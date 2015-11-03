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Notizie Bajrami Fiorentina

CorFio: “Fiorentina su Sabiri, maxi scambio con la Samp? Ma Zurkowski gradirebbe Empoli”

26 novembre 2022 09:35

Gazzetta controcorrente, rapporti Empoli-Fiorentina pessimi, per questo la viola ha scelto Sabiri

22 novembre 2022 12:10

Corriere Fiorentino, scambio Bajrami-Zurkowski pista calda: conguaglio a favore dell'Empoli

22 novembre 2022 09:49

Dalla Liguria sicuri: "Accordo trovato, la Fiorentina cede all'Empoli Zurkowski. Bajrami arriva in viola?"

10 novembre 2022 11:59

Dalla Svizzera: Bajrami vuole la Fiorentina. Pressing su Ramadani per ottenere via libera dall'Empoli

26 ottobre 2022 14:04

Bajrami supera il trauma del mancato passaggio alla Fiorentina: "Felice d'essere rimasto all'Empoli"

07 ottobre 2022 16:02

Lite tra Fiorentina ed Empoli, se non chiariscono, Zurkowski resta Firenze. In lista al posto di Nastasic

01 settembre 2022 16:04

Pedullà annuncia: "Nel pomeriggio incontro tra Empoli e Fiorentina per Zurkowski e Bajrami"

01 settembre 2022 13:02

Zurkowski all'Empoli e Bajrami alla Fiorentina può riaprirsi con la cessione di Nastasic al Maiorca

01 settembre 2022 12:36

Zanetti esclude ancora Bajrami per colpa della sua vicinanza alla Fiorentina: "Alcune cose vanno oltre"

31 agosto 2022 18:29

Andreazzoli: ''La Fiorentina mi piace, l'impegno europeo è una soddisfazione e un disturbo''

30 agosto 2022 17:38

Bajrami non ci sta, vuole arrivare alla Fiorentina in ogni modo. Società viola alla ricerca di soluzione

30 agosto 2022 13:30

Zurkowski all'Empoli, Kouamè resta e Bajrami bloccato. Con Pedullà dalle 14 su Passione Fiorentina

30 agosto 2022 12:58

Nazione, Bajrami si allontana dalla Fiorentina ma l’affare potrebbe andare in porto a giugno 2023

30 agosto 2022 09:48

Dopo la permanenza di Kouamè alla Fiorentina l'arrivo a Firenze di Bajrami è in stand-by

29 agosto 2022 23:31

Retroscena Pedullà: "Incontro tra la Fiorentina e Kouamè, permanenza a ogni costo. Stand-by Bajrami"

29 agosto 2022 20:23

Bajrami non gioca da titolare, poi entra e le pagelle lo puniscono: "Ha già la testa alla Fiorentina"

29 agosto 2022 13:21

Nazione, Bajrami-Fiorentina, Zurkowski, 4 milioni + il prestito di Kouame all'Empoli?

29 agosto 2022 09:42

Bajrami escluso dai titolari dell'Empoli per la sfida con il Lecce. Si avvicina la sua cessione?

28 agosto 2022 20:14

Per Zurkowski all'Empoli la Fiorentina avrà percentuale su futura rivendita, Kouamè in prestito

28 agosto 2022 15:07

Pedullà: "Adesso Bajrami alla Fiorentina, all'Empoli Zurkowski e anche Kouamè viaggia spedito"

28 agosto 2022 11:01

Nazione, oggi incontro Ramadani-Fiorentina si studia la maxi operazione per Bajrami in viola

28 agosto 2022 09:22

Trattativa chiusa, Bajrami sarà un giocatore della Fiorentina, mercoledi possibile le visite mediche

27 agosto 2022 00:07

Zurkowski all'Empoli, Bajrami alla Fiorentina. La società viola versa 5/6 milioni di differenza

26 agosto 2022 23:11

Pedullà rivela: "Bajrami alla Fiorentina, doppio colpo dopo Barak. Sassuolo solo se rinuncia la Viola"

26 agosto 2022 00:59

I dettagli del colpo Barak alla Fiorentina, con l'Empoli asse caldo. Dalle 14 diretta con Pedullà su Twitch

23 agosto 2022 12:59

TMW, la Fiorentina ha offerto Kouamè all'Empoli per arrivare a Bajrami, in ballo anche Zurkowski

22 agosto 2022 20:48

CorSport, Bajrami ancora in orbita Fiorentina: potrebbe arrivare in caso di passaggio del turno con il Twente

22 agosto 2022 20:20

Corriere Fiorentino, Barak non esclude il colpo Bajrami: il 10 azzurro potrebbe giocare nel tridente d’attacco

22 agosto 2022 08:05

Prima di Empoli-Fiorentina lungo colloquio tra Corsi e Barone a bordo campo. Discorsi di mercato?

21 agosto 2022 18:18

Pedullà rivela: "Non solo Barak, alla Fiorentina può arrivare anche Bajrami, Kouamè verso l'Empoli"

21 agosto 2022 12:12

Nazione, colpo mezzala, presto nuovo incontro per Bajrami. Barak l’alternativa, servono 18 milioni 

19 agosto 2022 09:30

Borja suona la carica in vista del Twente: ''Importante andare in Olanda con un vantaggio, Firenze è pronta''

18 agosto 2022 14:29

TMW, Fiorentina alza il pressing per Barak: è il ceco la priorità dei viola. Bajrami l'alternativa

16 agosto 2022 15:42

Barak-Bajrami, chi sarà la "ciliegina sulla torta" della Fiorentina? Il ceco il più forte in zona gol

16 agosto 2022 13:07

Corriere Fiorentino, Barak ha chiesto più volte la cessione: costa 5-6 mln più di Bajrami

14 agosto 2022 08:46

Ceccarini: "Bajrami sempre più caldo per la Fiorentina. Nell'operazione può rientrare Zurkowski"

13 agosto 2022 16:59

Bajrami alla Fiorentina, parla Pedullà: "Il rinnovo di Milenkovic è un favore da ricambiare a Ramadani"

13 agosto 2022 15:48

Corriere dello Sport scrive: "Alla Fiorentina arriverà Bajrami, possibile scambio con Nastasic o Benassi"

13 agosto 2022 11:18

Gazzetta, Bajrami in pole position, contatti già avviati da tempo. Zurkowski la contropartita

12 agosto 2022 08:25

Corriere dello Sport, Bajrami è il favorito ma torna di moda Praet per la Fiorentina

12 agosto 2022 08:19

CorSport, Italiano blocca Zurkowski. L'Empoli chiede Maleh alla Fiorentina per Bajrami

08 agosto 2022 15:54

Gazzetta, Fiorentina su Bajrami, per l'Empoli è al centro del progetto ma occhio all'offerta viola

08 agosto 2022 08:32

Corriere Fiorentino, Italiano aspetta una mezzala: Lo Celso in pole, Fiorentina in pressing. Bajrami l’alternativa 

07 agosto 2022 08:25

Corriere dello Sport, Bajrami apre alla Fiorentina: Nastasic o Benassi come contropartita?

06 agosto 2022 09:16

Sky Sport, Fiorentina insiste per Bajrami: nuovi contatti con l'Empoli. Offerto Nastasic

04 agosto 2022 22:19

Corriere dello Sport, Bajrami è un obiettivo della Fiorentina: no a Zurkowski nella trattativa

02 agosto 2022 09:03

Nazione, Bajrami e Lo Celso i nomi più gettonati. La Fiorentina pensa alla mossa a sorpresa

01 agosto 2022 06:23

Gazzetta, l’Empoli non molla Zurkowski, è un obiettivo. Bajrami finirà alla Fiorentina?

31 luglio 2022 08:57

CorSport, Galatasaray banco di prova per Zurkowski: se non convince, ipotesi scambio con Bajrami

30 luglio 2022 13:04

Nazione, Bajrami alla Fiorentina? Confronto la seconda settimana di agosto. Zurkowski contropartita?

29 luglio 2022 08:03

Corriere dello Sport, Bajrami-Zurkowski scambio rinviato, altri 15 giorni per la soluzione 

27 luglio 2022 09:11

Gazzetta, Fiorentina colpo Bajrami? Zurkowski come contropartita? L’Empoli lo rivorrebbe 

27 luglio 2022 09:05

Nazione, Bajrami, l'Empoli chiede 10 milioni la Fiorentina pensa a Zurkowski come contropartita

24 luglio 2022 09:49

Corr. Fiorentino, l'Empoli vuole riportare Zurkowski in azzurro: ipotesi scambio con Bajrami

23 luglio 2022 09:43

Nazione, Bajrami non è incedibile per l'Empoli: rifiutati a gennaio 10 milioni dal Sassuolo

22 luglio 2022 09:16

Nazione, Bajrami nel mirino della Fiorentina: piace ad Italiano, l’agente è Ramadani

19 luglio 2022 09:02

Tuttosport, Fiorentina spinge per lo scambio Bajrami-Zurkowski. Il centrocampista albanese piace a Italiano

03 luglio 2022 17:02

Gazzetta, Bajrami vicinissimo alla Fiorentina, l'Empoli lo sostituisce con Aramu. In azzuro Zurkowski

01 luglio 2022 13:13

Corriere dello Sport, Bajrami apre alla Fiorentina ma l’Empoli chiede 10 milioni. Zurkowski la carta?

29 giugno 2022 08:47

TgR, Zanetti blocca Bajrami. Per l'albanese maxi offerta dall'estero: la Fiorentina resta vigile

27 giugno 2022 22:39

Corriere dello Sport, Bajrami, Viti e Parisi nel mirino della Fiorentina. Zurkowski la chiave?

26 giugno 2022 09:33

Nazione, Bajrami nel mirino della Fiorentina: all’Empoli può finire Zurkowski

24 giugno 2022 09:30

La Nazione, a Italiano piace Ricci dell'Empoli. Attenzione anche a Parisi e Bajrami

14 luglio 2021 09:52

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