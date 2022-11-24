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La Serbia cade ai piedi di Richarlison: 2-0. Panchina per Jovic, Vlahovic subentra ma sbaglia tutto

Finisce 2-0 per il Brasile la gara contro la Serbia valida per il gruppo G del Mondiale in Qatar. Doppietta di Richarlison (62’, 73’), il quale soprattutto sul secondo gol ha regalato una vera e propr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2022 22:34
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La Serbia cade ai piedi di Richarlison: 2-0. Panchina per Jovic, Vlahovic subentra ma sbaglia tutto
Finisce 2-0 per il Brasile la gara contro la Serbia valida per il gruppo G del Mondiale in Qatar. Doppietta di Richarlison (62’, 73’), il quale soprattutto sul secondo gol ha regalato una vera e propria prodezza ai suoi tifosi. Novanta minuti di gioco per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, che tra l’altro è risultato uno dei migliori tra i serbi per la solidità mostrata soprattutto in un paio di chiusure, di cui una decisiva su Vinicius. Per quanto riguarda Luka Jovic, invece, solo panchina questa sera. Dusan Vlahovic subentra nel secondo tempo, ma la sua prova è pessima: pochi palloni toccati, tutti sbagliati. Una prova che potrebbe convincere il ct Stojkovic a concedere spazio a Jovic?

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