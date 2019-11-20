Tentato rapimento al difensore della Fiorentina Terzic: due arresti a Belgrado in Serbia
Tanta paura per il giocatore viola, Aleksa Terzic, che con la Serbia Under 21 stava per giocare una partita con la sua Nazionale. Il giocatore è riuscito a scappare da un gruppo di rapitori che voleva...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 11:07
Tanta paura per il giocatore viola, Aleksa Terzic, che con la Serbia Under 21 stava per giocare una partita con la sua Nazionale. Il giocatore è riuscito a scappare da un gruppo di rapitori che volevano metterlo nel bagagliaio di una macchina dopo un incidente volontario, causato da dei malviventi di Belgrado. Per fortuna Terzic è riuscito a scappare, a denunciare tutto alla polizia che ha arrestato i due malviventi.
Fonte: Gazzetta