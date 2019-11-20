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Tentato rapimento al difensore della Fiorentina Terzic: due arresti a Belgrado in Serbia

Tanta paura per il giocatore viola, Aleksa Terzic, che con la Serbia Under 21 stava per giocare una partita con la sua Nazionale. Il giocatore è riuscito a scappare da un gruppo di rapitori che voleva...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 11:07
Tentato rapimento al difensore della Fiorentina Terzic: due arresti a Belgrado in Serbia - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tanta paura per il giocatore viola, Aleksa Terzic, che con la Serbia Under 21 stava per giocare una partita con la sua Nazionale. Il giocatore è riuscito a scappare da un gruppo di rapitori che volevano metterlo nel bagagliaio di una macchina dopo un incidente volontario, causato da dei malviventi di Belgrado. Per fortuna Terzic è riuscito a scappare, a denunciare tutto alla polizia che ha arrestato i due malviventi.

Fonte: Gazzetta

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