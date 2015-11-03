Labaro Viola

Notizie Serbia Fiorentina

Il CT della Serbia su Vlahovic: “Quando era alla Fiorentina sembrava poter arrivare lontanissimo”

19 ottobre 2025 15:51

Vlahovic fatica con la Juventus e punge Thiago Motta: "L'allenatore della Serbia non mi obbliga a difendere"

16 novembre 2024 19:58

Milenkovic segna con la maglia della Nazionale. Gol contro la Svizzera e grande gioia per l'ex viola

12 ottobre 2024 22:04

Di Marzio conferma: "Trattativa in corso tra Nottingham Forest e Fiorentina per Milenkovic"

13 luglio 2024 22:27

Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori

26 giugno 2024 23:37

Delusione Serbia, esce al primo turno. Vlahovic un fantasma, Milenkovic sempre all'altezza

25 giugno 2024 23:22

La Serbia minaccia di lasciare Euro2024 dopo i cori in Croazia-Albania: "Scandaloso, così non partecipiamo"

20 giugno 2024 18:51

Slovenia-Serbia finisce 1 a 1. Buona prova di Milenkovic, Vlahovic flop. Jovic non brilla ma trova il gol

20 giugno 2024 17:28

La Serbia sta minacciando di abbandonare Euro 2024: non sono piaciuti gli insulti: "Uccidi i serbi"

20 giugno 2024 13:51

Milenkovic post Serbia-Inghilterra: "Arrabbiati per la sconfitta, ma siamo fiduciosi per il proseguimento del torneo, crediamo nella qualificazione"

17 giugno 2024 13:22

La Serbia perde ma Milenkovic annulla Kane, marcato a uomo. Unica occasione in assenza di Nikola

16 giugno 2024 22:54

Milenkovic stacanovista, la Serbia convoca il centrale della Fiorentina per le amichevoli di fine marzo

05 marzo 2024 15:04

Stasera Milenkovic non giocherà con la Serbia. Accordo con il ct Stojkovic per riposare

15 novembre 2023 18:44

Milenkovic convocato dalla Nazionale serba per gli impegni di novembre. Out Terzic e Jovic

31 ottobre 2023 16:15

Serbia, Milenkovic convocato per le sfide contro Ungheria e Montenegro valide per Euro2024

06 ottobre 2023 16:40

Jovic non parte con la Serbia ed il CT annuncia: "Operato oggi al naso dopo frattura con West Ham"

12 giugno 2023 19:39

I pre-convocati della Serbia: presenti Jovic e Milenkovic. Terzic escluso a causa dei problemi fisici

07 marzo 2023 16:45

Dalla Serbia rivelano: "Jovic potrebbe lasciare subito la Fiorentina, ha deluso tifosi e società viola"

16 gennaio 2023 17:42

Milenkovic racconta: "Gioco al fantacalcio, mi sono preso. Ho un attacco super se non vinco smetto"

26 dicembre 2022 12:07

Milenkovic e Jovic hanno diritto a 10 giorni di vacanza. Torneranno a Firenze dal 12 dicembre

03 dicembre 2022 15:59

Vlahovic senza vergogna: "La mia esultanza era personale, non era assolutamente una provocazione"

03 dicembre 2022 12:44

Serbia fuori dal mondiale, flop di Jovic: in campo solo 20 minuti. Milenkovic, tanti errori di reparto

02 dicembre 2022 22:06

Vlahovic è andato a letto con la moglie del portiere? Si difende: "Gente che non ha nulla da fare"

30 novembre 2022 17:51

ESPN: "Vlahovic non gioca nella Serbia perchè ha una storia con la moglie del secondo portiere"

30 novembre 2022 15:51

Jovic racconta: "Avevo 10 anni, mia sorella si ammalò di leucemia, ho trascorso tanto tempo in ospedale"

30 novembre 2022 13:25

Ct Serbia spiega le esclusioni: "Troppo pericoloso far entrare Jovic. Vlahovic non era al 100% "

28 novembre 2022 18:10

Vlahovic escluso dai titolari al mondiale, Collovati si interroga: "Sorpreso che non giochi mai"

28 novembre 2022 14:38

Pari deludente della Serbia, avanti 3-1 si fa rimontare dal Camerun. Flop Vlahovic, ancora in panchina

28 novembre 2022 12:59

Jovic ammonito dalla panchina. Il motivo? Esultanza eccessiva al 2-1 della Serbia

28 novembre 2022 12:48

Jovic potrebbe giocare titolare contro il Camerun. È in ballottaggio con Vlahovic e Mitrovic

27 novembre 2022 19:35

Il Ct del Brasile Tite attacca Milenkovic dopo lo scontro con Neymar: "C'è chi gioca solo per far male"

27 novembre 2022 16:27

Milenkovic è diventato il ragazzo più odiato del Brasile, il suo fallo a Neymar gli fa finire il mondiale

25 novembre 2022 00:36

La Serbia cade ai piedi di Richarlison: 2-0. Panchina per Jovic, Vlahovic subentra ma sbaglia tutto

24 novembre 2022 22:34

Milenkovic subito titolare contro il Brasile, panchina per Jovic. La Serbia non si affida a Vlahovic in attacco

24 novembre 2022 19:42

Vlahovic fa l'esame di italiano a Jovic. Il centravanti della Fiorentina tentenna. Il video del siparietto

23 novembre 2022 19:10

Assist di Vlahovic, palla a Jovic che segna con un pallonetto. Il video del gol del centravanti viola

19 novembre 2022 00:46

Jovic subito in gol con la Serbia su assist di Vlahovic: il tandem con l'ex Fiorentina funziona

18 novembre 2022 19:35

Brutta notizia per Terzic, non convocato dalla Serbia per il mondiale. Ci sono Jovic e Milenkovic

11 novembre 2022 14:09

Vlahovic ha la pubalgia e rischia il mondiale con la Serbia. Jovic potrebbe beneficiarne ed essere titolare

07 novembre 2022 12:17

Jovic parla anche di Vlahovic: "Ci sentiamo spesso, abbiamo argomenti comuni. Spero continui cosi"

02 novembre 2022 14:29

Terzic racconta: "Esco con Milenkovic e Jovic, ci aiutamo a vincenda. La Fiorentina è un grande club"

25 ottobre 2022 13:01

Milenkovic ammettte: "Siamo concentrati su i club, ma abbiamo sempre il mondiale nella testa"

25 ottobre 2022 12:53

La Serbia fa giocare Jovic solo 80 secondi, messo in campo al 93' minuto. Che senso ha?

27 settembre 2022 23:00

La Serbia vince e la nazionale festeggia con i propri tifosi ma Jovic non prende parte alla festa

25 settembre 2022 13:15

Jovic gioca solo 4 minuti con la sua Serbia, viene fatto entrare in campo al 90° al posto di Vlahovic

24 settembre 2022 22:53

Dalla Serbia, Jovic ancora out: non ha preso parte alla seduta della Nazionale. Condizioni da valutare

20 settembre 2022 14:16

Tuttosport, Jovic agita la Fiorentina: non sta bene da non voler giocare ma va in Nazionale

20 settembre 2022 09:10

Ct Serbia: "Milenkovic è in fase di recupero. È un calciatore importante, tornerà presto"

19 settembre 2022 23:05

Terzic: "Alla Fiorentina sono a casa, ogni anno scrivono che devo andare via ma resto sempre"

17 settembre 2022 15:45

Parla il Ct della Serbia: "Ho sentito Jovic, ha grande voglia di imporsi con la Fiorentina. Sarò a Firenze"

13 agosto 2022 11:31

Periodo nero per Vlahovic: out dai convocati della Serbia. Da Belgrado la spiegazione: "È infortunato"

27 maggio 2022 16:15

CT Serbia: "Milenkovic si è infortunato, non sta al massimo. Verrà con noi ma al 90% non giocherà"

24 marzo 2022 11:54

Agente Vlahovic: "Malavita e potere serbo dietro Dusan? Voci messe in giro dalla Fiorentina"

06 dicembre 2021 23:40

Video, dietro Vlahovic il figlio del presidente della Serbia e la malavita. Report prova a far luce

06 dicembre 2021 23:09

Inchiesta di Report sui procuratori di Vlahovic, legami con governo serbo e criminalità organizzata

06 dicembre 2021 12:47

Il Ct della Serbia consiglia: "Vlahovic cambia squadra ma resta nel campionato italiano"

23 novembre 2021 13:44

Nastasic si è fatto male giovedi scorso, ma tornerà a Firenze per la visita medica solo oggi

16 novembre 2021 14:05

Infortunio in nazionale per Nastasic: polpaccio ko. Emergenza totale in difesa in vista del Milan

11 novembre 2021 21:37

FOTO - Ristic mostra il legame fraterno con Vlahovic dal ritiro della Serbia: "Famiglia"

10 novembre 2021 22:06

De Biasi: "Vlahovic? Capisco la delusione di Firenze, ma non si può rinunciare ai sogni"

13 ottobre 2021 22:12

Vlahovic: "Cerco di ottenere il massimo da tutto, mai soddisfatto, vuol dire accontentarsi"

13 ottobre 2021 16:12

(VIDEO) Bomber Vlahovic trascina la Serbia verso Qatar2022: doppietta contro l'Azerbaijan

12 ottobre 2021 22:58

De Biasi: "Ho provato a giocare come la Fiorentina di Italiano, ho preso 3 gol. Bisogna provarci"

12 ottobre 2021 16:36

Brutta notizia dalla Serbia, Milenkovic infortunato, torna a Firenze. In dubbio per Venezia

11 ottobre 2021 19:07

Vlahovic pensa solo alla Serbia: "Importante aver vinto, nelle prossime due servono 6 punti"

10 ottobre 2021 09:37

Inquietanti intrecci tra Ristic ed il figlio del presidente della Serbia. Mistero Vlahovic

08 ottobre 2021 16:43

Vlahovic dalla Serbia: "Non pensiamo alla pressione. Chi segna, segna. Voglio il Mondiale"

07 ottobre 2021 17:56

Vlahovic non pensa al mancato rinnovo: concentrato sulla Serbia, vuole portarla al Mondiale

07 ottobre 2021 09:56

Vlahovic nella bufera a Firenze, ma in nazionale appare sereno e sorridente. Il video

05 ottobre 2021 19:46

Vlahovic gol e assist, Milenkovic segna di testa, Nastasic titolare. Serbia vince grazie ai viola

01 settembre 2021 22:54

Vlahovic: "Scelto io di non andare via dalla Fiorentina, non sono deluso e non penso alla cessione"

30 agosto 2021 19:03

Vlahovic salterà le amichevoli in nazionale. Il Ct serbo: "Dovrà prepararsi per le prossime sfide"

31 maggio 2021 16:25

Disastro Milenkovic! Il serbo causa due gol e si fa espellere. Un solo tempo in ombra per Vlahovic

27 marzo 2021 23:14

Il video del gol di Vlahovic con la Serbia, spiazza il portiere contro l'Irlanda. Il viola esulta ancora

24 marzo 2021 22:09

Ct Serbia: "Vlahovic? Quello che ha mostrato è da incorniciare. È il futuro, guiderà la Serbia"

19 marzo 2021 21:31

Vlahovic dopo il suo primo gol con la Serbia: "Pronto a qualsiasi ruolo per giocare in questa squadra"

19 novembre 2020 12:10

La positività di Kolarov inguaia la Fiorentina, Milenkovic e Vlahovic adesso rischiano. La situazione

17 novembre 2020 13:21

Vlahovic soddisfatto: "Sono felice dell'esordio in nazionale, ma mi rimane l'amaro in bocca per..."

13 ottobre 2020 13:45

Il Ct della Serbia vuole Milenkovic via da Firenze: "Speriamo vada al Napoli, voglio trovarlo lì"

20 giugno 2020 13:54

Milenkovic ricorda Astori: "Grazie per tutto e grazie per avermi dato il privilegio di conoscere la tua grandezza umana"

04 marzo 2020 21:29

Ljajic ha il coronavirus? No, l'ex Fiorentina chiarisce: "Sono menzogne, ho solo la febbre"

21 febbraio 2020 23:08

Milenkovic: "Grande vittoria! Grande squadra e grandissimi i tifosi! Forza grande viola!"

19 gennaio 2020 21:03

Il racconto da brividi della rapina a Terzic, speronato e lasciato senza auto in autostrada

21 novembre 2019 09:59

Tentato rapimento al difensore della Fiorentina Terzic: due arresti a Belgrado in Serbia

20 novembre 2019 11:07

Milenkovic scenderà in campo contro l'Ucraina e Pedro contro l'Argentina Under 23

17 novembre 2019 13:52

Terzic è stato convocato dalla Serbia Under 21 per le partite contro l'Estonia e la Russia

09 novembre 2019 16:43

Milenkovic convocato in nazionale: il difensore viola affronta con la sua Serbia gli ostacoli Paraguay e Lituania

30 settembre 2019 18:34

Vlahovic e Terzic della Fiorentina sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per gli Europei

28 agosto 2019 19:42

Skysport, Tomovic torna in serie A. Lo vuole la Spal, trattativa ai dettagli

02 agosto 2019 22:23

L'Atletico Madrid segue da vicino il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic

17 aprile 2019 18:40

Dusan Vlahovic, rientra in primavera per affrontare la finale di Coppa Italia con il Torino

10 aprile 2019 14:49

Stella Rossa, Terzic, il terzino sinistro è vicino a vestire la casacca viola...

11 marzo 2019 14:50

Corriere della Sera, la Juventus vuole vestire di bianconero Milenkovic. Paratici ci prova

15 ottobre 2018 18:28

Nazione: Mourinho pazzo di Milenkovic, in tribuna a vedere la Serbia per lui...

10 ottobre 2018 10:30

Ct Serbia: "Milenkovic grande potenziale, vorrei vederlo giocare al centro della difesa. Magari..."

04 ottobre 2018 19:36

Viola in nazionale: arriva la convocazione per Nikola Milenkovic con la sua Serbia.

28 settembre 2018 14:20

Dalla Serbia: Fiorentina su Rajkovic, giovane portiere della nazionale e del Maccabi Tel Aviv

22 giugno 2018 12:09

Milenkovic che esordio al mondiale! Ecco i voti dei quotidiani al difensore serbo

18 giugno 2018 12:09

Milenkovic, che esordio! Grande prestazione nella vittoria della sua Serbia (0-1) sul Costa Rica

17 giugno 2018 16:05

Ct Serbia: "Faccio giocare titolare Milenkovic perchè è forte. Mi ricorda Vidic"

10 giugno 2018 14:12

Archivio

Esplora l'archivio di Serbia

Sett. 42
Sett. 46 Sett. 41 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 10
Sett. 46 Sett. 44 Sett. 40 Sett. 24 Sett. 10 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 32 Sett. 21 Sett. 12
Sett. 49 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 35 Sett. 22 Sett. 12 Sett. 11
Sett. 47 Sett. 42 Sett. 25 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 3
Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 40 Sett. 35 Sett. 31 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 11
Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22
Sett. 46 Sett. 34 Sett. 23