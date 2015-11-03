Notizie Belgrado Fiorentina

Partenza per Belgrado: la Fiorentina ci riproverà domani mattina, altrimenti amichevole annullata
25 luglio 2023 21:40
La Fiorentina stasera non parte per Belgrado: maltempo in Serbia. Domani mattina si valuterà
25 luglio 2023 19:44
La Fiorentina non è partita per Belgrado a causa del vento: l'amichevole con la Stella Rossa può saltare
25 luglio 2023 18:28
Frey a cena con Darko Ristic a Belgrado, il procuratore di Vlahovic con l'ex portiere viola
11 dicembre 2021 21:01
Tentato rapimento al difensore della Fiorentina Terzic: due arresti a Belgrado in Serbia
20 novembre 2019 11:07
Vlahovic: "Sono in un grande club, non ho mai avuto dubbi sulla scelta. Mi mancano i miei genitori ma..."
21 agosto 2019 13:24
Lady Tomovic: "Non mi piacciono le critiche a Nenad, da Belgrado a Firenze..."
26 novembre 2016 15:45
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