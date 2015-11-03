Notizie Qatar Fiorentina

Veretout: “Qui in Qatar è una situazione molto strana, fortunatamente stiamo tutti bene”
03 marzo 2026 16:19
Mancini sulla crisi in Medio Oriente: "Abbiamo sentito delle esplosioni, ci hanno detto di restare chiusi in casa"
01 marzo 2026 14:50
Super offerta dal Qatar di 600 milioni per comprare la Lazio. Lotito rifiuta: “Non ho bisogno di soldi”
20 febbraio 2026 14:15
Corriere dello Sport: "Ikoné all'Al-Arabi? Alla Fiorentina 10 milioni. Pronto maxi ingaggio da 4 milioni"
28 giugno 2024 09:35
Pedullà: "Ikoné, in dirittura il trasferimento in Qatar. Kayode-Aston Villa trattativa lunga"
26 giugno 2024 01:07
Di Marzio: "La Fiorentina sta aspettando dal Qatar i documenti per la cessione di Ikonè"
24 giugno 2024 22:07
Nazione: "Pronti 15 milioni dal Qatar per Ikoné ma lui tentenna, vuole vedere se può restare in Europa"
21 giugno 2024 09:24
Secondo il QS Ikone sarebbe pronto a volare in Qatar, offerti 10 milioni dall'Al-Duhail
19 giugno 2024 22:10
Nico Gonzalez è in Qatar con l'Argentina per la finale: "Che bello essere qui con tutta la banda"
17 dicembre 2022 22:53
Dall'Argentina, Nico Gonzalez invitato dall'Argentina in Qatar per vedere la finale contro la Francia
16 dicembre 2022 00:23
Il mondiale ha cambiato i valori dei giocatori di serie A, Amrabat ha sopraffatto Milinkovic Savic
15 dicembre 2022 15:52
Il Mondiale arricchisce la Fiorentina: in arrivo premio da 940mila euro, Amrabat in cima alla classifica
13 dicembre 2022 09:39
Amrabat rivela: "Faccio fatica a camminare, giocare ogni 3 giorni è complicato, non posso fermarmi"
12 dicembre 2022 12:14
Muore un altro giornalista in Qatar, anche lui in circostanze misteriose, era un fotografo
11 dicembre 2022 20:09
Amrabat incontra Ronaldo, parole al miele: "Sono molto felice per quello che stai facendo"
11 dicembre 2022 14:15
Amrabat piange emozionato, il giornalista lo bacia: "Sveglio fino alle 3 con il fisioterapista per giocare"
06 dicembre 2022 20:54
Nazione, Burdisso in Qatar, sul taccuino Weah Jr ma non solo. Spuntano anche Onuahi e Adams
06 dicembre 2022 09:51
In Portogallo sono stufi di Cristiano Ronaldo: "Mettetelo in panchina, senza di lui siamo più forti"
04 dicembre 2022 15:22
Batistuta scatenato con i tifosi dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, salta e canta fuori lo stadio
03 dicembre 2022 23:35
Infantino sempre presente ad ogni partita, se si gioca allo stesso orario prende l'elicottero all'intervallo
03 dicembre 2022 20:39
Serbia fuori dal mondiale, flop di Jovic: in campo solo 20 minuti. Milenkovic, tanti errori di reparto
02 dicembre 2022 22:06
Il mondiale di Zurkowski è un vero e proprio flop. Zero minuti giocati. Il problema non era la Fiorentina
30 novembre 2022 22:45
Vlahovic è andato a letto con la moglie del portiere? Si difende: "Gente che non ha nulla da fare"
30 novembre 2022 17:51
Amrabat, il regista operario. Al mondiale ha annullato Modric e De Bruyne. Indispensabile per Italiano
30 novembre 2022 12:20
Sentite Al Khelaifi: "Parlano del Qatar senza conoscere i nostri valori, non siamo perfetti"
29 novembre 2022 19:36
Parla l'invasore di Portogallo-Uruguay: "Dopo l'arresto mi hanno offerto caffè e brioche. Infantino ha riso"
29 novembre 2022 18:44
Tifosa della Croazia rischia il carcere in Qatar per come è andata allo stadio, ha anche pubblicato foto
28 novembre 2022 20:49
Vlahovic escluso dai titolari al mondiale, Collovati si interroga: "Sorpreso che non giochi mai"
28 novembre 2022 14:38
Pari deludente della Serbia, avanti 3-1 si fa rimontare dal Camerun. Flop Vlahovic, ancora in panchina
28 novembre 2022 12:59
Jovic ammonito dalla panchina. Il motivo? Esultanza eccessiva al 2-1 della Serbia
28 novembre 2022 12:48
Jovic potrebbe giocare titolare contro il Camerun. È in ballottaggio con Vlahovic e Mitrovic
27 novembre 2022 19:35
Nazione, Burdisso è in Qatar, caccia aperta ai nuovi talenti per la Fiorentina
27 novembre 2022 09:51
Zurkowski bocciato anche dalla Polonia, il Ct non lo mette mai in campo. Non era colpa di Italiano
26 novembre 2022 23:49
Julian Alvarez cambia l'Argentina, è il più grande rimpianto della Fiorentina. A dicembre era viola
26 novembre 2022 22:17
Il vergognoso gesto di Mckennie, lo juventino ha le mani sudate e le asciuga sul fotografo a bordo campo
26 novembre 2022 17:08
Il contratto di Amrabat scade fra un anno e mezzo. Se non rinnova potrebbe essere venduto a giugno
26 novembre 2022 15:02
Giocatori dell'Iran cantano l'inno nazionale. Sono stati obbligati dal regime, a rischio le loro famiglie
25 novembre 2022 13:53
Milenkovic è diventato il ragazzo più odiato del Brasile, il suo fallo a Neymar gli fa finire il mondiale
25 novembre 2022 00:36
Arrestato giocatore dell'Iran, accusato di aver infangato il regime di governo con la nazionale
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Il Mondiale sulla Rai è un flop, da Sebino Nela al "Circolo" nel post partita, il prodotto è scadente
23 novembre 2022 22:05
Il Giappone manda all'inferno la Germania, vince in rimonta per 1-2. Il racconto dell'impresa
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La Fifa ha oscurato il grande gesto della Germania, mano davanti la bocca contro la censura della protesta
23 novembre 2022 15:01
Repubblica, Burdisso in Qatar, cerca per la Fiorentina un difensore centrale e di un mediano
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Del Piero incontra Batistuta in Qatar e gli chiede una foto: "Buenos dias" scrive l'ex Juventus
22 novembre 2022 14:38
Mondiale, giornalista rapinata in diretta tv. La polizia del Qatar: "Vuole la prigione o l'espulsione?"
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In Qatar non sanno più come riempire gli stadi: biglietti gratis per Senegal-Olanda
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Sabatini: “Il Qatar si è comprato il Mondiale ma non andrebbe assegnato solo a chi offre di più”
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Guardiola non le manda a dire: “Tanti infortuni perchè si gioca troppo e chi comanda se ne frega”
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Infantino e l'Emiro del Qatar sulla fascia per LGBT: "No, al massimo ci scrivete No Discrimination"
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Van Dijk costretto a rinunciare alla fascia pro LGBT ai mondiali in Qatar, sarebbe stato ammonito
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La stoccata di Zurkowski alla Fiorentina dal ritiro della sua Polonia: "Il sorriso è tornato"
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Nardella contro Qatar 2022: "Questi Mondiali sono disumani e rappresentano l'antitesi del calcio"
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Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale
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"Il Qatar ha corrotto l'Ecuador per truccare l'esordio", bufera dopo la denuncia. La ricostruzione
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Ambasciatore Qatar: "L'omosessualità è una malattia, chi verrà al mondiale deve sapere che è proibita"
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Pedro vola al Mondiale in Qatar con il suo Brasile: l'ex Fiorentina preferito a Firmino e Gabigol
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Vlahovic ha la pubalgia e rischia il mondiale con la Serbia. Jovic potrebbe beneficiarne ed essere titolare
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Le regole del Qatar per il Mondiale: No alcool, niente gonne e baci. No a strette di mano con le donne
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Kokorin, addio dopo soli 6 mesi? In Russia si parla di un suo possibile ritorno in madre patria o Qatar
26 giugno 2021 15:09
L'annuncio di Tare: "Caicedo alla Fiorentina? Smentisco tutto. Rimarrà sicuramente alla Lazio"
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13 marzo 2020 00:36
Salta il trasferimento di Mandzukic all'Al Duhail: tornano a sperare le vecchie pretendenti..
24 dicembre 2019 07:47
Niente Fiorentina per Mandzukic: Sarà un nuovo giocatore dell'Al Duhail. Sono in corso le visite mediche
22 dicembre 2019 13:36
Clamoroso Sportitalia, Commisso può saltare, in grande vantaggio il fondo del Qatar per l'acquisto della Fiorentina
03 giugno 2019 23:25
Novella 2000, il fondo del Qatar supera Commisso, è il grande favorito per la Fiorentina?
03 giugno 2019 19:45
COMMISSO O QATAR? DECIDERANNO I DELLA VALLE. DIPENDENTI ACF AVVISATI DELLA CESSIONE
01 giugno 2019 14:02
Gazzetta, tre pretendenti per la Fiorentina. Qatar in vantaggio secondo alcuni dirigenti viola
01 giugno 2019 12:40
La notizia sul Qatar, l'audio di WhatsApp e la morale da chi non se la può permettere
01 giugno 2019 08:51
L'indiscrezione clamorosa, niente Commisso arrivano i qatarioti, 220 milioni per la Fiorentina. Tutti i dettagli
31 maggio 2019 22:49
TgRai, Commisso in pole per prendere la Fiorentina, interesse anche di Eurnekian e Qatar. Venerdi la decisione
27 maggio 2019 18:06
Fiorentina venduta in Qatar? Nulla di vero. L'unica vera possibilità di cessione è in Italia
21 maggio 2019 18:57
"Il fondo del Qatar vuole comprare la Fiorentina perchè innamorati di Firenze. Altro che Roma..."
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Sconcerti su Corvino: "Storia d'amore con la Fiorentina è conclusa. Le dimissioni? Non sarebbe il primo.."
02 maggio 2019 22:53
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