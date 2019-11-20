Tentato rapimento al difensore della Fiorentina Terzic: due arresti a Belgrado in Serbia

Tanta paura per il giocatore viola, Aleksa Terzic, che con la Serbia Under 21 stava per giocare una partita con la sua Nazionale. Il giocatore è riuscito a scappare da un gruppo di rapitori che voleva...

Tanta paura per il giocatore viola, Aleksa Terzic, che con la Serbia Under 21 stava per giocare una partita con la sua Nazionale. Il giocatore è riuscito a scappare da un gruppo di rapitori che volevano metterlo nel bagagliaio di una macchina dopo un incidente volontario, causato da dei malviventi di Belgrado. Per fortuna Terzic è riuscito a scappare, a denunciare tutto alla polizia che ha arrestato i due malviventi.

Fonte: Gazzetta