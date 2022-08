Sky Sport, Fiorentina insiste per Bajrami: nuovi contatti con l’Empoli. Offerto Nastasic

La Fiorentina è ancora alla ricerca della mezzala di qualità per per rinforzare il proprio centrocampo. Stando quanto riportato da Sky Sport, i viola stanno insistendo per Bajrami dell’Empoli. Il centrocampista albanese sarebbe il nuovo nome in cima alla lista per il centrocampo dei gigliati. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra Fiorentina e Empoli. Nella trattativa, la Fiorentina ha proposto all’Empoli Nastasic, in quanto la squadra allenata da Paolo Zanetti è alla ricerca di un difensore.