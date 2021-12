L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey a Belgrado a cena con il procuratore di Vlahovic Darko Ristic come testimoniato dalla foto postata sui social proprio dall’ex portiere viola. Frey negli ultimi tempi ha lanciato il suo vino, possibile che si trovi in Serbia proprio per pubblicizzare il suo nuovo prodotto.

