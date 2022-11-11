Brutta notizia per Terzic, non convocato dalla Serbia per il mondiale. Ci sono Jovic e Milenkovic

I convocati della Serbia per il mondiale in Qatar, ci sono i due giocatori della Fiorentina Jovic e Milenkovic, escluso Terzic

La Serbia ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista del Mondiale in Qatar, che inizierà il prossimo 20 novembre. Sono ben 11 i giocatori provenienti dalla Serie A scelto dal ct Dragan Stojković. Ci sono anche i due giocatori della Fiorentina, vale a dire Milenkovic e Jovic, escluso Terzic, che aveva sempre fatto parte dei convocati della nazionale fino ad ora. Di seguito, l'elenco completo.

Portieri: Predrag Rajković, Vanja Milinković Savić, Marko Dmitrović;

Difensori: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Stefan Mitrović, Filip Mladenović, Srđan Babić, Strahinja Eraković.

Centrocampisti: Saša Lukić, Uroš Račić, Nemanja Maksimović, Nemanja Gudelj, Filip Kostić, Sergej Milinković Savić, Andrija Živković, Marko Grujić, Ivan Ilić, Darko Lazović.

Attaccanti: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Dušan Tadić, Filip Đuričić, Nemanja Radonjić.

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