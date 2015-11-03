Notizie Bajrami Fiorentina

CorFio: “Fiorentina su Sabiri, maxi scambio con la Samp? Ma Zurkowski gradirebbe Empoli”
26 novembre 2022 09:35
Gazzetta controcorrente, rapporti Empoli-Fiorentina pessimi, per questo la viola ha scelto Sabiri
22 novembre 2022 12:10
Corriere Fiorentino, scambio Bajrami-Zurkowski pista calda: conguaglio a favore dell'Empoli
22 novembre 2022 09:49
Dalla Liguria sicuri: "Accordo trovato, la Fiorentina cede all'Empoli Zurkowski. Bajrami arriva in viola?"
10 novembre 2022 11:59
Dalla Svizzera: Bajrami vuole la Fiorentina. Pressing su Ramadani per ottenere via libera dall'Empoli
26 ottobre 2022 14:04
Bajrami supera il trauma del mancato passaggio alla Fiorentina: "Felice d'essere rimasto all'Empoli"
07 ottobre 2022 16:02
Lite tra Fiorentina ed Empoli, se non chiariscono, Zurkowski resta Firenze. In lista al posto di Nastasic
01 settembre 2022 16:04
Pedullà annuncia: "Nel pomeriggio incontro tra Empoli e Fiorentina per Zurkowski e Bajrami"
01 settembre 2022 13:02
Zurkowski all'Empoli e Bajrami alla Fiorentina può riaprirsi con la cessione di Nastasic al Maiorca
01 settembre 2022 12:36
Zanetti esclude ancora Bajrami per colpa della sua vicinanza alla Fiorentina: "Alcune cose vanno oltre"
31 agosto 2022 18:29
Andreazzoli: ''La Fiorentina mi piace, l'impegno europeo è una soddisfazione e un disturbo''
30 agosto 2022 17:38
Bajrami non ci sta, vuole arrivare alla Fiorentina in ogni modo. Società viola alla ricerca di soluzione
30 agosto 2022 13:30
Zurkowski all'Empoli, Kouamè resta e Bajrami bloccato. Con Pedullà dalle 14 su Passione Fiorentina
30 agosto 2022 12:58
Nazione, Bajrami si allontana dalla Fiorentina ma l’affare potrebbe andare in porto a giugno 2023
30 agosto 2022 09:48
Dopo la permanenza di Kouamè alla Fiorentina l'arrivo a Firenze di Bajrami è in stand-by
29 agosto 2022 23:31
Retroscena Pedullà: "Incontro tra la Fiorentina e Kouamè, permanenza a ogni costo. Stand-by Bajrami"
29 agosto 2022 20:23
Bajrami non gioca da titolare, poi entra e le pagelle lo puniscono: "Ha già la testa alla Fiorentina"
29 agosto 2022 13:21
Nazione, Bajrami-Fiorentina, Zurkowski, 4 milioni + il prestito di Kouame all'Empoli?
29 agosto 2022 09:42
Bajrami escluso dai titolari dell'Empoli per la sfida con il Lecce. Si avvicina la sua cessione?
28 agosto 2022 20:14
Per Zurkowski all'Empoli la Fiorentina avrà percentuale su futura rivendita, Kouamè in prestito
28 agosto 2022 15:07
Pedullà: "Adesso Bajrami alla Fiorentina, all'Empoli Zurkowski e anche Kouamè viaggia spedito"
28 agosto 2022 11:01
Nazione, oggi incontro Ramadani-Fiorentina si studia la maxi operazione per Bajrami in viola
28 agosto 2022 09:22
Trattativa chiusa, Bajrami sarà un giocatore della Fiorentina, mercoledi possibile le visite mediche
27 agosto 2022 00:07
Zurkowski all'Empoli, Bajrami alla Fiorentina. La società viola versa 5/6 milioni di differenza
26 agosto 2022 23:11
Pedullà rivela: "Bajrami alla Fiorentina, doppio colpo dopo Barak. Sassuolo solo se rinuncia la Viola"
26 agosto 2022 00:59
I dettagli del colpo Barak alla Fiorentina, con l'Empoli asse caldo. Dalle 14 diretta con Pedullà su Twitch
23 agosto 2022 12:59
TMW, la Fiorentina ha offerto Kouamè all'Empoli per arrivare a Bajrami, in ballo anche Zurkowski
22 agosto 2022 20:48
CorSport, Bajrami ancora in orbita Fiorentina: potrebbe arrivare in caso di passaggio del turno con il Twente
22 agosto 2022 20:20
Corriere Fiorentino, Barak non esclude il colpo Bajrami: il 10 azzurro potrebbe giocare nel tridente d’attacco
22 agosto 2022 08:05
Prima di Empoli-Fiorentina lungo colloquio tra Corsi e Barone a bordo campo. Discorsi di mercato?
21 agosto 2022 18:18
Pedullà rivela: "Non solo Barak, alla Fiorentina può arrivare anche Bajrami, Kouamè verso l'Empoli"
21 agosto 2022 12:12
Nazione, colpo mezzala, presto nuovo incontro per Bajrami. Barak l’alternativa, servono 18 milioni
19 agosto 2022 09:30
Borja suona la carica in vista del Twente: ''Importante andare in Olanda con un vantaggio, Firenze è pronta''
18 agosto 2022 14:29
TMW, Fiorentina alza il pressing per Barak: è il ceco la priorità dei viola. Bajrami l'alternativa
16 agosto 2022 15:42
Barak-Bajrami, chi sarà la "ciliegina sulla torta" della Fiorentina? Il ceco il più forte in zona gol
16 agosto 2022 13:07
Corriere Fiorentino, Barak ha chiesto più volte la cessione: costa 5-6 mln più di Bajrami
14 agosto 2022 08:46
Ceccarini: "Bajrami sempre più caldo per la Fiorentina. Nell'operazione può rientrare Zurkowski"
13 agosto 2022 16:59
Bajrami alla Fiorentina, parla Pedullà: "Il rinnovo di Milenkovic è un favore da ricambiare a Ramadani"
13 agosto 2022 15:48
Corriere dello Sport scrive: "Alla Fiorentina arriverà Bajrami, possibile scambio con Nastasic o Benassi"
13 agosto 2022 11:18
Gazzetta, Bajrami in pole position, contatti già avviati da tempo. Zurkowski la contropartita
12 agosto 2022 08:25
Corriere dello Sport, Bajrami è il favorito ma torna di moda Praet per la Fiorentina
12 agosto 2022 08:19
CorSport, Italiano blocca Zurkowski. L'Empoli chiede Maleh alla Fiorentina per Bajrami
08 agosto 2022 15:54
Gazzetta, Fiorentina su Bajrami, per l'Empoli è al centro del progetto ma occhio all'offerta viola
08 agosto 2022 08:32
Corriere Fiorentino, Italiano aspetta una mezzala: Lo Celso in pole, Fiorentina in pressing. Bajrami l’alternativa
07 agosto 2022 08:25
Corriere dello Sport, Bajrami apre alla Fiorentina: Nastasic o Benassi come contropartita?
06 agosto 2022 09:16
Sky Sport, Fiorentina insiste per Bajrami: nuovi contatti con l'Empoli. Offerto Nastasic
04 agosto 2022 22:19
Corriere dello Sport, Bajrami è un obiettivo della Fiorentina: no a Zurkowski nella trattativa
02 agosto 2022 09:03
Nazione, Bajrami e Lo Celso i nomi più gettonati. La Fiorentina pensa alla mossa a sorpresa
01 agosto 2022 06:23
Gazzetta, l’Empoli non molla Zurkowski, è un obiettivo. Bajrami finirà alla Fiorentina?
31 luglio 2022 08:57
CorSport, Galatasaray banco di prova per Zurkowski: se non convince, ipotesi scambio con Bajrami
30 luglio 2022 13:04
Nazione, Bajrami alla Fiorentina? Confronto la seconda settimana di agosto. Zurkowski contropartita?
29 luglio 2022 08:03
Corriere dello Sport, Bajrami-Zurkowski scambio rinviato, altri 15 giorni per la soluzione
27 luglio 2022 09:11
Gazzetta, Fiorentina colpo Bajrami? Zurkowski come contropartita? L’Empoli lo rivorrebbe
27 luglio 2022 09:05
Nazione, Bajrami, l'Empoli chiede 10 milioni la Fiorentina pensa a Zurkowski come contropartita
24 luglio 2022 09:49
Corr. Fiorentino, l'Empoli vuole riportare Zurkowski in azzurro: ipotesi scambio con Bajrami
23 luglio 2022 09:43
Nazione, Bajrami non è incedibile per l'Empoli: rifiutati a gennaio 10 milioni dal Sassuolo
22 luglio 2022 09:16
Nazione, Bajrami nel mirino della Fiorentina: piace ad Italiano, l’agente è Ramadani
19 luglio 2022 09:02
Tuttosport, Fiorentina spinge per lo scambio Bajrami-Zurkowski. Il centrocampista albanese piace a Italiano
03 luglio 2022 17:02
Gazzetta, Bajrami vicinissimo alla Fiorentina, l'Empoli lo sostituisce con Aramu. In azzuro Zurkowski
01 luglio 2022 13:13
Corriere dello Sport, Bajrami apre alla Fiorentina ma l’Empoli chiede 10 milioni. Zurkowski la carta?
29 giugno 2022 08:47
TgR, Zanetti blocca Bajrami. Per l'albanese maxi offerta dall'estero: la Fiorentina resta vigile
27 giugno 2022 22:39
Corriere dello Sport, Bajrami, Viti e Parisi nel mirino della Fiorentina. Zurkowski la chiave?
26 giugno 2022 09:33
Nazione, Bajrami nel mirino della Fiorentina: all’Empoli può finire Zurkowski
24 giugno 2022 09:30
La Nazione, a Italiano piace Ricci dell'Empoli. Attenzione anche a Parisi e Bajrami
14 luglio 2021 09:52
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