Notizie Serbia Fiorentina

Il CT della Serbia su Vlahovic: “Quando era alla Fiorentina sembrava poter arrivare lontanissimo”
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Vlahovic fatica con la Juventus e punge Thiago Motta: "L'allenatore della Serbia non mi obbliga a difendere"
16 novembre 2024 19:58
Milenkovic segna con la maglia della Nazionale. Gol contro la Svizzera e grande gioia per l'ex viola
12 ottobre 2024 22:04
Di Marzio conferma: "Trattativa in corso tra Nottingham Forest e Fiorentina per Milenkovic"
13 luglio 2024 22:27
Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori
26 giugno 2024 23:37
Delusione Serbia, esce al primo turno. Vlahovic un fantasma, Milenkovic sempre all'altezza
25 giugno 2024 23:22
La Serbia minaccia di lasciare Euro2024 dopo i cori in Croazia-Albania: "Scandaloso, così non partecipiamo"
20 giugno 2024 18:51
Slovenia-Serbia finisce 1 a 1. Buona prova di Milenkovic, Vlahovic flop. Jovic non brilla ma trova il gol
20 giugno 2024 17:28
La Serbia sta minacciando di abbandonare Euro 2024: non sono piaciuti gli insulti: "Uccidi i serbi"
20 giugno 2024 13:51
Milenkovic post Serbia-Inghilterra: "Arrabbiati per la sconfitta, ma siamo fiduciosi per il proseguimento del torneo, crediamo nella qualificazione"
17 giugno 2024 13:22
La Serbia perde ma Milenkovic annulla Kane, marcato a uomo. Unica occasione in assenza di Nikola
16 giugno 2024 22:54
Milenkovic stacanovista, la Serbia convoca il centrale della Fiorentina per le amichevoli di fine marzo
05 marzo 2024 15:04
Stasera Milenkovic non giocherà con la Serbia. Accordo con il ct Stojkovic per riposare
15 novembre 2023 18:44
Milenkovic convocato dalla Nazionale serba per gli impegni di novembre. Out Terzic e Jovic
31 ottobre 2023 16:15
Serbia, Milenkovic convocato per le sfide contro Ungheria e Montenegro valide per Euro2024
06 ottobre 2023 16:40
Jovic non parte con la Serbia ed il CT annuncia: "Operato oggi al naso dopo frattura con West Ham"
12 giugno 2023 19:39
I pre-convocati della Serbia: presenti Jovic e Milenkovic. Terzic escluso a causa dei problemi fisici
07 marzo 2023 16:45
Dalla Serbia rivelano: "Jovic potrebbe lasciare subito la Fiorentina, ha deluso tifosi e società viola"
16 gennaio 2023 17:42
Milenkovic racconta: "Gioco al fantacalcio, mi sono preso. Ho un attacco super se non vinco smetto"
26 dicembre 2022 12:07
Milenkovic e Jovic hanno diritto a 10 giorni di vacanza. Torneranno a Firenze dal 12 dicembre
03 dicembre 2022 15:59
Vlahovic senza vergogna: "La mia esultanza era personale, non era assolutamente una provocazione"
03 dicembre 2022 12:44
Serbia fuori dal mondiale, flop di Jovic: in campo solo 20 minuti. Milenkovic, tanti errori di reparto
02 dicembre 2022 22:06
Vlahovic è andato a letto con la moglie del portiere? Si difende: "Gente che non ha nulla da fare"
30 novembre 2022 17:51
ESPN: "Vlahovic non gioca nella Serbia perchè ha una storia con la moglie del secondo portiere"
30 novembre 2022 15:51
Jovic racconta: "Avevo 10 anni, mia sorella si ammalò di leucemia, ho trascorso tanto tempo in ospedale"
30 novembre 2022 13:25
Ct Serbia spiega le esclusioni: "Troppo pericoloso far entrare Jovic. Vlahovic non era al 100% "
28 novembre 2022 18:10
Vlahovic escluso dai titolari al mondiale, Collovati si interroga: "Sorpreso che non giochi mai"
28 novembre 2022 14:38
Pari deludente della Serbia, avanti 3-1 si fa rimontare dal Camerun. Flop Vlahovic, ancora in panchina
28 novembre 2022 12:59
Jovic ammonito dalla panchina. Il motivo? Esultanza eccessiva al 2-1 della Serbia
28 novembre 2022 12:48
Jovic potrebbe giocare titolare contro il Camerun. È in ballottaggio con Vlahovic e Mitrovic
27 novembre 2022 19:35
Il Ct del Brasile Tite attacca Milenkovic dopo lo scontro con Neymar: "C'è chi gioca solo per far male"
27 novembre 2022 16:27
Milenkovic è diventato il ragazzo più odiato del Brasile, il suo fallo a Neymar gli fa finire il mondiale
25 novembre 2022 00:36
La Serbia cade ai piedi di Richarlison: 2-0. Panchina per Jovic, Vlahovic subentra ma sbaglia tutto
24 novembre 2022 22:34
Milenkovic subito titolare contro il Brasile, panchina per Jovic. La Serbia non si affida a Vlahovic in attacco
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Vlahovic fa l'esame di italiano a Jovic. Il centravanti della Fiorentina tentenna. Il video del siparietto
23 novembre 2022 19:10
Assist di Vlahovic, palla a Jovic che segna con un pallonetto. Il video del gol del centravanti viola
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Jovic subito in gol con la Serbia su assist di Vlahovic: il tandem con l'ex Fiorentina funziona
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Brutta notizia per Terzic, non convocato dalla Serbia per il mondiale. Ci sono Jovic e Milenkovic
11 novembre 2022 14:09
Vlahovic ha la pubalgia e rischia il mondiale con la Serbia. Jovic potrebbe beneficiarne ed essere titolare
07 novembre 2022 12:17
Jovic parla anche di Vlahovic: "Ci sentiamo spesso, abbiamo argomenti comuni. Spero continui cosi"
02 novembre 2022 14:29
Terzic racconta: "Esco con Milenkovic e Jovic, ci aiutamo a vincenda. La Fiorentina è un grande club"
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Milenkovic ammettte: "Siamo concentrati su i club, ma abbiamo sempre il mondiale nella testa"
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La Serbia fa giocare Jovic solo 80 secondi, messo in campo al 93' minuto. Che senso ha?
27 settembre 2022 23:00
La Serbia vince e la nazionale festeggia con i propri tifosi ma Jovic non prende parte alla festa
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Jovic gioca solo 4 minuti con la sua Serbia, viene fatto entrare in campo al 90° al posto di Vlahovic
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Dalla Serbia, Jovic ancora out: non ha preso parte alla seduta della Nazionale. Condizioni da valutare
20 settembre 2022 14:16
Tuttosport, Jovic agita la Fiorentina: non sta bene da non voler giocare ma va in Nazionale
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Ct Serbia: "Milenkovic è in fase di recupero. È un calciatore importante, tornerà presto"
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Terzic: "Alla Fiorentina sono a casa, ogni anno scrivono che devo andare via ma resto sempre"
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Parla il Ct della Serbia: "Ho sentito Jovic, ha grande voglia di imporsi con la Fiorentina. Sarò a Firenze"
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Periodo nero per Vlahovic: out dai convocati della Serbia. Da Belgrado la spiegazione: "È infortunato"
27 maggio 2022 16:15
CT Serbia: "Milenkovic si è infortunato, non sta al massimo. Verrà con noi ma al 90% non giocherà"
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Agente Vlahovic: "Malavita e potere serbo dietro Dusan? Voci messe in giro dalla Fiorentina"
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Video, dietro Vlahovic il figlio del presidente della Serbia e la malavita. Report prova a far luce
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Il Ct della Serbia consiglia: "Vlahovic cambia squadra ma resta nel campionato italiano"
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Nastasic si è fatto male giovedi scorso, ma tornerà a Firenze per la visita medica solo oggi
16 novembre 2021 14:05
Infortunio in nazionale per Nastasic: polpaccio ko. Emergenza totale in difesa in vista del Milan
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FOTO - Ristic mostra il legame fraterno con Vlahovic dal ritiro della Serbia: "Famiglia"
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De Biasi: "Vlahovic? Capisco la delusione di Firenze, ma non si può rinunciare ai sogni"
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Vlahovic: "Cerco di ottenere il massimo da tutto, mai soddisfatto, vuol dire accontentarsi"
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De Biasi: "Ho provato a giocare come la Fiorentina di Italiano, ho preso 3 gol. Bisogna provarci"
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Brutta notizia dalla Serbia, Milenkovic infortunato, torna a Firenze. In dubbio per Venezia
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Vlahovic pensa solo alla Serbia: "Importante aver vinto, nelle prossime due servono 6 punti"
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Inquietanti intrecci tra Ristic ed il figlio del presidente della Serbia. Mistero Vlahovic
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Vlahovic dalla Serbia: "Non pensiamo alla pressione. Chi segna, segna. Voglio il Mondiale"
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Vlahovic non pensa al mancato rinnovo: concentrato sulla Serbia, vuole portarla al Mondiale
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Vlahovic nella bufera a Firenze, ma in nazionale appare sereno e sorridente. Il video
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Vlahovic gol e assist, Milenkovic segna di testa, Nastasic titolare. Serbia vince grazie ai viola
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Vlahovic: "Scelto io di non andare via dalla Fiorentina, non sono deluso e non penso alla cessione"
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Vlahovic salterà le amichevoli in nazionale. Il Ct serbo: "Dovrà prepararsi per le prossime sfide"
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Disastro Milenkovic! Il serbo causa due gol e si fa espellere. Un solo tempo in ombra per Vlahovic
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Il video del gol di Vlahovic con la Serbia, spiazza il portiere contro l'Irlanda. Il viola esulta ancora
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Ct Serbia: "Vlahovic? Quello che ha mostrato è da incorniciare. È il futuro, guiderà la Serbia"
19 marzo 2021 21:31
Vlahovic dopo il suo primo gol con la Serbia: "Pronto a qualsiasi ruolo per giocare in questa squadra"
19 novembre 2020 12:10
La positività di Kolarov inguaia la Fiorentina, Milenkovic e Vlahovic adesso rischiano. La situazione
17 novembre 2020 13:21
Vlahovic soddisfatto: "Sono felice dell'esordio in nazionale, ma mi rimane l'amaro in bocca per..."
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Il Ct della Serbia vuole Milenkovic via da Firenze: "Speriamo vada al Napoli, voglio trovarlo lì"
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Milenkovic ricorda Astori: "Grazie per tutto e grazie per avermi dato il privilegio di conoscere la tua grandezza umana"
04 marzo 2020 21:29
Ljajic ha il coronavirus? No, l'ex Fiorentina chiarisce: "Sono menzogne, ho solo la febbre"
21 febbraio 2020 23:08
Milenkovic: "Grande vittoria! Grande squadra e grandissimi i tifosi! Forza grande viola!"
19 gennaio 2020 21:03
Il racconto da brividi della rapina a Terzic, speronato e lasciato senza auto in autostrada
21 novembre 2019 09:59
Tentato rapimento al difensore della Fiorentina Terzic: due arresti a Belgrado in Serbia
20 novembre 2019 11:07
Milenkovic scenderà in campo contro l'Ucraina e Pedro contro l'Argentina Under 23
17 novembre 2019 13:52
Terzic è stato convocato dalla Serbia Under 21 per le partite contro l'Estonia e la Russia
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Milenkovic convocato in nazionale: il difensore viola affronta con la sua Serbia gli ostacoli Paraguay e Lituania
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Skysport, Tomovic torna in serie A. Lo vuole la Spal, trattativa ai dettagli
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L'Atletico Madrid segue da vicino il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic
17 aprile 2019 18:40
Dusan Vlahovic, rientra in primavera per affrontare la finale di Coppa Italia con il Torino
10 aprile 2019 14:49
Stella Rossa, Terzic, il terzino sinistro è vicino a vestire la casacca viola...
11 marzo 2019 14:50
Corriere della Sera, la Juventus vuole vestire di bianconero Milenkovic. Paratici ci prova
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Nazione: Mourinho pazzo di Milenkovic, in tribuna a vedere la Serbia per lui...
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Ct Serbia: "Milenkovic grande potenziale, vorrei vederlo giocare al centro della difesa. Magari..."
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Viola in nazionale: arriva la convocazione per Nikola Milenkovic con la sua Serbia.
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Dalla Serbia: Fiorentina su Rajkovic, giovane portiere della nazionale e del Maccabi Tel Aviv
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Milenkovic che esordio al mondiale! Ecco i voti dei quotidiani al difensore serbo
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Milenkovic, che esordio! Grande prestazione nella vittoria della sua Serbia (0-1) sul Costa Rica
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Ct Serbia: "Faccio giocare titolare Milenkovic perchè è forte. Mi ricorda Vidic"
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