La Serbia cade ai piedi di Richarlison: 2-0. Panchina per Jovic, Vlahovic subentra ma sbaglia tutto
Finisce 2-0 per il Brasile la gara contro la Serbia valida per il gruppo G del Mondiale in Qatar. Doppietta di Richarlison (62’, 73’), il quale soprattutto sul secondo gol ha regalato una vera e propr...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2022 22:34
ANTOGNONI: "ASSURDO PENSARE CHE NICO GONZALEZ SI RISPARMIASSE PER IL MONDIALE"
https://www.labaroviola.com/antognoni-assurdo-pensare-che-nico-gonzalez-si-risparmiasse-per-il-mondiale-tifosi-devono-capirlo/193715/