essere concentrato, soprattutto nel mio lavoro. La partita oggi non era facile come non lo è mai, siamo noi a fare diventare facili le partite. E’ andata bene, abbiamo anche segnato tanti gol quindi siamo molto felici. Contro il Bologna il mister mi ha messo dall’inizio e sono stato bravo a sfruttare l’occasione e anche a fare gol. Oggi ha preferito altri giocatori, sono entrato nel secondo tempo e sono riuscito a sfruttare i pochi minuti che mi ha dato il mister. Da domani penseremo alla partita di Coppa Italia con il Benevento, che è importante come il campionato. Sicuramente giocheranno quelli che hanno giocato un po’ meno, quindi ci sarò anch’io, spero. Dobbiamo essere bravi a vincere anche quella partita” conclude Maleh.

INTANTO FREY PASSA LA SERA CON RISTIC