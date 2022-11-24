Antognoni: "Assurdo pensare che Nico Gonzalez si risparmiasse per il mondiale, tifosi devono capirlo"

Giancarlo Antognoni ha parlato della situazione di Nico Gonzalez dopo le polemiche delle ultime settimane...

Giancarlo Antognoni ha parlato da Perugia dove ha ritirato un prestigioso premio dalla città umbra, a pochi passi dalla sua casa di nascita di Marsciano, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Assurdo pensare che Nico Gonzalez si risparmiasse per il mondiale, lui è un professionista, è un giocatore di un certo livello e non guarda ciò che succederà dopo, chiaro che il mondiale lo vogliano fare tutti, adesso la società ha fatto bene a riconquistare tutti, anche i i tifosi devono capire che lui l'ha fatto in buona fede, non stava bene ed abbiamo visto tutto quello che è successo in Arabia. Nico è un giocatore importante e va salvaguardato. Castrovilli? Vorrei vedere il numero dieci in campo, Gaetano merita di essere in campo, poi quando sarà in condizione verrà inserito dall'allenatore, ne ha bisogno la Fiorentina di una certa qualità"

VIAGGIO NEL BILANCIO DELLA FIORENTINA

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