Labaro Viola

Notizie Qatar Fiorentina

Veretout: “Qui in Qatar è una situazione molto strana, fortunatamente stiamo tutti bene”

03 marzo 2026 16:19

Mancini sulla crisi in Medio Oriente: "Abbiamo sentito delle esplosioni, ci hanno detto di restare chiusi in casa"

01 marzo 2026 14:50

Super offerta dal Qatar di 600 milioni per comprare la Lazio. Lotito rifiuta: “Non ho bisogno di soldi”

20 febbraio 2026 14:15

Corriere dello Sport: "Ikoné all'Al-Arabi? Alla Fiorentina 10 milioni. Pronto maxi ingaggio da 4 milioni"

28 giugno 2024 09:35

Pedullà: "Ikoné, in dirittura il trasferimento in Qatar. Kayode-Aston Villa trattativa lunga"

26 giugno 2024 01:07

Di Marzio: "La Fiorentina sta aspettando dal Qatar i documenti per la cessione di Ikonè"

24 giugno 2024 22:07

Nazione: "Pronti 15 milioni dal Qatar per Ikoné ma lui tentenna, vuole vedere se può restare in Europa"

21 giugno 2024 09:24

Secondo il QS Ikone sarebbe pronto a volare in Qatar, offerti 10 milioni dall'Al-Duhail

19 giugno 2024 22:10

Nico Gonzalez è in Qatar con l'Argentina per la finale: "Che bello essere qui con tutta la banda"

17 dicembre 2022 22:53

Dall'Argentina, Nico Gonzalez invitato dall'Argentina in Qatar per vedere la finale contro la Francia

16 dicembre 2022 00:23

Il mondiale ha cambiato i valori dei giocatori di serie A, Amrabat ha sopraffatto Milinkovic Savic

15 dicembre 2022 15:52

Il Mondiale arricchisce la Fiorentina: in arrivo premio da 940mila euro, Amrabat in cima alla classifica

13 dicembre 2022 09:39

Amrabat rivela: "Faccio fatica a camminare, giocare ogni 3 giorni è complicato, non posso fermarmi"

12 dicembre 2022 12:14

Muore un altro giornalista in Qatar, anche lui in circostanze misteriose, era un fotografo

11 dicembre 2022 20:09

Amrabat incontra Ronaldo, parole al miele: "Sono molto felice per quello che stai facendo"

11 dicembre 2022 14:15

Amrabat piange emozionato, il giornalista lo bacia: "Sveglio fino alle 3 con il fisioterapista per giocare"

06 dicembre 2022 20:54

Nazione, Burdisso in Qatar, sul taccuino Weah Jr ma non solo. Spuntano anche Onuahi e Adams

06 dicembre 2022 09:51

In Portogallo sono stufi di Cristiano Ronaldo: "Mettetelo in panchina, senza di lui siamo più forti"

04 dicembre 2022 15:22

Batistuta scatenato con i tifosi dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, salta e canta fuori lo stadio

03 dicembre 2022 23:35

Infantino sempre presente ad ogni partita, se si gioca allo stesso orario prende l'elicottero all'intervallo

03 dicembre 2022 20:39

Serbia fuori dal mondiale, flop di Jovic: in campo solo 20 minuti. Milenkovic, tanti errori di reparto

02 dicembre 2022 22:06

Il mondiale di Zurkowski è un vero e proprio flop. Zero minuti giocati. Il problema non era la Fiorentina

30 novembre 2022 22:45

Vlahovic è andato a letto con la moglie del portiere? Si difende: "Gente che non ha nulla da fare"

30 novembre 2022 17:51

Amrabat, il regista operario. Al mondiale ha annullato Modric e De Bruyne. Indispensabile per Italiano

30 novembre 2022 12:20

Sentite Al Khelaifi: "Parlano del Qatar senza conoscere i nostri valori, non siamo perfetti"

29 novembre 2022 19:36

Parla l'invasore di Portogallo-Uruguay: "Dopo l'arresto mi hanno offerto caffè e brioche. Infantino ha riso"

29 novembre 2022 18:44

Tifosa della Croazia rischia il carcere in Qatar per come è andata allo stadio, ha anche pubblicato foto

28 novembre 2022 20:49

Vlahovic escluso dai titolari al mondiale, Collovati si interroga: "Sorpreso che non giochi mai"

28 novembre 2022 14:38

Pari deludente della Serbia, avanti 3-1 si fa rimontare dal Camerun. Flop Vlahovic, ancora in panchina

28 novembre 2022 12:59

Jovic ammonito dalla panchina. Il motivo? Esultanza eccessiva al 2-1 della Serbia

28 novembre 2022 12:48

Jovic potrebbe giocare titolare contro il Camerun. È in ballottaggio con Vlahovic e Mitrovic

27 novembre 2022 19:35

Nazione, Burdisso è in Qatar, caccia aperta ai nuovi talenti per la Fiorentina

27 novembre 2022 09:51

Zurkowski bocciato anche dalla Polonia, il Ct non lo mette mai in campo. Non era colpa di Italiano

26 novembre 2022 23:49

Julian Alvarez cambia l'Argentina, è il più grande rimpianto della Fiorentina. A dicembre era viola

26 novembre 2022 22:17

Il vergognoso gesto di Mckennie, lo juventino ha le mani sudate e le asciuga sul fotografo a bordo campo

26 novembre 2022 17:08

Il contratto di Amrabat scade fra un anno e mezzo. Se non rinnova potrebbe essere venduto a giugno

26 novembre 2022 15:02

Giocatori dell'Iran cantano l'inno nazionale. Sono stati obbligati dal regime, a rischio le loro famiglie

25 novembre 2022 13:53

Milenkovic è diventato il ragazzo più odiato del Brasile, il suo fallo a Neymar gli fa finire il mondiale

25 novembre 2022 00:36

Arrestato giocatore dell'Iran, accusato di aver infangato il regime di governo con la nazionale

24 novembre 2022 16:51

Il Mondiale sulla Rai è un flop, da Sebino Nela al "Circolo" nel post partita, il prodotto è scadente

23 novembre 2022 22:05

Il Giappone manda all'inferno la Germania, vince in rimonta per 1-2. Il racconto dell'impresa

23 novembre 2022 16:25

La Fifa ha oscurato il grande gesto della Germania, mano davanti la bocca contro la censura della protesta

23 novembre 2022 15:01

Repubblica, Burdisso in Qatar, cerca per la Fiorentina un difensore centrale e di un mediano 

23 novembre 2022 08:43

Del Piero incontra Batistuta in Qatar e gli chiede una foto: "Buenos dias" scrive l'ex Juventus

22 novembre 2022 14:38

Mondiale, giornalista rapinata in diretta tv. La polizia del Qatar: "Vuole la prigione o l'espulsione?"

21 novembre 2022 22:56

In Qatar non sanno più come riempire gli stadi: biglietti gratis per Senegal-Olanda

21 novembre 2022 19:19

Sabatini: “Il Qatar si è comprato il Mondiale ma non andrebbe assegnato solo a chi offre di più”

21 novembre 2022 18:17

Guardiola non le manda a dire: “Tanti infortuni perchè si gioca troppo e chi comanda se ne frega”

21 novembre 2022 17:57

Infantino e l'Emiro del Qatar sulla fascia per LGBT: "No, al massimo ci scrivete No Discrimination"

21 novembre 2022 13:53

Van Dijk costretto a rinunciare alla fascia pro LGBT ai mondiali in Qatar, sarebbe stato ammonito

21 novembre 2022 13:03

La stoccata di Zurkowski alla Fiorentina dal ritiro della sua Polonia: "Il sorriso è tornato"

20 novembre 2022 19:49

Nardella contro Qatar 2022: "Questi Mondiali sono disumani e rappresentano l'antitesi del calcio"

20 novembre 2022 19:48

Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale

20 novembre 2022 15:23

Burdisso volerà in Qatar per il Mondiale: sotto osservazione i giocatori della Fiorentina ma non solo 

20 novembre 2022 09:09

Notizia tremenda per la Francia, Benzema si è fatto male e salta i mondiali. Torna a casa

19 novembre 2022 23:46

Italia in campo nel giorno dell'inizio dei mondiali. Per la Rai è più importante Ballando con le Stelle

19 novembre 2022 18:38

Scaloni sul forfait di Nico Gonzalez: "Abbiamo avuto tanti problemi ma la preparazione è cruciale"

19 novembre 2022 17:46

Infantino: "Critiche al mondiale ipocrite. Per quanto fatto dagli europei dovremmo scusarci per 3 mila anni"

19 novembre 2022 13:43

"Il Qatar ha corrotto l'Ecuador per truccare l'esordio", bufera dopo la denuncia. La ricostruzione

18 novembre 2022 13:39

Marea di tifosi inglesi al mondiali, ma sono indiani pagati dal Qatar per far sembrare affollato l'evento

17 novembre 2022 19:10

Dani Alves con un'entrata killer rischia di far perdere il mondiale a Pedro nell'allenamento del Brasile

16 novembre 2022 22:20

La rivelazione su Report: "Verratti chiuso in una stanza da qatarioti e costretto a dire certe parole"

15 novembre 2022 22:56

Ghana si dimentica le magliette in Africa, adesso è un problema farle arrivare in tempo per il mondiale

15 novembre 2022 22:07

Brutta notizia per Terzic, non convocato dalla Serbia per il mondiale. Ci sono Jovic e Milenkovic

11 novembre 2022 14:09

La gioia di Amrabat per la convocazione con il suo Marocco: "Onorato di lottare per il mio paese"

10 novembre 2022 18:43

Ambasciatore Qatar: "L'omosessualità è una malattia, chi verrà al mondiale deve sapere che è proibita"

08 novembre 2022 13:38

Pedro vola al Mondiale in Qatar con il suo Brasile: l'ex Fiorentina preferito a Firmino e Gabigol

07 novembre 2022 19:06

Vlahovic ha la pubalgia e rischia il mondiale con la Serbia. Jovic potrebbe beneficiarne ed essere titolare

07 novembre 2022 12:17

Italia ripescata al mondiale, ipotesi concreta. La Fifa vuole escludere l'Iran per le violenze sulle donne

21 ottobre 2022 14:09

Le regole del Qatar per il Mondiale: No alcool, niente gonne e baci. No a strette di mano con le donne

07 ottobre 2022 22:31

Nazione, domani alle 21 per la Fiorentina test con il Betis per chiudere così la preparazione estiva 

05 agosto 2022 09:01

Nazione, la Fiorentina sfida il Qatar e Italiano sposta la sede, si gioca a Salisburgo a porte chiuse

03 agosto 2022 08:29

Fiorentina-Qatar visibile su OlyBet.Tv: ecco dove bisogna registrarsi per la partita

03 agosto 2022 08:26

Nazione, mercoledì nuovo test con il Qatar poi la partenza per l’Andalusia ed il 6 agosto amichevole contro il Betis

01 agosto 2022 06:28

Vlahovic gol e assist, Milenkovic segna di testa, Nastasic titolare. Serbia vince grazie ai viola

01 settembre 2021 22:54

Kokorin, addio dopo soli 6 mesi? In Russia si parla di un suo possibile ritorno in madre patria o Qatar

26 giugno 2021 15:09

L'annuncio di Tare: "Caicedo alla Fiorentina? Smentisco tutto. Rimarrà sicuramente alla Lazio"

20 dicembre 2020 21:22

Copa Libertadores sospesa. Rinviate anche le qualificazioni sudamericane al Mondiale 2022

13 marzo 2020 00:36

Salta il trasferimento di Mandzukic all'Al Duhail: tornano a sperare le vecchie pretendenti..

24 dicembre 2019 07:47

Niente Fiorentina per Mandzukic: Sarà un nuovo giocatore dell'Al Duhail. Sono in corso le visite mediche

22 dicembre 2019 13:36

Clamoroso Sportitalia, Commisso può saltare, in grande vantaggio il fondo del Qatar per l'acquisto della Fiorentina

03 giugno 2019 23:25

Novella 2000, il fondo del Qatar supera Commisso, è il grande favorito per la Fiorentina?

03 giugno 2019 19:45

COMMISSO O QATAR? DECIDERANNO I DELLA VALLE. DIPENDENTI ACF AVVISATI DELLA CESSIONE

01 giugno 2019 14:02

Gazzetta, tre pretendenti per la Fiorentina. Qatar in vantaggio secondo alcuni dirigenti viola

01 giugno 2019 12:40

La notizia sul Qatar, l'audio di WhatsApp e la morale da chi non se la può permettere

01 giugno 2019 08:51

L'indiscrezione clamorosa, niente Commisso arrivano i qatarioti, 220 milioni per la Fiorentina. Tutti i dettagli

31 maggio 2019 22:49

TgRai, Commisso in pole per prendere la Fiorentina, interesse anche di Eurnekian e Qatar. Venerdi la decisione

27 maggio 2019 18:06

Fiorentina venduta in Qatar? Nulla di vero. L'unica vera possibilità di cessione è in Italia

21 maggio 2019 18:57

"Il fondo del Qatar vuole comprare la Fiorentina perchè innamorati di Firenze. Altro che Roma..."

20 maggio 2019 14:59

Sconcerti su Corvino: "Storia d'amore con la Fiorentina è conclusa. Le dimissioni? Non sarebbe il primo.."

02 maggio 2019 22:53

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