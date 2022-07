Szymon Zurkowski chiamato a convincere mister Italiano. Il test di domani con il Galatasaray sarà un vero e proprio banco per il centrocampista polacco. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatori potrebbe facilmente rappresentare la pedina di scambio per arrivare all’ultimo obiettivo dei viola in questa finestra estiva: Nadiem Bajrami. A metà settimana la Fiorentina ha riparlato con il suo procuratore Fali Ramadani. Se Zurkowski, nelle prossime tre uscite, non dovesse convincere l’allenatore sarebbe il jolly più giusto da sfruttare nell’ambito della trattativa con gli azzurri.