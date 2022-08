Nazione, domani alle 21 per la Fiorentina test con il Betis per chiudere così la preparazione estiva 

Dopo il pareggio a reti bianche con la Nazionale del Qatar, ieri la Fiorentina è tornata in campo per un allenamento mattutino. Scarico per chi ha giocato, seduta più intensa per il resto del gruppo. Duncan ha già raggiunto Firenze per iniziare il percorso di recupero in seguito ad un leggero problema muscolare al bicipite femorale mentre Dodô (toccato duro nella ripresa) ha lavorato in palestra senza nessun problema fisico: la sostituzione dopo un’ora di gioco era prevista. Dopo l’allenamento di stamani la squadra lascerà l’Austria per volare a Siviglia, dove domani sera alle 21.00 (diretta streaming su Olybet.TV) chiuderà la propria preparazione estiva contro il Betis di Pezzella e Joaquin al Benito Villamarín. Lecito attendersi cambi. Torneranno dal primo minuto chi è rimasto fuori contro il Qatar. Da Biraghi ad Igor, passando per Maleh, Bonaventura, Gonzalez, Sottil e Cabral. Lo scrive La Nazione.

