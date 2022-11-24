La Serbia cade ai piedi di Richarlison: 2-0. Panchina per Jovic, Vlahovic subentra ma sbaglia tutto

Finisce 2-0 per il Brasile la gara contro la Serbia valida per il gruppo G del Mondiale in Qatar. Doppietta di Richarlison (62’, 73’), il quale soprattutto sul secondo gol ha regalato una vera e propr...

Finisce 2-0 per illa gara contro la Serbia valida per il gruppo G del Mondiale in Qatar. Doppietta di(62’, 73’), il quale soprattutto sul secondo gol ha regalato una vera e propria prodezza ai suoi tifosi. Novanta minuti di gioco per il difensore della Fiorentina Nikolache tra l’altro è risultato uno dei migliori tra i serbi per la solidità mostrata soprattutto in un paio di chiusure, di cui una decisiva suPer quanto riguarda Lukasolo panchina questa sera. Dusan Vlahovic subentra nel secondo tempo, ma la sua prova è pessima: pochi palloni toccati, tutti sbagliati. Una prova che potrebbe convincere il cta concedere spazio a Jovic?

ANTOGNONI: "ASSURDO PENSARE CHE NICO GONZALEZ SI RISPARMIASSE PER IL MONDIALE"

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